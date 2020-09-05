 فلافل ومقبلات سورية في ألمانيا.. هل يتخصص اللاجئون في الطهي؟ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 06.09.2020

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ثقافة ومجتمع

فلافل ومقبلات سورية في ألمانيا.. هل يتخصص اللاجئون في الطهي؟

الخبز العربي والفلافل وغيرها من الأطعمة العربية تنتشر بكثرة في ألمانيا. فقد أصبحت أطباق الطعام في ألمانيا أكثر تنوعاً منذ صيف 2015، حين استقبلت عشرات آلاف اللاجئين. لكن ما مدى إقبال اللاجئين على التخصص في مجال الطهي؟

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أطباق ومقبلات شهيرة من الشرق الأوسط، كالتبولة، وبابا غنوج، والفلافل باتت تعرف بأسماء مختلفة في ألمانيا أو وفقاً لمكوناتها، مثل التبولة: سلطة البقدونس، وكرات الحمص المقلية للإشارة إلى الفلافل، ومعجون الباذنجان لبابا غنوج.

مختارات

الفلافل والكباب والشاورما السورية رافقت السوريين في رحلة لجوئهم إلى ألمانيا، وانتشرت هذه المطاعم تقريباً في كل مدن ألمانيا يقدم فيها اللاجئون السوريون أسرار مطبخهم العريق، فكيف تؤثر في اندماجهم بالمجتمع الألماني؟

كشف استطلاع ألماني حديث عن زيادة عدد اللاجئين الذين يقومون بالتدريب المهني في الشركات الألمانية. ومازال "الموضوع الأساسي" في الحصول على فرصة تدريب هو إتقان اللغة.

كالكثير من اللاجئين، فر صلاح دهان البالغ من العمر(27) عاماً، من سوريا إلى ألمانيا في عام 2015. ويعمل الآن مع سوريين أخرين  في مطعم "ريفويت"  للوجبات الخفيفة. وقال: "بوصول اللاجئين إلى ألمانيا، وصلت معنا العديد من أطباق الطعام الجديدة". وأضاف: "لقد أحضرنا أشهر الأطباق العربية إلى ألمانيا".

الدونر أصبح شاورما

لطالما كانت ألمانيا "بلداً متعدد الثقافات"، غير أنثقافة الطعام أصبحت أكثر تنوعاً منذ صيف 2015 الذي شهد موجة لجوء كبيرة. وبحسب رجائي الشماركة، طباخ وعضو في رابطة الطهاة الألمان،  كان من الممكن شراء الأطباق العربية مثل البامية أو الأطباق الأفريقية مثل الصلصة الحارة "تشاكالاكا " في أسواق معينة وقليلة منذ سنوات عديدة. "أما الآن، ما كان يعرف دونر سابقاً أصبح يعرف بالشاورما" يقول رجائي المهاجر من أصول مصرية.

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أصبحت المطاعم في ألمانيا متميزة بعروض وجباتها وتنوعها، ويعود ذلك إلى العاملين في هذا المجال القادمين من دول مختلفة، بحسب ما أكدت المسؤولة الإدارية لجمعية الفنادق المطاعم الألمانية (Dehoga) ساندرا واردن "تعد صناعة الضيافة هي أكثر صناعة دولية."

وفقاً لوكالة التوظيف الاتحادية، فإن نسبة العاملين الأجانب في مجال الضيافة وصلت حتى نهاية ديمسبر/كانون الأول العام الماضي 2019، إلى 34 بالمائة. وتشمل هذه النسبة المهاجرين واللاجئين، وبحسب وكالة التوظيف، فإن 13783 شخصاً ممن شملتهم الإحصائية هم من سوريا. ثمانية منهم يعملون في " Refueat " في برلين. ويقول أيمن عزاوي، أحد أعضاء " Refueat"، المولود في برلين ومن جذور سورية: "إنهم يعكسون ثقافة الطعام من خلال طهي الاطباق السورية". وبإمكان اللاجئين من خلال" Refueat" اختيار العروض اليومية بأنفسهم. صلاح، على سبيل المثال، يفضل طهي الملوخية، التي يحبها الألمان ويطلقون عليها أسماء طريفة.

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صانع فلافل سوري: حياة جديدة في الوطن البديل

تحديات التخصص في مجال الطهي بالنسبة للاجئين!

