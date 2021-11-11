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فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية. بدأ حياته المهنية في جهاز أمن الدولة. جاءت فترة رئاسته الأولى في وقت عانت فيه البلاد من مشاكل اقتصادية وسياسية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. انتخب عام 2018 رئيسا للمرة الرابعة.

خلال عمله في المخابرات السوفيتية الكي جي بي عاش بوتين في ألمانيا الديمقراطية السابقة من 1985 حتى 1990. حصل على المركز الأول في قائمة مجلة فوربس لأكثر الشخصيات العالمية تأثيراً عام 2013. وخلال السنوات الأربع الماضية ازداد التوتر بين روسيا والغرب في عهد بوتين بسبب ضم شبه جزيرة القرم والأزمة الأكرانية والتدخل في سوريا.

Belarus Poland Border Refugees 6692907 10.11.2021 Refugees receive humanitarian aid from the Belarusian Red Cross at a migrant camp on the Belarusian-Polish border in Grodno region, Belarus. Migrants from the Middle East and North Africa trapped in Belarus have converged on the border with Poland, where razor wire fences and Polish troops have repeatedly blocked their entry. Viktor Tolochko / Sputnik Grodno Region Belarus PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xViktorxTolochkox

على حدود بيلاروسيا..مأساة و"صرخات" عبر تويتر ومبادرات فردية 11.11.2021

تشكل أزمة المهاجرين عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا تحديا كبيرا للسياسة الأوروبية ولمنظمات الإغاثة وحتى للإعلام المستقل، لتبقى محاولات المساعدة الفردية والهاشتاغات الملاذ الأسرع.

Merkel Putin Telefon Kombobild

أزمة تدفق اللاجئين ـ ميركل تطلب من بوتين "التاثير" على بيلاروسيا 10.11.2021

فيما تسود الفوضى على الحدود البولندية البيلاروسية، طلبت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممارسة نفوذ على حكومة بيلاروسيا لوقف تدفق اللاجئين نحو أوروبا.
MOSCOW, RUSSIA - JUNE 19, 2021: Russia's President Vladimir Putin addresses delegates during Phase 1 of the 20th conference of the United Russia Party at ExpoCentre, before the forthcoming Russian State Duma election, which is scheduled for 19 September 2021. The United Russia Party convened to draft its election strategy and consider candidates. Sergei Karpukhin/TASS

بوتين: شركة فاغنر لها مصالحها الخاصة ولا تعكس مصالح روسيا 22.10.2021

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مجموعة فاغنر الأمنية "لها مصالحها الخاصة" و"لا تعكس مصالح روسيا"، لكنه قال إنهم "سيتصرفون" إذا تضاربت أنشطة فاغنر مع مصالح موسكو. وفاغنر متهمة بإرسال مرتزقة إلى عدة دول منها ليبيا.
Minsk, Belarus. Night View Of Cathedral of Saint Virgin Mary And Building of French Embassy in Republic of Belarus. Traffic On Illuminated Pobedtiley Avenue Street In Minsk, Belarus.

بيلاروسيا تطرد السفير الفرنسي.. والأسباب متضاربة 17.10.2021

في تصاعد للتوتر بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن السفارة الفرنسية في مينسك أن حكومة بيلاروسيا أمرت السفير الفرنسي بالمغادرة وأنه غادر البلاد بالفعل.
People view the damage inside of a mosque following a suicide bombers attack in the city of Kandahar, southwest Afghanistan, Friday, Oct. 15, 2021. Suicide bombers attacked a Shiite mosque in southern Afghanistan that was packed with worshippers attending Friday prayers, killing several people and wounding others, according to a hospital official and a witness. (AP Photo/Sidiqullah Khan)

أفغانستان- ارتفاع ضحايا تفجير المسجد.. وبوتين يحذر من احتشاد مقاتلي تنظيم الدولة 15.10.2021

ارتفع عدد قتلى التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجداً شيعياً في قندهار إلى أكثر من 40 شخصاً، فيما أصيب أكثر من 70 بجراح. في الوقت نفسه حذر الرئيس الروسي أن مئات من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية يحتشدون في شمال أفغانستان.
NOVOSHAKHTINSK, ROSTOV-ON-DON REGION, RUSSIA SEPTEMBER 18, 2021: A woman casts her ballot during the 2021 Russian parliamentary election at polling station No 1470. Russia holds legislative elections on 17-19 September 2021 voters will go to the polls to elect members of the Russian State Duma voters will also elect heads of nine Russian regions and 39 constituent regions of Russia will hold regional parliamentary elections. Erik Romanenko/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS110F8A

