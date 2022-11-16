فليك غير راض.. فوز باهت لألمانيا على عُمان قبل كأس العالم!

حقق منتخب ألمانيا فوزا باهتا 1 / صفر على مضيفه منتخب سلطنة عُمان، اليوم الأربعاء (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022)، في مباراة ودية جرت بينهما. وبعد انتهاء المباراة أبدى هانزي فليك، المدير الفني لمنتخب الماكينات، عدم رضاه عن أداء فريقه.

وتأتي تلك المواجهة الودية في إطار استعدادات منتخب ألمانيا لخوض غمار نهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي تنطلق في قطر يوم الأحد القادم، في حين يستعد منتخب عمان لبطولة كأس الخليج في مدينة البصرة العراقية.

وخاض المنتخب الألماني المباراة بدون عدد من النجوم في مقدمتهم توماس مولر وأنطونيو روديغير، اللذين غابا عن قائمة الفريق للمباراة بسبب معاناتهما من إصابات طفيفة، كما قرر فليك أيضا إراحة سيرج غنابري وجمال موسيالا وكذلك ماريو غوتزه، حيث أبقاهم على مقاعد البدلاء.

في المقابل، دفع فليك باللاعب الواعد يوسوفو موكوكو (17/ عاما) خلال الشوط الأول من عمر المباراة، حيث بات نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني رابع أصغر لاعب يشارك في مباراة دولية مع منتخب ألمانيا عبر التاريخ.

وهدد موكوكو مرمى المنتخب العماني، بعدما سدد كرة في القائم، قبل أن يتم استبداله خلال فترة الراحة ما بين الشوطين بالوافد الجديد أيضا نيكلاس فولكروغ، نجم فيردر بريمن الألماني، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 80.

وقال هانزي فليك عقب اللقاء "اخترنا هذه المباراة في عُمان لأننا أردنا التعود على الظروف المناخية في منطقة الخليج. كل الأمور سارت على ما يرام من هذا الجانب، لكننا لم نكن جيدين بما فيه الكفاية في اللقاء". وأضاف فليك "في النهاية نيكلاس (فولكروغ) أحرز الهدف الوحيد. لقد استحقه".

أبدى هانزي فليك، المدير الفني لمنتخب الماكينات، عدم رضاه عن أداء فريقه.

وتعد هذه هي المباراة الودية الوحيدة التي خاضها منتخب ألمانيا، قبل السفر إلىقطر للمشاركة في كأس العالم، الذي توج به منتخب الماكينات أعوام 1954 و1974 و1990 و2014.

يذكر أن منتخب ألمانيا يلعب في المجموعة الخامسة بكأس العالم، التي تضم منتخبات اليابان وكوستاريكا وإسبانيا، حيث يستهل لقاءاته في المونديال بمواجهة نظيره الياباني، يوم الأربعاء القادم.

ويأمل منتخب ألمانيا في محو الصورة المخيبة التي بدا عليها في مشاركته الأخيرة بكأس العالم، حينما ودع المسابقة من مرحلة المجموعات في النسخة الماضية التي أقيمت بروسيا عام 2018، في مفاجأة من العيار الثقيل.

كما ظهر المنتخب الألماني بشكل محبط في ظهوره الأخير بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، التي أقيمت في صيف العام الماضي، حيث خرج من دور الـ16 في المسابقة القارية.

أ.ح/ع.أ.ج (د ب أ، أ ف ب)