فنانة أمريكية سورية تقاضي منتجا بتهمة الاعتداء عليها جنسيًا

اتهمت الفنانة والنجمة التلفزيونية الأمريكية السورية الأصل، الحائزة على جائزة غرامي، باولا عبدول أحد منتجي مسابقة الغناء التلفزيونية "أمريكان آيدول" بالاعتداء عليها جنسياً، وفقاً لدعوى قضائية رفعتها الجمعة (30/12/2023) في كاليفورنيا.

وأفادت باولا عبدول في الدعوى بأن منتج برنامج "أمريكان آيدول" نايغل ليثغو اعتدى عليها جنسيا مرتين.

وأوضحت النجمة البالغة 61 عاماً في دعواها أنها تعرضت لمضايقات من ليثغو ومسؤولين آخرين في "أمريكان آيدول" الذي كانت عضواً في لجنته التحكيمية بين عامَي 2002 و2009.

وشرحت عبدول في الدعوى أنها تعرضت للتمييز من حيث الراتب، مضيفة أنها كانت "هدفاً للسخرية المستمرة والترهيب والإذلال والمضايقات من جانب عدد من المديرين والوكلاء والموظفين" في البرنامج.

لكنّ الاتهامات الأكثر خطورة استهدفت نايغل ليثغو البالغ 74 عاماً.

وأشارت الدعوى إلى أن ليثغو حسّسَ على جسد عبدول و"أدخل لسانه إلى حلقها" في مصعد الفندق خلال سفرهما معاً لإجراء الاختبارات للمتقدمين إلى "أمريكان آيدول" في بدايات البرنامج.

باولا عبدول اتهمت المنتج نايغل ليثغو بالاعتداء عليها جنسيا مرتين، وهو ينفي ذلك (أرشيف) صورة من: Mike Windle/Getty Images/AFP

أما الاعتداء الثاني، بحسب الدعوى، فيعود إلى العام 2015، بعد موافقة باولا عبدول على أن تشارك في لجنة التحكيم في برنامج "سو يو ثينك يو كان دانس"، إذ "حاول تقبيلها وقال لها إنهما سيكونان +ثنائياً نافذاً+ ممتازاً" عندما كانت تتناول العشاء في منزله.

وأضافت الدعوى أن "عبدول سكتت لسنوات عن اعتداءي ليثغو الجنسيين ومضايقاته، إذ كانت تخشى فضح أمر أحد أشهر منتجي المسابقات التلفزيونية الذي يستطيع بسهولة تدمير حياتها المهنية كشخصية تلفزيونية، وجَعْلَها منبوذة ووضعها على هامش قطاع عُرف بحماية الرجال النافذين وتكميم أفواه الناجين من الاعتداءات الجنسية والتحرش".

ونفى ليثغو في حديث إلى إذاعة "إن بي آر" اتهامات عبدول، قائلاً إنه "مصدوم وحزين". ونقلت وسائل الإعلام عن المنتج الإنكليزي، وهو أيضاً أحد أعضاء لجنة التحكيم في مسابقة الرقص التلفزيونية "سو يو ثينك يو كان دانس" (So You Think You Can Dance) نفيه الاتهامات الموجهة إليه من المغنية التي اعتُبر ألبومها "فوريفر يور غيرل" (Forever Your Girl) الصادر عام 1988 أنجح ألبوم أول لفنان في التاريخ.

ودعوى عبدول هي الأحدث في سلسلة دعاوى قضائية تحظى باهتمام إعلامي واسع، رُفعت قبل أن تنتهي الأحد المهلة المتعلقة بجزء من قانون في كاليفورنيا يتناول الاعتداءات الجنسية وحجب المسؤولية.

ع.ج.م/م.س (أ ف ب)