فلوريدا: اعتقال ستة سعوديين على خلفية حادث إطلاق النار

ذكر مصدر مطلع على مجريات التحقيق في حادث إطلاق النار في قاعدة بينساكولا الجوية في ولاية فلوريدا الأمريكية، أنه تم احتجاز ستة أشخاص سعوديين قرب مسرح إطلاق النار لاستجوابهم. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن المصدر قوله إن ثلاثة من المحتجزين شوهدوا وهم يقومون بتصوير الحادث بأكمله.

وأسفر الحادث عن مقتل 4 أشخاص بينهم المنفذ الذي تم الكشف عن هويته على أنه السعودي محمد سعيد الشمراني وهو ملازم بسلاح الجو السعودي. وقالت الصحيفة إن السلطات الأمريكية، بقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، تحقق في الحادث لمعرفة الدافع وراء قيام المسلح بإطلاق النار وما إذا كان الحادث عملاً إرهابيا.

وذكرت اليوم السبت (السابع من كانون أول/ديسمبر 2019) مجموعة سايت انتيليجنس التي ترصد الأنشطة الجهادية على الإنترنت أنه قبل إطلاق النار بفترة قصيرة، نشر حساب على تويتر يحمل اسما مطابقا لاسم مرتكب الحادث "وصية" تصف الولايات المتحدة بأنها "أمة شريرة" وتنتقد دعمها لإسرائيل.

وقدم العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز تعازيه للرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث من الأمريكيين. ووقع الحادث بعد يومين من قتل بحار اثنين من العاملين في قاعدة بيرل هاربر-هيكام المشتركة في هاواي، قبل أن يطلق النار على نفسه.

وقال المسؤولون في بيرل هاربور إن فعاليات الإحياء السنوي للهجوم الياباني على القاعدة في عام 1941، والتي دفعت الولايات المتحدة إلى ساحة الحرب العالمية الثانية، ستمضي كما هو مخطط لها في عطلة نهاية الأسبوع.

ح.ع.ح/ع.ج (د.ب.أ)