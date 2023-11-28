فنلندا تغلق آخر معبر حدودي مع روسيا لوقف تدفق المهاجرين

أعلنت فنلندا أنها ستغلق آخر معبر حدودي لا يزال مفتوحا مع روسيا، متهمة موسكو بتدبير "هجوم هجين" عبر إرسالها مهاجرين غير نظاميين إلى الحدود. فكيف ردت موسكو على الاتهامات والقرارات الفنلندية؟

أكد رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو، الثلاثاء (28 نوفمبر/تشرين الثاني 2023)، إن حكومته قررت إغلاق المعبر الحدودي المفتوح الوحيد والمتبقي مع روسيا أمام المسافرين بعد تدفق المهاجرين .

وقال أوربو "إن الظاهرة التي لوحظت في الأسابيع الأخيرة على الحدود يجب أن تتوقف"، مشيرا إلى أن "الهجرة، التي يتم استغلالها والتي مصدرها روسيا، مستمرة".

ولاحظ رئيس الوزراء الفنلندي أن تدفق المهاجرين "نشاط منظم، وليس حالة طارئة حقيقية"، مضيفاً أن "السهولة التي وصل بها المهاجرون إلى معبر رايا-يوسيبي الحدودي النائي دليل على ذلك". وأضاف أن "الأمر لا يتعلق فقط بعدد الوافدين، بل بالظاهرة نفسها".

من جانبها أشارت وزيرة الداخلية ماري رانتانن إلى أن "فنلندا هدف لعملية هجينة روسية. إنها مسألة أمن قومي". وأوضحت أن هذا المعبر الواقع في شمال البلاد سيبقى مغلقاً حتى 13 كانون الأول/ديسمبر.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن مساعد وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو قوله تعليقا على الخطوات الفنلندية، "في بعض الأحيان تكون القرارات بكل بساطة غير عقلانية".

وتوترت علاقة فنلندا مع جارتها الشرقية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، ما دفع هلسنكي إلى الانضمام في نيسان/أبريل إلى حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة. وتعهدت موسكو الرد على هذا الانضمام.

في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، أغلقت فنلندا نصف معابرها الثمانية مع روسيا، قبل أن تحصر في الأسبوع الماضي معابرها الحدودية مع روسيا بمركز رايا-يوسيبي في شمال البلاد.

وسيتعين على طالبي اللجوء طلب الحماية "عند نقاط العبور الحدودية المفتوحة أمام الحركة الجوية والبحرية"، أي الموانئ والمطارات، بحسب بيان حكومي.

ومنذ مطلع آب/أغسطس، وصل حوالي ألف طالب لجوء لا يحملون الوثائق المناسبة، وخصوصا من الصومال والعراق واليمن، إلى الحدود الشرقية التي تفصل بين البلدين روسيا وفنلندا على امتداد 1340 كيلومترًا، بحسب السلطات الفنلندية.

ع.ج.م/ف. ي (أ ف ب، د ب أ)