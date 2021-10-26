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فلسطين

تشكل أرض فلسطين نقطة لتلاقي عدة قوميات وديانات منذ القدم، ورغم الغنى والتنوع الذي يأتي به هذا التلاقي، ألا أنه جعل منها أكثر مناطق العالم توترا على ضوء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ عقود.

منحت الأمم المتحدة فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو بعد تصويت تاريخي في الجمعية العامة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، لكن ذلك لم يشكل تقدماً كبيراً لتحريك عملية السلام، التي من شأنها إيجاد دولة فلسطينية. فرغم الكثير من الجهود الدبلوماسية الدولية، ما تزال عملية السلام تصطدم بمختلف العقبات من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

A man works inside the Palestinian civil society group Addameer, which was designated by Israel as a terrorist organization along with other five groups, in Ramallah, in the Israel-occupied West Bank October 24, 2021. REUTERS/Mohamad Torokman

الأمم المتحدة تندد بقرار إسرائيل تصنيف منظمات فلسطينية بأنها إرهابية 26.10.2021

انتقدت الأمم المتحدة قرار إسرائيل تصنيف منظمات غير حكومية فلسطينية على أنها "منظمات إرهابية"، وتقول إسرائيل إن هذه المنظمات تشكل غطاءً لتمويل أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وأثار القرار جدلا قي الأوساط الإسرائيلية.
An Israeli settler stands at the outpost of Eviatar near the northern West Bank town of Nablus, Wednesday, June 30, 2021. Israel has reached a compromise with Jewish settlers who rapidly established an unauthorized outpost in the occupied West Bank last month, officials and the settlers said Wednesday. Hebrew reads: My country will not be divided.(AP Photo/Sebastian Scheiner)

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل استبدلت حل الدولتين بمسارات التطبيع 17.10.2021

اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية إسرائيل بـ"تخريب أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة"، مشيرة إلى أن "إسرائيل قفزت على حل الدولتين وتحاول استبداله باتفاقيات تطبيع مع عدد من دول المنطقة".
Streaks of light are seen from Ashkelon as Israel's Iron Dome anti-missile system intercepts rockets launched from the Gaza Strip towards Israel, May 15, 2021. REUTERS/Amir Cohen

جدل في مجلس النواب الأمريكي حول تمويل "القبة الحديدية" الإسرائيلية 22.09.2021

في حدث نادر اعترض نواب ديمقراطيون على بند يمنح إسرائيل مليار دولار لشراء صواريخ اعتراضية للقبة الحديدية، ما أثار الجدل داخل مجلس النواب وينذر بمعركة محتملة حول هذه المسألة.

(190413) -- RAMALLAH, April 13, 2019 () -- New Palestinian Prime Minister Mohammed Ishtaye (R) and Palestinian President Mahmoud Abbas attend the swearing-in ceremony of the new government in the West Bank city of Ramallah, April 13, 2019. New Palestinian Prime Minister Mohammed Ishtaye and his cabinet members were sworn in on Saturday before President Mahmoud Abbas at his headquarters in the West Bank city of Ramallah, the official television reported. (/Fadi Arouri) |

ألمانيا تتعهد بتقديم دعم مالي جديد للمناطق الفلسطينية 15.09.2021

تعهدت ألمانيا بتقديم مبلغ مالي جديد لدعم المناطق الفلسطينية، لأجل مواجهة تداعيات كورونا وإصلاح التعليم والإدارة، وذلك بعد أشهر على إعلانها دعم قطاع غزة بما يصل إلى 55 مليون يورو.
Palestinians clash with Israeli forces at the Hawara checkpoint, south of the West Bank city of Nablus, Sunday, May 16, 2021. (AP Photo/Majdi Mohammed)

عشرات المصابين الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي 11.09.2021

