 فنلندا: أهداف طموحة ورئاسة مختلفة لقيادة الاتحاد الأوروبي | سياسة واقتصاد | DW | 09.07.2019

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سياسة واقتصاد

فنلندا: أهداف طموحة ورئاسة مختلفة لقيادة الاتحاد الأوروبي

تتولى فنلندا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي خلال الستة أشهر المقبلة. وخلال زيارة العمل التي قام بها أعضاء مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى هلسنكي تركزت المحادثات على تغير المناخ، و"الاستدامة" هي شعار فنلندا خلال هذه الفترة.

Finnland Helsinki Jean-Claude Juncker und Antti Rinne (Getty Images/AFP/E. Korhonen)

تقديم المياه المعدنية في قوارير بلاستيكية يُعد من المحظورات خلال الرئاسة الفنلندية الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول القادم. فمياه الشرب في مركز الاجتماعات في هلسنكي ستكون من الحنفية مباشرة، والطعام لن يكون في علب بلاستيكية، ومكان الاجتماع يمكن الوصول إليه من فنادق العاصمة الفنلندية ومن محطة القطار الرئيسية ومحطة الحافلات سيرا على الأقدام أو الدراجة أو الترام. والتنقل بالسيارة أمر غير مرغوب فيه ومنبوذ. فالمشرفون على تنظيم الرئاسة الفنلندية للاتحاد الأوروبي قرروا محاولة ترك بصمة بيئية ولو صغيرة يحاولون خلال الستة أشهر.

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ومن خلال توفير المال الذي يُنفق عادة على هدايا الضيوف والأقلام أو مواد المؤتمر المجانية يريد الفنلنديون دفع تعويضات عن التلوث بثاني أوكسيد الكربون، لأن المشاركين في اجتماعات الاتحاد الأوروبي في فنلندا سيسافرون بالأساس بالطائرة إلى هناك، وبالتالي التسبب في انبعاثات، ولذلك تم إلغاء الجلسات غير الضرورية من وجهة نظر فنلندا. وقمة أوروبية مكلفة في فنلندا يسافر إليها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الـ 28 بأسطول من الطائرات ألغتها الحكومة الفنلندية. ولن تكون هناك جولات "سياحة موظفين" في هلسنكي. واجتماعات موظفي الاتحاد الأوروبي يمكن أن تُعقد في بروكسل.

الفنلنديون يراهنون على حماية البيئة

فكرت الحكومة الائتلافية في فنلندا في رئاسة الاتحاد الأوروبي المصغرة والمستدامة قدر الإمكان. ولم يبق كثير من الوقت لرئيس الوزراء الجديد، أنتي رينه لإجراء الاستعدادات. وخلال الانتخابات البرلمانية المبكرة في أبريل/ نيسان أصبح الاشتراكيون الديمقراطيون لأول مرة منذ 16 عاما أقوى كتلة برلمانية متقدمين على اليمينيين الشعبويين. والهدف الرئيسي بالنسبة إلى القيادة الفنلندية في الاتحاد الأوروبي هو تحقيق تقدم في مكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض. فـ "الوقت حان لتقديم حلول"، كتب رئيس الوزراء الفنلندي، أنتي رينه في تدوينة مع بداية رئاسة بلاده للاتحاد الأوروبي.

Finnland Helsinki | Jean-Claude Juncker und Antti Rinne (Getty Images/AFP/E. Korhonen)

جان كلود يونكر الرئيس الحالي للمفوضية الأوروبية (يسار) مع رئيس الوزراء الفنلندي أنتي رينه

وقال رينه "من المهم أن يتحدث الاتحاد الأوروبي في هذا الموضوع بصوت واحد". ويتطلع الفنلنديون إلى أن يتفق أعضاء الاتحاد الأوروبي قريبا على تحقيق هدف "حيادية الانبعاثات الغازية" حتى عام 2050، أي وقف انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الضارة بالبيئة حتى ذلك الحين، وقد وافقت 24 دولة في الاتحاد الأوروبي على العمل من أجل تحقيق هذا الهدف. ويعتزم الفنلنديون إقناع دول فيزغراد أي بولندا والمجر وتشيكيا وسلوفاكيا على تغيير مواقفها. فالأوروبيون الشرقيون يطالبون بتعويضات مالية للبلدان التي يمكن أن تتضرر من التحول في الطاقة، أي الانتقال من مصادر الطاقة التقليدية إلى المستدامة.

رزين وهادئ

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر نوه خلال زيارة مفوضيه إلى هلسنكي بالنهج الهادئ والرزين للفنلنديين، بالإشارة إلى أن "فنلندا دامئا سلكت الطريق الأوروبي. والآن بالتحديد تحتاج أوروبا إلى قيادة واستقرار. وهو ما يتوفر لدى فنلندا"، قال يونكر موجها كلامه لرئيس الوزراء الفنلندي. وتعتزم فنلندا إعطاء مثال جيد في حماية البيئة. فحتى عام 2035، وكما ينص على ذلك برنامج الائتلاف الحكومي الجديد بين الاشتراكيين والخضر، يجب ألا تكون هناك انبعاثات غازية ضارة بين العاصمة هلسنكي في أقصى الجنوب ولابلاند في أقصى شمالي البلاد. وحتى عام 2050 تريد البلاد البرهنة على "انبعاث سلبي" لثاني أوكسيد الكربون. والفنلنديون قلقون، لأن هذا الصيف هو الأسخن في التاريخ وحتى في السنة الماضية كانت درجات الحرارة مرتفعة جدا طوال أسابيع.

