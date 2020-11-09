 فنادق قطر تكافح للصمود حتى انطلاق مونديال 2022 | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.11.2020

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أخبار

فنادق قطر تكافح للصمود حتى انطلاق مونديال 2022

سوّقت قطر لفنادقها الفخمة على أنّها أحد أبرز أوجه استضافتها لبطولة كأس العالم بكرة القدم في 2022، لكنّ القيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد ووفرة العقارات تهدد هذا القطاع قبل نحو عامين من صافرة انطلاق المونديال.

القيود المرتبطة بفيروس كورونا ووفرة العقارات تهدد قطاع الخدمات في قطر قبل نحو عامين من صافرة انطلاق المونديال.

القيود المرتبطة بفيروس كورونا ووفرة العقارات تهدد قطاع الخدمات في قطر قبل نحو عامين من صافرة انطلاق المونديال.

أدّت القيود على السفر إلى تعقيد ملف التوظيف في قطر في الوقت الذي كان فيه قطاع الضيافة والخدمات في البلاد يتوسّع وينمو استعداداً لاستقبال محبي بطولة كأس العالم، بالإضافة إلى غياب الزوار الأجانب على خلفيةالإغلاقات المرتبطة بانتشار فيروس كورونا.

مختارات

انتقدت منظمة العفو الدولية عدم صرف أجور عمال يعملون في منشآت احتضان بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، وذلك تزامنا مع قرار الدوحة خفض أجور الأجانب الذين يعملون لصالح الحكومة. والدوحة ترد.

الادعاء العام الأمريكي يوجه اتهامات لمسؤولين سابقين في الفيفا بالحصول على رشى، خلال عملية تقديم ملفات طلب استضافة بطولتي كأس العالم في روسيا وقطر. والأخيرة تنفي الاتهامات وبلاتر يؤكد حدوث "تدخل سياسي".

وقالت مسؤولة سابقة في مجموعة مالكة لفنادق في قطر لوكالة فرانس برس إنّ الاستعدادات أصبحت "صعبة" وأن الموظفين لم يصلوا إلى المستويات الملائمة من التدريب لضمان جاهزيتهم في تقديم أفضل الخدمات في الوقت المناسب، متحدّثة عن "معاناة" في هذا السياق.

بدوره ذكر مدير فندق في الدوحة أنّ الإغلاقات بسبب الفيروس أجبرته على الانتظار لثلاثة إلى خمسة أشهر لاستقدام موظّفين من الخارج، ما أدى إلى تعقيد خطط تدريب هؤلاء. وكما هو الحال في معظم دول الخليج، تشكّل العمالة الأجنبية عاملاً حيوياً للإمارة الغنية بالغاز حيث يفوق عدد العمال الوافدين عدد القطريين (نحو 333 ألفاً تقريباً) بمعدل تسعة إلى واحد.

ومن دون وجود طبقة وسطى كبيرة لحماية وتشجيع السياحة الداخلية، كانت قطر تأمل في توسيع قطاع الضيافة قبل عام 2022 من خلال تشجيع مسافري الترانزيت على الخطوط الجوية القطرية لقضاء إجازات قصيرة في الإمارة. لكن هذا العرض مجمّد في الوقت الحالي.

وتتوقّع قطر أن يزورها نحو 1.5 مليون شخص لحضور مباريات كأس العالم وللسياحة فيها في الأشهر التي تسبق الحدث الكبير وبعده. غير أن الزيادة الكبيرة في الغرف المعروضة لمتابعي البطولة، قد تضر بالمشغلين قبل عامين من موعد انطلاق البطولة.

ع.ش/ و.ب (أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 01:43

قطر تنفي تهم تلقى الفيفا رشى بشأن مونديال 2022

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