من جهة أخرى، ووفقاً للمعهد الاتحادي للتعليم والتدريب المهني (BIBB)، لا توجد إحصائيات حول عدد اللاجئين في ألمانيا الذين يختارون إجراء تدريب مهني في مجال الطهي. وبرر ريتشارد بيك، رئيس رابطة الطهاة في ألمانيا عدم سبب عدم إقبال اللاجئين على اختيار التخصص في هذا المجال، بأن الوظيفة التي تتطلب مجهوداً بدنياً لا تجذب الشباب. مضيفا "يرغب البعض في إكمال تعليم أكاديمي علمي بعد مرحلة الاندماج، لهذا السبب ابتعدوا عن التدريب".

والجدير بالذكر، أن بعض الذين باشروا التدريب لم يتمكنوا من التخرج، حيث كان معدل رسوب اللاجئين في الامتحانات النهائية للطهي مرتفعاً على نحو ملحوظ. ويعود ذلك غالباً إلى القسم النظري من التدريب الذي قد يتطلب مستوى دراسي قد يكون مختلفاً عما هو متوفر في بعض البلدان، في حين يكون القسم العملي أسهل أمام الكثيرين.

على الرغم من ذلك، نجح كثيرون في اقتحام مهنة الطهي، من بينهم صلاح، الذي كان قد تخصص في الميكانيك في سوريا. واعتاد الطبخ أن يكون مجرد هواية بالنسبة له. قال صلاح، الذي يقف خلف المنضدة في مطعم الوجبات الخفيفة ويتلقى طلب الزبون التالي: "أصبح الطهي وظيفتي منذ خمسة أشهر حتى الآن".

ر.ض/د. ص (د ب أ)

المصدر: مهاجر نيوز

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    بالفلافل.. شيف سوري يعرّف لندن على سوريا ويغيث لاجئيها

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  • Syrischer Koch Imad Alarnab unterstützt Flüchtlinge in London (DW/M. Karakoulaki)

    بالفلافل.. شيف سوري يعرّف لندن على سوريا ويغيث لاجئيها

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  • Syrischer Koch Imad Alarnab unterstützt Flüchtlinge in London (DW/M. Karakoulaki)

    بالفلافل.. شيف سوري يعرّف لندن على سوريا ويغيث لاجئيها

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  • Syrischer Koch Imad Alarnab unterstützt Flüchtlinge in London (DW/M. Karakoulaki)

    بالفلافل.. شيف سوري يعرّف لندن على سوريا ويغيث لاجئيها

    مبيعات مرتفعة

    قرر عماد إضفاء بصمة سورية على احتفالات لندن بعيد الميلاد هذه السنة: ثلاث وجبات سورية تقليدية. وقد لاقت وجباته إقبالاً منقطع النظير.

  • Syrischer Koch Imad Alarnab unterstützt Flüchtlinge in London (DW/M. Karakoulaki)

    بالفلافل.. شيف سوري يعرّف لندن على سوريا ويغيث لاجئيها

    الفن والطبخ

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  • Syrischer Koch Imad Alarnab unterstützt Flüchtlinge in London (DW/M. Karakoulaki)

    بالفلافل.. شيف سوري يعرّف لندن على سوريا ويغيث لاجئيها

    سوريا أكثر من بلد حرب

    "الثقافة السورية ليس فقط عن الحرب والقصف"، يقول عماد رداً على الناس التي يتبادر إلى أذهانها الصور المرتبطة بالحرب عند الحديث عن سوريا. يعمل عماد على تغير ذلك: من خلال الطعام.

  • Syrischer Koch Imad Alarnab unterstützt Flüchtlinge in London (DW/M. Karakoulaki)

    بالفلافل.. شيف سوري يعرّف لندن على سوريا ويغيث لاجئيها

    "يلا حبيب" و"خليّ علينا"

    تجذب رائحة الفلافل السورية الشهية المارة. ويدفعهم الفضول بعضهم الآخر لمعرفة سبب اصطفاف الناس أمام المحل الصغير. يقصد آخرون عماد من أطراف لندن البعيدة للاستمتاع بفلافله. "إن لم تكن تملك المال، نقدم لك الفلافل بالمجان"، (باللهجة السورية خليّ علينا)، يجامل عماد زبائنه وعينه على هدفه: افتتاح محل ثابت ودائم في لندن. إعداد: ماريانا كاراكولاكي/ خ. س


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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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