المال مقابل سيادة القانون

الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي الفنلندي أنتي رينه، مدعو للتباحث ليس فقط بشأن حماية البيئة، بل في موضوع "سيادة القانون" أيضا مع دول فيزغراد وبوجه خاص بولندا والمجر. وضد هذين البلدين تجري تحقيقات من قبل الاتحاد الأوروبي للتأكد من سيادة القانون فيهما. وفي الميزانية المشتركة المقبلة من 2021 إلى 2027 يُتوقع ربط دفع المعونة المالية بالنظام القانوني في البلد المستفيد من المعونة. وبولندا والمجر اللتان تعتبران من الدول المستفيدة تعارضان هذا الربط.

وعود للبلقان

أنتي رينه يريد ممارسة الضغط فيما يخص الوعود الجديدة لدول البلقان الغربية. ومن المفترض تحديد تاريخ للبدء في مفاوضات انضمام بالنسبة إلى شمال مقدونيا وألبانيا خلال الرئاسة الفنلندية للاتحاد الأوروبي. وهنا كانت ألمانيا مؤخرا تضغط على الفرامل بالرغم من أن المفوضية الأوروبية أكدت نضج البلدين للدخول في مفاوضات. وقال رينه في هلسنكي "فنلندا كانت دوما صديقة للتوسيع". وفنلندا المحايدة انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 1995 بعدما انهارت الجارة الكبيرة، الاتحاد السوفياتي وتم تنظيم أوروبا سياسيا من جديد.

EU-Parlament | Ursula von der Leyen (Reuters/V. Kessler)

أورسولا فون دير لاين المرشحة لرئاسة المفوضية الأوروبية

وهناك عائق قد تعاني منه الرئاسة الفنلندية الطموحة: فخلال أربعة شهور تتولى مفوضية جديدة للاتحاد الأوروبي مهامها ربما برئاسة الألمانية أورسولا فون ديرلاين. وهذا يعني قليلا من الحيوية لدى المفوضية المنتهية ولايتها وفترة الاندماج في العمل بالنسبة إلى رئيسة المفوضية الجديدة. وتحريك الكثير في الورش الأوروبية في هذه الفترة يبقى أمرا مشكوكا فيه، حسب ما يعتقد دبلوماسيون أوروبيون من فنلندا. والخلاف حول الميزانية قد يتم الفصل فيه تحت الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من 2020.

مشكلة بريكسيت أيضا

انسحاب بريطانيا سبق وأن تم تأجيله مرتين وهو مرتقب الآن على أبعد تقدير في الـ 31 من أكتوبر/ تشرين الأول. فالرئاسة الفنلندية للاتحاد الأوروبي أمامها الكثير من العمل لإدارة عملية بريكسيت، لاسيما إذا حصل بدون اتفاقية انسحاب. وقال دبلوماسي فنلندي "في الحقيقة كنا نتوقع أن البريطانيين سيكونون خارج الاتحاد خلال رئاستنا، لكنهم لا يزالون جالسين على الطاولة". 

بيرند ريغرت/ م.أ.م

  • Frankreich Geschichte Außenminister Robert Schuman in Paris Schuman-Plan (picture-alliance/dpa)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في التاسع من أيار/ مايو 1950...

    ... وضع وزير الخارجية الفرنسي روبير شومان أول حجر في البناء الأوروبي عندما اقترح على ألمانيا بعد خمس سنوات فقط على استسلامها في الحرب العالمية الثانية، تحقيق تكامل في الإنتاج الفرنسي الألماني للفحم والفولاذ في اطار منظمة مفتوحة لكل دول أوروبا. وقعت اتفاقية باريس التي نصت على إنشاء "مجموعة الفحم والفولاذ" بعد عام من ذلك فولدت أوروبا "الدول الست" (ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا).

  • Rom, Italien: Römische Verträge 1957 (picture-alliance/AP Images)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في 25 آذار/ مارس 1957...

    ... وقعت الدول الست المعاهدة التأسيسية لأوروبا السياسية والاقتصادية. وقد أسست المجموعة الاقتصادية الأوروبية، السوق المشتركة القائمة على التنقل الحر مع إلغاء الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء. أما المؤسسات ومنها المفوضية والجمعية البرلمانية الأوروبية فلم تُنشأ إلا مطلع 1958.

  • Großbritannien tritt der EG bei 1972 (picture-alliance/AP Images)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في كانون الثاني/ يناير 1973...