على خلفية إلقاء الأمن الإسرائيلي القبض على أربعة من الأسرى الفلسطينيين الستة الهاربين من سجن جلبوع الاثنين الماضي، اندلعت مواجهات في أنحاء الضفة الغربية أصيب خلالها عشرات الفلسطينيين.
TOPSHOT - Palestinians rally in Ramallah city in the occupied West Bank on August 2, 2021, denouncing the Palestinian Authority (PA) following the violent arrest and death in custody of activist Nizar Banat. (Photo by ABBAS MOMANI / AFP) (Photo by ABBAS MOMANI/AFP via Getty Images)

عائلة معارض السلطة الفلسطينية نزار بنات تدوّل "اغتياله" 26.08.2021

قرّرت عائلة الناشط الفلسطيني نزار بنات تدويل قضيته ضد السلطة الفلسطينية. وكانت البداية من لندن وستتجه لجهات أخرى منها المحكمة الجنائية الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي وكذلك مقررين أميين.
31.12.2019 ***U.S. Army AH-64 Apache helicopters from 1st Battalion, 227th Aviation Regiment, 34th Combat Aviation Brigade, launch flares as they conduct overflights of the U.S. Embassy in Baghdad, Iraq December 31, 2019. U.S. Army/Spc. Khalil Jenkins/CJTF-OIR Public Affairs/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

قصف في محيط السفارة الأمريكية بالتزامن مع عودة الكاظمي 29.07.2021

استهدف صاروخان محيط السفارة الأمريكية في بغداد، وفق ما أفاد مصدر أمني، في هجوم يثير الخشية من استمرار ضرب المصالح الأمريكية بالعراق رغم الاتفاق بين بغداد وواشنطن على إنهاء "المهمة القتالية" للجنود الأمريكيين في البلاد.
TOPSHOT - Palestinian demonstrators run from tear gas fired by Israeli troops, during a protest against Israeli settlements, in the village of Deir Jarir north of the occupied West Bank town of Ramallah, on January 1, 2021. (Photo by ABBAS MOMANI / AFP) (Photo by ABBAS MOMANI/AFP via Getty Images)

مقتل فتى فلسطيني وإصابة المئات في احتجاجات ضد الاستيطان 24.07.2021

قتل فتى فلسطيني متأثرا بجراحه وأصيب العشرات بجروح وحالات اختناق الجمعة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بحسب ما أعلنت السبت مصادر طبية فلسطينية.
Ahmed Jibril, the founder and Secretary General of the Popular Front for the Liberation of Palestine - General Command (PFLP-GC) gestures during a meeting with Iran's parliament speaker Ali Larijani (not pictured) at the Iranian embassy in Damascus, Syria, on 08 January 2009. Upon arrival on 07 January, Larijani discussed with Syrian President Bashar Assad and Damascus-based exiled leaders of Hamas and Islamic Jihad the Israeli offensive against Gaza Strip. EPA/YOUSSEF BADAWI +++

وفاة أحمد جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة 07.07.2021

توفي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة ومؤسسها أحمد جبريل في دمشق عن عمر ناهز 83 عاماً، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي السوري ومقربون.

Palestinian demonstrators attend an anti-Palestinian Authority protest in Ramallah in the Israeli-occupied West Bank, July 3, 2021. The banner reads: Leave out Abbas. REUTERS/Mohamad Torokman

فصائل فلسطينية تدين "قمع" السلطة التظاهرات الشعبية 06.07.2021

بعد وفاة المعارض نزار بنات في سجون السلطة الفلسطينية، شجبت فصائل فلسطينية أبرزها حركتا حماس والجهاد الإسلاميتان والجبهتان الشعبية والديمقراطية اليساريتان "قمع" الأجهزة الأمنية التظاهرات الشعبية في الضفة الغربية.
June 8, 2021, Gaza city, Gaza Strip, Palestinian Territory: Palestinian Olympic Team Players, take part in training exercises in a Palestine stadium in Gaza City on June 8, 2021. Palestine first competed at the Summer Olympics, in 1996. The Palestinian National Authority is represented on the International Olympic Committee by the Palestine Olympic Committee, which has sent teams to compete at each Summer Olympics since 1996 under the IOC country code PLE. Palestine has been recognized as a member of the Olympic Council of Asia (OCA) since 1986, and the International Olympic Committee (IOC) since 1995 (Credit Image: © Marihan Al-Khalidi/APA Images via ZUMA Wire

