فليك غير راض.. فوز باهت لألمانيا على عُمان قبل كأس العالم!

حقق منتخب ألمانيا فوزا باهتا 1 / صفر على مضيفه منتخب سلطنة عُمان، اليوم الأربعاء (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022)، في مباراة ودية جرت بينهما. وبعد انتهاء المباراة أبدى هانزي فليك، المدير الفني لمنتخب الماكينات، عدم رضاه عن أداء فريقه.
وتأتي تلك المواجهة الودية في إطار استعدادات منتخب ألمانيا لخوض غمار نهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي تنطلق في قطر يوم الأحد القادم، في حين يستعد منتخب عمان لبطولة كأس الخليج في مدينة البصرة العراقية.
وخاض المنتخب الألماني المباراة بدون عدد من النجوم في مقدمتهم توماس مولر وأنطونيو روديغير، اللذين غابا عن قائمة الفريق للمباراة بسبب معاناتهما من إصابات طفيفة، كما قرر فليك أيضا إراحة سيرج غنابري وجمال موسيالا وكذلك ماريو غوتزه، حيث أبقاهم على مقاعد البدلاء.
في المقابل، دفع فليك باللاعب الواعد يوسوفو موكوكو (17/ عاما) خلال الشوط الأول من عمر المباراة، حيث بات نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني رابع أصغر لاعب يشارك في مباراة دولية مع منتخب ألمانيا عبر التاريخ.
وهدد موكوكو مرمى المنتخب العماني، بعدما سدد كرة في القائم، قبل أن يتم استبداله خلال فترة الراحة ما بين الشوطين بالوافد الجديد أيضا نيكلاس فولكروغ، نجم فيردر بريمن الألماني، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 80.
وقال هانزي فليك عقب اللقاء "اخترنا هذه المباراة في عُمان لأننا أردنا التعود على الظروف المناخية في منطقة الخليج. كل الأمور سارت على ما يرام من هذا الجانب، لكننا لم نكن جيدين بما فيه الكفاية في اللقاء". وأضاف فليك "في النهاية نيكلاس (فولكروغ) أحرز الهدف الوحيد. لقد استحقه".
أبدى هانزي فليك، المدير الفني لمنتخب الماكينات، عدم رضاه عن أداء فريقه.
وتعد هذه هي المباراة الودية الوحيدة التي خاضها منتخب ألمانيا، قبل السفر إلىقطر للمشاركة في كأس العالم، الذي توج به منتخب الماكينات أعوام 1954 و1974 و1990 و2014.
يذكر أن منتخب ألمانيا يلعب في المجموعة الخامسة بكأس العالم، التي تضم منتخبات اليابان وكوستاريكا وإسبانيا، حيث يستهل لقاءاته في المونديال بمواجهة نظيره الياباني، يوم الأربعاء القادم.
ويأمل منتخب ألمانيا في محو الصورة المخيبة التي بدا عليها في مشاركته الأخيرة بكأس العالم، حينما ودع المسابقة من مرحلة المجموعات في النسخة الماضية التي أقيمت بروسيا عام 2018، في مفاجأة من العيار الثقيل.
كما ظهر المنتخب الألماني بشكل محبط في ظهوره الأخير بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، التي أقيمت في صيف العام الماضي، حيث خرج من دور الـ16 في المسابقة القارية.
أ.ح/ع.أ.ج (د ب أ، أ ف ب)
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جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022
أبطال أوروبا يغيبون عن المونديال
إذا كان هناك منتخب مهم سيغيب عن البطولة، فهو بلا شك المنتخب الإيطالي. فبطل أوروبا الحالي وبطل العالم أربع مرات (1934، 1938، 1982 و2006) خسر بغرابة شديدة في "الجولة الفاصلة" (بلاي أوف) أمام منتخب مقدونيا الشمالية. وهناك نكتة شائعة تسخر من خروجه من التصفيات تقول: "مرحبًا بمقاطعة منتخب الأزوري لمونديال قطر بسبب حقوق الإنسان".