    ...انضمت بريطانيا والدنمارك وإيرلندا إلى السوق الأوروبية المشتركة، تلتها اليونان (1981) وإسبانيا والبرتغال (1986) والنمسا وفنلندا والسويد (1995). شكلت معاهدة ماستريخت الوثيقة التأسيسية الثانية للبناء الأوروبي ووقعت في السابع من شباط/ فبراير 1992. وهي تنص على الانتقال إلى عملة واحدة وتنشئ اتحاداً أوروبياً.

  • Symbolbild Lust an Europa (picture-alliance/blickwinkel/McPHOTO)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    اعتبارا من كانون الثاني/ يناير 1993...

    ... أصبحت السوق الواحدة واقعاً مع حرية تبادل البضائع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال. وانتظر الأوروبيون حتى آذار/مارس 1995 ليتمكنوا من السفر بلا مراقبة على الحدود.

  • Belgien: Statue Europa vor EU-Parlament, Brüssel (picture-alliance/D. Kalker)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في الأول كانون الثاني/ يناير2002...

    ... دخل اليورو الحياة اليومية لنحو 300 مليون أوروبي. وفيما تنازلت معظم دول الاتحاد عن عملاتها الوطنية، اختارت الدنمارك وبريطانيا والسويد فقط الإبقاء على عملاتها.

  • EU Erweiterung Prager Brücke 30.04.2004 (picture-alliance/dpa)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    أيار/ مايو 2004

    وبعد أن كان الأمر أقرب إلى حلم عند سقوط جدار برلين في 1989، جرى توسيع الاتحاد ليضم دولا من شرق أوروبا تدريجياً. قد انضمت عشر دول جديدة إلى الاتحاد الأوروبي في أيار/ مايو 2004 هي بولندا والجمهورية التشيكية والمجر وسلوفاكيا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا وسلوفينيا ومالطا وقبرص. وفي 2007 انضمت بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد ثم كرواتيا عام 2013.

  • Symbolbild Lissabon-Vertrag (EC AV Service)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    في ربيع 2005...

    ... دفع رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين للدستور الأوروبي، بالاتحاد الأوروبي إلى أزمة مؤسساتية. ولم يخرج منها إلا باتفاقية لشبونة التي كان يفترض أن تسمح بعمل مؤسسات أوروبا الموسعة بشكل أفضل وتمت المصادقة عليها بصعوبة في 2009.

  • Griechenland Athen Schuldenkrise (picture-alliance/AP Photo/D. Ochoa de Olza)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    أزمة مالية خانقة

    في السنة نفسها، أعلنت اليونان عن ارتفاع كبير في العجز في ميزانيتها في أول مؤشر إلى أزمة مالية واسعة. طلبت اليونان ثم إيرلندا وإسبانيا والبرتغال وقبرص مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين طالبا بإجراءات تقشفية. أدت أزمة الديون هذه إلى سقوط رؤساء حكومات أوروبية الواحد تلو الآخر وعززت الشكوك في الوحدة الأوروبية.

  • Ankunft von Flüchtlingen am Bahnhof München (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    أزمة اللاجئين

    وما أن خرجت من هذه الأزمة المالية حتى واجهت أوروبا اخطر أزمة هجرة منذ 1945 مع تدفق مئات الآلاف من اللاجئين. واخفق الاتحاد الأوروبي في وضع خطة عمل مشتركة.

  • Großbritannien Dover Banksy - Brexit (picture-alliance/abaca/D. Prezat)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    بريكسيت

    جاءت بعد ذلك أزمة بريكسيت التي وجهت ضربة إلى اتحاد اضعفه صعود الشعبوية والتشكيك في جدوى الوحدة الأوروبية. وبعد حملة تركزت على الهجرة والاقتصاد، صوت نحو 17.4 مليون بريطاني (51.9 بالمئة من الناخبين) في 23 حزيران/ يونيو 2016 مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.

  • Symbolbild - Brexit und EU (Getty Images/AFP/T. Akmen)

    60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

    لكن...

    ... بعد ثلاث سنوات على الاستفتاء، لم يتم تطبيق بريكسيت الذي كان مقررا في 29 آذار/ مارس 2019. وقد وافقت الدول الـ27 الأخرى الأعضاء على إرجاء الموعد إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر لإعطاء وقت للطبقة السياسية البريطانية للاتفاق على طريقة الانسحاب.


 

مختارات

60 عاماً من التقدم والإخفاقات منذ اللبنة الأولى للاتحاد الأوروبي

فيما يلي المحطات الكبرى في ستين عاماً من تأسيس الكتلة الأوروبية وترسيخ بنائها، من خطة لتحقيق التكامل في انتاج الفحم إلى اتحاد عابر للقوميات وانتهاء ببريكسيت، مروراً بأحداث منطقة اليورو وأزمة اللاجئين. (26.05.2019)  

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دعت ألمانيا شركائها الأوربيين إلى التكاتف بعد تصريحات للرئيس الأمريكي بشأن العلاقات الأوروبية-الأمريكية. وقال وزير خارجية ألمانيا بمناسبة لقاء بوتين وترامب في فنلندا "لم يعد بوسعنا الاعتماد بالكامل على البيت الأبيض".

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