القيود والتحديات تقوضان تقدم كرة القدم الفلسطينية 18.06.2021

فلسطين قادرة على المنافسة في كرة القدم الآسيوية، بيد أن الإمكانيات تبقى مقيدة بتحديات الوضع المحلي، حيث أدت أعمال العنف التي اندلعت في مايو / أيار الماضي إلى زيادة صعوبة الاستعدادات للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.
RAAT, MOROCCO - JUNE 17: Hamas political chief Ismail Haniyeh (L) meets Prime Minister of Morocco, Saadeddine Othmani (R) in Rabat, Morocco on June 17, 2021. Hamas political chief Ismail Haniyeh arrived in Morocco on Wednesday for his first visit to the North African country upon an invitation from the ruling Justice and Development Party (PJD), according to a party source. Stringer / Anadolu Agency

هنية في المغرب.. زيارة في وقت حساس وبحسابات معقدة 17.06.2021

زيارة هي الأولى من نوعها تلك التي يقوم بها إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والوفد المرافق له إلى المغرب، ماذا تأمل الحركة في هذا التوقيت الحساس من ورائها، وهل ينحصر هدف المغرب في توظفيها لأغراض سياسية داخلية؟
Israeli border police members stand guard at scene of a Palestinian ramming attack at an Israeli military checkpoint near the town of Abu Dis in the Israeli-occupied West Bank June 23, 2020. REUTERS/Ammar Awad

مقتل فلسطينية بعد "محاولتها دهس وطعن جنود إسرائيليين" 16.06.2021

قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل مواطنة فلسطينية حاولت دهس وطعن جنود بسيارتها، فيما تحدثت وكالة أنباء فلسطينية عن سلوك المواطنة طريقاً عسكرياً جديداً بالخطأ. يأتي ذلك عقب ارتفاع التوترات الذي صاحب "مسيرة الأعلام" في القدس.
Fotolia #40197426 Klagemauer und Zitadelle von Süleyman

مسيرة الأعلام في القدس ودعوات لـ"يوم غضب" فلسطيني 15.06.2021

تعتزم مجموعات يمينية متطرفة الخروج في مسيرة الأعلام بالبلدة القديمة المسورة في القدس الشرقية، خطوة يعتبرها الفلسطينيون "استفزازاً"، وسط تحذيرات من أن تساهم هذه المسيرة في تأجيج التوتر وتفجير العنف مجدداً.
GAZA CITY, GAZA - JUNE 2, 2021 : Director-General of the International Committee of the Red Cross (ICRC), Robert Mardini speaks as he tours areas destroyed by Israeli airstrikes during his visit to the Gaza Strip, in Gaza City, Gaza on June 2, 2021. Mustafa Hassona / Anadolu Agency

مدير الصليب الأحمر يطالب من غزة بحل يمنع تكرار "أعمال العنف" 02.06.2021

حث المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر إسرائيل والفلسطينيين على التوصل لاتفاق سياسي يحول دون تكرار العنف، متحدثا في زيارة لغزة أنه "أمر يفطر القلب حقا أن يدفع نساء وأطفال مدنيون ثمن التصعيد".
ANKARA, TURKEY - MAY 11: In this illustration photo logo of TikTok is displayed on a smartphone screen in Ankara, Turkey on May 11, 2021. Rasit Aydogan / Anadolu Agency

تيك توك.. متنفّس ومحرك الجيل الجديد؟ 28.05.2021

شهد تطبيق تيك توك في الفترة الأخيرة وخاصة خلال جائحة كورونا زيادة ملفتة في عدد مستخدميه، وخاصة المراهقين والشباب صغار السن. فهل أصبح تطبيق الجيل الجديد ومتنفسه؟ وما دور تيك توك في صقل وعي الشباب وتأثيره عليهم؟

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