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جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022
جيانلويجي دوناروما (23 عاماً)
لعل أبرز وجوه المنتخب الإيطالي التي سنفتقدها في الدوحة هو الحارس الأساسي للفريق جيانلويجي دوناروما الذي اختير أفضل لاعب في كأس الأمم الأوروبية 2020. قام دوناروما بتصديات رائعة، خصوصًا في المباراة النهائية أمام منتخب إنجلترا، والتي فازت فيها إيطاليا بركلات الترجيح حيث تصدى ببراعة لركلتين مانحًا فريقه الفوز 3/2. وهي المرة الثانية التي تفوز فيها إيطاليا بأمم أوروبا بعد عام 1968.
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جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022
جورجينيو ورفيقاه بونتشي وفيراتي
من بين نجوم منتخب إيطاليا الآخرين الذين سنفتقدهم في الدوحة، وربما لن تتاح لهم فرصة أخرى للعب في كأس العالم، المهاجم جورجينو (30 عامًا)، أفضل لاعب في أوروبا العام الماضي، والمدافع ليوناردو بونوتشي (35 عامًا)، الذي شارك في مباراة وحيدة بمونديال البرازيل، ومثله تقريبًا ماركو فيراتي (29 عامًا)، الذي شارك في مباراتين فقط بالبرازيل، علمًا بأن إيطاليا لم تتأهل أيضًا لمونديال 2018 بروسيا.
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جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022
زلاتان إبراهيموفيتش (41 عامًا)
ومثل النجوم الإيطاليين السابقين، فإن أغلب الظن، أننا لن نرى "السلطان" زلاتان إبراهيموفيتش في كأس العالم كلاعب أبدًا بعدما بلغ الآن عامه الحادي والأربعين. وقد خسر قبل ذلك منتخب السويد في مرحلة "خروج المغلوب" (البلاي أوف) أمام منتخب بولندا. وحتى لو بلغ منتخب السويد كأس العالم 2026، سيكون عمر "إبرا" 45 عامًا. وحتى الآن لا يريد تحديد موعد لاعتزال الكرة.
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جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022
ديفيد ألابا (30 عامًا)
على مستوى الأندية تسير الأمور على ما يرام للمدافع الجوكر، الذي يلعب كقلب للدفاع وكمدافع أيسر وكخط وسط مدافع. فقد فاز مع بايرن مرتين بدوري أبطال أوروبا وبعد انتقاله إلى ريال مدريد 2021 تطور أكثر وفاز أيضًا بدوري الأبطال. لكن على مستوى الفريق الوطني يختلف الأمر فألابا هو قائد منتخب النمسا وخسر فريقه في مباراة "البلاي أوف" أمام ويلز. وكانت آخر مرة لتواجد منتخب النمسا في المونديال عام 1998 بفرنسا.
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جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022
إرلينغ هالاند (22 عامًا)
بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي وتألقه غير المسبوق، يصف البعض النرويجي إرلينغ هالاند بالـ"مدمر" والفايكينغ، وأيضًا بـ"الهاكر" الذي يخترق دفاعات الخصوم بكل سهولة ليحقق أهدافه، مثلما يفعل الهاكر بأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. خسارة فعلًا أننا لن نراه في مونديال الدوحة، فالنرويج لم تصل حتى إلى مرحلة "البلاي أوف". وكانت المباريات الفاصلة للنرويج في المجموعة التي ضمت هولندا وتركيا قد شهدت غياب هالاند.
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جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022
محمد صلاح (30 عامًا)
كانت الآمال المصرية معلقة على "الملك المصري" و"فخر العرب" ليقود بلاده للمرة الثانية إلى المونديال القطري بعد دوره في الصعود لمونديال روسيا 2018. لكن النجم محمد صلاح خسر الرهان أمام زميله السابق في ليفربول ساديو مانيه، بعدما خسرت مصر بركلات الترجيح في "المرحلة الفاصلة". علمًا بأن صلاح الذي يعد واحدًا من أحسن اللاعبين في العالم أضاع ركلته في داكار، بعدما تعرض لأشعة ليزر قوية من جماهير السنغال.
