تشكل أرض فلسطين نقطة لتلاقي عدة قوميات وديانات منذ القدم، ورغم الغنى والتنوع الذي يأتي به هذا التلاقي، ألا أنه جعل منها أكثر مناطق العالم توترا على ضوء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ عقود.

منحت الأمم المتحدة فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو بعد تصويت تاريخي في الجمعية العامة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، لكن ذلك لم يشكل تقدماً كبيراً لتحريك عملية السلام، التي من شأنها إيجاد دولة فلسطينية. فرغم الكثير من الجهود الدبلوماسية الدولية، ما تزال عملية السلام تصطدم بمختلف العقبات من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.