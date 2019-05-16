فلورنتينو بيريز يضع شرطا للتحرك نحو نيمار

بعد موسم مخيب للآمال على كل الأصعدة، وابتعاد عن منصات التتويج المحلية والقارية، من المتوقع أن يدخل ريال مدريد بقوة سوق الانتقالات الصيفية، بهدف تدعيم كتيبة الفريق بنجوم من الطراز الرفيع في عالم الساحرة المستديرة.

ويأتي نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا كأبرز الأسماء، التي يرصدها رادار "الميرنغي" منذ مدة طويلة، لاسيما وأن النجم البرازيلي لم يُغلق الباب بالمرة أمام انتقال محتمل إلى فريق العاصمة الإسبانية في يوم من الأيام.

لكن، ينتظر "الأبيض الملكي" من صاحب أعلى صفقة في عالم كرة القدم أن يكون هو صاحب المبادرة من أجل التحرك لضمه، فقد أورد موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن رئيس ريال مدريد لن يدخل في مفاوضات مع باريس سان جيرمان إلاّ عندما يقوم نيمار دا سيلفا بالخطوة الأولى.

وأفاد موقع "لو 10 سبورت" أن ريال مدريد، ينتظر من النجم البرازيلي أن يُطلق تصريحاً قويا في الصحافة، ويبدي فيه رغبة واضحة في تغيير الأجواء والانتقال إلى فريق آخر، وأضاف أن "الميرنغي" سيفتح فقط في هذه الحالة باب المفاوضات مع فريق العاصمة الباريسية.

ونوه المصدر أن فلورنتينو بيريز لا يريد الاتصال بباريس سان جيرمان دون أن يقوم نيمار بالخطوة الأولى، وذلك حتى لا يكسر رئيس ريال مدريد علاقته الجيدة مع رئيس الفريق الفرنسي العملاق ناصر الخليفي.

في المقابل، تابع نفس المصدر أن إدارة باريس سان جيرمان لا تعتزم بالمرة التخلي عن نيمار دا سيلفا، وأردف أنه في حالة رحيل النجم البرازيلي عن فريق العاصمة الفرنسي، فإن سعر الصفقة لن يكون بأقل من 400 مليون يورو.