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جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022
رياض محرز (31 عامًا)
كانت الجزائر تستعد للاحتفال بالصعود لمونديال قطر، لكن قبل انتهاء المباراة الفاصلة بثواني ضاع كل شيء عندما سجل منتخب الكاميرون هدف الفوز 2-1، طبقًا لقاعدة الهدف خارج الديار بهدفين. وكانت الجزائر فازت بالذهاب خارج ملعبها 1- صفر. في مونديال البرازيل لعب محرز مباراة واحدة فقط. وربما في مونديال 2026 لن النجم المهاري، صاحب الألقاب الكثيرة المهمة مع منتخب بلده والفرق التي لعب لها، فسنه سيصبح 35 عامًا.
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جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022
بيير إمريك أوباميانغ (33 عامًا)
يعرفه عشاق الدوري الألماني، حينما كان يصول ويجول في دورتموند ويخطف لقب الهداف من ليفاندوفسكي. لكننا لن نرى أوباميانغ في الدوحة، فمنتخب الجابون جاء خلف مصر بفارق كبير في التصفيات. وكان أوباميانغ بعيدًا عن مستواه، عندما كان في أرسنال في ذلك الوقت. وبعد رحلة قصيرة إلى برشلونة عاد الغزال الغابوني إلى إنجلترا عبر بوابة تشيلسي. وفي بطولة العالم القادمة سيكون سنه 37 عامًا.
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جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022
نبي كيتا (27 عامًا)
من النجوم الأفارقة العالميين الذين لن نراهم في مونديال الدوحة، النجم الغيني نبي كيتا، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي. فقد حل منتخب بلاده في المركز الثالث بمجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022، خلف المغرب وغينيا بيساو. كما لم يستطع كيتا، الذي يخرج من إصابة إلى أخرى، مساعدة بلده كثيرا في البطولة الأفريقية بالكاميرون بداية العام الجاري وخرجت غينيا من ثمن النهائي.
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جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022
نجوم آخرون مثل جيكو
وإضافة إلى النجوم السابقين، هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب المستوى العالمي، الذين لن نراهم في مونديال الدوحة مثل حارس المرمى السلوفيني يان أوبلاك، حارس أتليتكو مدريد، والحارس المجري بيتر غولاتشي، حارس لايبزيغ، والقناص البوسني إدين دجيكو الفائز بالدوري الألماني والانجيلزي، والنجم التركي هاكان تشالان أوغلو ونجوم الكرة اللاتينية مثل خاميس رودريغز وأرتورو فيدال وأليكسيس سانشيز. إعداد: صلاح شرارة
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جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022
رويس - نجم لامع صاحب أسوأ حظ
كلما جاءت بطولة كبيرة، يغيب ماركو رويس عن صفوف المنتخب الألماني بسبب الإصابة.؟ تكرر هذا الأمر كثيرا، سواء في نهائيات كأس العالم أو كأس الأمم الأوروبية. وهو أمر يحز في نفس قائد بوروسيا دورتموند، الذي يغيب عن مونديال 2022، بعد إصابته في الدوري أمام شالكه في سبتمبر/أيلول.
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جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022
البرتغالي دييغو جوتا
يغيب نجم ليفبرول الإنجليزي والمنتخب البرتغالي عن كأس العالم 2022، بسبب إصابته خلال مواجهة القمة في الدوري أمام مانشستر سيتي. النجم البرتغالي (25 عاما) يعتبر أحد المفاتيح المهمة في تشكيلة المنتخب البرتغالي.
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جولة مصورة مع أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022
إصابة بطل العالم
كان أحد أبرز العناصر التي ساهمت في تتويج فرنسا بلقب مونديال 2018. ولكنه لن يتمكن من المساهمة مع كتيبة "الديوك" في حملة الدفاع عن اللقب، حيث سيغيب بول بوغبا، ندم يوفنتوس الإيطالي، عن مونديال قطر، بسبب الإصابة أيضا. كما تعرف التسكيلة الفرنسية غياب متوسط ميدان تشيلسي نغولو كانتي بسبب الإصابة.