"فلاي دبي" تعتذر لإسرائيليين واجهوا تأخيرا لدى وصولهم للإمارات

قدمت شركة الطيران الإماراتية (فلاي دبي) اعتذارا لمسافرين إسرائيليين واجهوا تأخيرا لدى وصولهم إلى دبي

يوم الاثنين (السابع من ديسمبر/ كانون الأول 2020).

وأوضحت الشركة في بيان لها صدر في وقت لاحق "ردا على التقارير الإعلامية المتداولة حول دخول مواطنين إسرائيليين إلى الإمارات العربية المتحدة، تقدم "فلاي دبي" اعتذارها للمسافرين المتضررين الذين واجهوا تأخيرا لدى وصولهم إلى دبي". وأضافت الشركة: "تقوم الشركة حاليا بمراجعة أسباب التأخير وإعادة التحقق من العمليات والإجراءات لمنع أي تأخير في الرحلات المقبلة".

أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية من بينها القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن 200 سائح إسرائيلي قالوا، إنه تم احتجازهم في مطار دبي صباح اليوم (الاثنين السابع من ديسمبر/ كانون الأول 2020) بسبب تغيير في لوائح منح التأشيرات تمنعهم من الدخول.

وتردد أنه تم تعليق اللوائح التي تسمح للإسرائيليين بالدخول مساء أمس الأحد. ووفقا لما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" فإن إشكاليات الدخول بدأت أمس، وتم حلها في أربع رحلات جوية أمس. وأضافت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه تأجل إقلاع طائرة أخرى كان من المقرر أن تغادر من مطار بن جوريون في السابعة صباحا متوجهة إلى دبي.

ونقل موقع "ذا تايمز أو إسرائيل" عن بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية إنه قد تم حل المشكلة عبر تدخل مسؤولين على "أعلى المستويات" وسيسمح للإسرائيليين بالدخول قريبا. فيما قال المتحدث باسم الوزارة، ليئور هايات ، إنه سيسمح للإسرائيليين بالدخول بعد ملء استمارة تأشيرة إلكترونية، مشيرا إلى أن القضية نابعة على ما يبدو من الارتباك بشأن ما إذا كان الراكب أو شركة السفر بحاجة لتأمين التأشيرة.

ويذكر أن الإماراتأعلنت الخميس الماضي تفعيل تأشيرات سياحية لمواطني إسرائيل بشكل مؤقت لحين المصادقة على اتفاقية الاعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرات بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان إنه "في سبيل تسهيل إجراءات السفر إلى دولة الإمارات في الوقت الحالي، فقد تم تفعيل التأشيرات السياحية لدخول دولة الإمارات عبر شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة لحملة جوازات السفر الإسرائيلية وذلك لحين استكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة على اتفاقية الاعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرات الدخول بين الدولتين". وبحسب البيان فإنه يتوقع أن تدخل اتفاقية تفعيل إجراءات السفر حيز التنفيذ "في وقت قريب".

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و في 20 تشرين الأول / اكتوبر الماضي، اتفقت الدولتان بعد عدد محدود من الرحلات المباشرة في طائرات تجارية، على إعفاء مواطنيهما من تأشيرات السفر، لتكون الإمارات أول دولة عربية يستثنى مواطنوها من هذا الإجراء لدخولالدولة العبرية. وصادق مجلس الوزراء في الإمارات على الاتفاقية في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وفي 26 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، انطلقت رحلة تابعة لشركة "فلاي دبي" إلى تل أبيب في أول رحلة مباشرة منتظمة بين البلدين. وحطت الثلاثاء أول رحلة تجارية تابعة لشركة "إسرآير" الإسرائيلية في مطار دبي. وكانت الإمارات وقعت في أيلول/ سبتمبر اتفاقا برعاية الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في أول خطوة من نوعها لدولة خليجية ثم تلتها البحرين. والإمارات ثالث دولة عربية توقع اتفاق تطبيع للعلاقات مع الدولة العبرية، والرابعة هي البحرين، بعد الأردن (1994) ومصر (1979).

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ / أ.ف.ب)