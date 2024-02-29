فلاديمير بيتكوفيتش مدربا جديدا لمنتخب "ثعالب الصحراء"

عيَّن الاتحاد الجزائري لكرة القدم البوسني، فلاديمير بيتكوفيتش مدربا جديدا للمنتخب الأول بعد أكثر من شهر، من رحيل جمال بلماضي، عقب الإقصاء غير المتوقع من الدور الأول لكأس الأمم الإفريقية الأخيرة في كوت ديفوار.

قال الاتحاد الجزائري في بيان على موقعه الرسمي إنه "تم الاتفاق على تعيين المدرب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش"، مضيفا "سيصل إلى الجزائر الأحد المقبل ويعقد مؤتمرا صحفيا الاثنين".

وأشرف المدرب الكرواتي-البوسني الأصل البالغ 60 سنة على المنتخب السويسري بين 2014 و2021 قبل أن يغادر إلى نادي بوردو دون أن يكمل موسم 2021-2022 بسبب النتائج السلبية والتي أدت الى سقوط النادي الفرنسي الى الدرجة الثانية.

وتألق المنتخب السويسري بقيادة بيتكوفيتش في كأس أوروبا 2020 التي أقيمت في العام التالي بسبب فيروس كورونا، حيث نجح في إخراج فرنسا بطلة العالم من الدور ثمن النهائي، قبل أن يخرج بصعوبة من ربع النهائي على يد إسبانيا.

كما قاد سويسرا الى المركز الرابع في النسخة الأولى لدوري الأمم الاوروبية موسم 2018-2019 وثمن نهائي مونديال 2018 وأمم أوروبا 2016.

وستكون المهمة الأساسية لبيتكوفيتش، الذي قاد لاتسيو الى لقب كأس إيطاليا عام 2013، قيادة الجزائر إلى نهائيات كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عام 2026، بعدما غابت عن النسخة الأخيرة في قطر العام قبل الماضي.

وتتصدر الجزائر المجموعة السابعة برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط عن بوتسوانا وغينيا واوغندا وموزامبيق، فيما يحتل الصومال المركز الاخير من دون رصيد.

ويخوض "محاربو الصحراء" الجولتين الثالثة والرابعة ضد غينيا واوغندا في الخامس والثامن من حزيران/يونيو المقبل تواليا. وتستضيف الجزائر دورة دولية ودية في الفترة بين 22 و26 آذار/مارس المقبل بمشاركة جنوب إفريقيا وبوليفيا.

وكان الاتحاد الجزائري أعلن رحيل المدرب بلماضي عن المنتخب الأول عقب الخروج المفاجئ، الثاني تواليًا، من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا التي أقيمت في ساحل العاج مطلع العام الحالي وفاز بها البلد المنظم.

وعقب ذلك تم تشكيل لجنة على مستوى الاتحاد لدراسة السير الذاتية للمدربين المقترحين لقيادة محاربي الصحراء، وكان اسم بيتكوفيتش الأكثر تداولا.

وترأس هذه اللجنة المدير الفني الوطني عامر منسول ومن بين أعضائها المدرب الأسبق للمنتخب رابح سعدان، حيث اجتمعت قبل عشرين يوما لاعداد قائمة قصيرة ضمت إلى جانب بيتكوفيتش، البرتغالي كارلوس كيروش، حسب وسائل إعلام محلية. وذكرت الصحافة الجزائرية أن التفاصيل المالية هي التي عطلت المفاوضات مع السويسري.

وحسب صحيفة الخبر فإن "وكيل أعمال بيتكوفيتش أثار خلال إحدى جلسات التفاوض عن طريق الفيديو بأن موكله كان يتقاضى في نادي بوردو 280 ألف يورو شهريا وفي منتخب سويسرا 325 ألف يورو (...) إلا أنه وافق في النهاية على تقاضي 135 ألف يورو شهريا، أي بما يقترب من نصف راتب جمال بلماضي".

قاد بلماضي الجزائر إلى النجمة القارية الثانية عام 2019 في مصر لكنه واجه مؤخرا انتقادات شديدة بخروجه مرتين متتاليتين من الدور الأول لبطولة كأس أمم افريقيا صورة من: BackpagePix/empics/picture alliance

انتقادات شديدة لبلماضي

وواجه المدرب السابق للمنتخب الجزائري جمال بلماضي(47 عامًا)، والذي قاد الجزائر إلى النجمة القارية الثانية عام 2019 في مصر، انتقادات شديدة بخروجه مرتين متتاليتين من الدور الاول للعرس القاري ومن دون أي انتصار.

و في ساحل العاج، تكرّر سيناريو نسخة 2021 التي أقيمت في الكاميرون قبل عامين عندما ودع "محاربو الصحراء" النهائيات من الدور الاول بحلولهم في المركز الاخير من دون أي انتصار (تعادل وخسارتان)، وإن كان خروجهم في النسخة الحالية بنقطتين من تعادلين وخسارة واحدة جاءت في الجولة الاخيرة على يد موريتانيا 0-1.

ولاحق النحس بلماضي الذي مدّد عقده مع الاتحاد الجزائري في تشرين الاول/أكتوبر الماضي لغاية 2026، حتى في مشواره مع منتخب بلاده في التصفيات الإفريقية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم في قطر 2022، بعد الخسارة القاتلة على أرضه امام الكاميرون في الدور الفاصل 1-2 بعد التمديد.

وعلى الرغم من اختيار الجزائر الدخول في معسكر تدريبي مبكر في توغو للاعتياد على الأجواء القارية قبل بداية النهائيات في ساحل العاج تفاديا لـ"كارثة" نسخة الكاميرون، وكذلك فوزيها الوديين الإعداديين الصريحين على توغو (3-0) وبوروندي (4-0)، لم ينجح الجيل الذهبي للكرة الجزائرية في تحقيق ولو فوز واحد في ثلاث مباريات في بواكي.

وفي بيان إعلان رحيل بلماضي قدّم رئيس الاتحاد وليد صادي اعتذاره إلى الجماهير الجزائرية قائلاً "نجدد اعتذارنا لعشّاق المنتخب وللشعب الجزائري، ونعد بتصحيح أخطاء الماضي بهدف واحد هو إعادة القطار إلى السكة، وتجديد أيام التألّق والانتصارات للكرة الجزائرية".

فهل ينجح بيتكوفيتش في إعادة الأفراح لعشاق منتخب "محاربي الصحراء"؟

ر. ض / هـ.د (أ ف ب)