وسط اتهامات بالتزوير - حزب "بوتين" يعلن فوزه بثلثي مقاعد الدوما 20.09.2021

أعلن حزب "روسيا الموحّدة" الحاكم أنه فاز بثلثي مقاعد مجلس الدوما في الانتخابات التي أشارت المعارضة إلى تعرّضها لتزوير وحملة قمع وإقصاء لأبرز معارضي الكرملين. ويحتفظ الحزب بذلك بالأغلبية اللازمة لتعديل الدستور.
Russian citizens read their ballots at a polling station during parliamentary elections at the Russian embassy in Vilnius, Lithuania, Sunday, Sept. 19, 2021. The election is widely seen as an important part of President Vladimir Putin’s efforts to cement his grip on power ahead of the 2024 presidential polls, in which control of the State Duma, or parliament, will be key. (AP Photo/Mindaugas Kulbis)

نتائج أولية: حزب بوتين يتصدّر انتخابات مجلس الدوما 19.09.2021

مع فرز تسعة بالمئة فقط من الأصوات على مستوى البلاد، أظهرت المؤشرات الأولية للانتخابات التشريعية الروسية فوز حزب روسيا الموحدّة بنحو 38.57 بالمئة من الأصوات، في اقتراع استُبعد منه أبرز معارضي الكرملين.
16.09.2021 An illustration picture shows a smartphone screen displaying the Smart Voting - jailed Kremlin critic Alexei Navalny's app that aims to help Russians to vote out candidates from the ruling United Russia party in the upcoming polls, in Moscow on September 16, 2021. - President Vladimir Putin on September 16, 2021 urged Russians to vote in parliamentary polls this week in which most vocal Kremlin critics have been barred from running as part of an unprecedented crackdown. (Photo by NATALIA KOLESNIKOVA / AFP) (Photo by NATALIA KOLESNIKOVA/AFP via Getty Images)

"تطبيق نافالني": آبل وغوغل تستسلمان لموسكو...كيف؟ 19.09.2021

عندما تستسلم آبل وغوغل للضغوط السياسية، تصبح خدمة الإنترنت الجوالة في أيدي الأنظمة الاستبدادية، وفق ما أكده مدافعون عن حقوق الإنسان. ما خلفيات القضية؟ وما علاقة ذلك بالمعارض الروسي أليكس نافالني؟
Members of the Russian military police hand out food aid provided by a Chechen charity to Syrians queueing up after arriving in a convoy returning displaced people home into government-controlled territory at Abu al-Zuhur checkpoint in the western countryside of Idlib province, on June 1, 2018, with a banner on a Russian military vehicle seen in the background showing the portraits of Chechen leader Ramzan Kadyrov (L), Syrian President Bashar al-Assad (C), and Russian President Vladimir Putin (R). (Photo by George OURFALIAN / AFP) (Photo credit should read GEORGE OURFALIAN/AFP/Getty Images)

بوتين متحدثا للأسد: مشكلة سوريا في وجود قوات أجنبية! 14.09.2021

رغم تواجد قواته في سوريا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتبر أن العائق أمام توحيد البلاد يكمن في القوات الأجنبية المتواجدة على أراضيها والتي لم تحصل على تفويض أممي، كما يقول لضيفه الرئيس السوري بشار الأسد.

Russia's Prime Minister Vladimir Putin (R) and Gazprom CEO Alexei Miller attend a gas pipeline opening ceremony in Russia's far eastern city of Vladivostok, in this September 8, 2011 file photo. An offer by Gazprom to help rival Rosneft salvage an Arctic oil project shows how tightly sanctions have bound Russia's political and business elite together in the Ukraine crisis - an unintended consequence of the West's punitive measures. Picture taken September 8, 2011. To match Insight UKRAINE-CRISIS/ENERGY-RUSSIA REUTERS/Yuri Maltsev/Files (RUSSIA - Tags: POLITICS ENERGY BUSINESS)

الغاز الطبيعي.. سلاح الدب الروسي لابتزاز أوروبا؟ 10.09.2021

رغم المعارضة الشديدة للولايات المتحدة ولجزء كبير من أوروبا، تمكنت ألمانيا من فرض إنشاء أنبوب الغاز "نورد ستريم 2". ويرى المعارضون في الأنبوب سلاحاً قوياً في يد الكرملين قد لا يتردد مستقبلاً في استعماله لابتزاز أوروبا.
Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasanlandestation von Nord Stream 2. Die fast fertiggestellte Gaspipeline soll einmal 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr von Russland nach Deutschland befördern. Die USA wollen sie mit Sanktionen stoppen.

"غازبروم" الروسية تنهي بناء مشروع خط الغاز "نورد ستريم 2" إلى ألمانيا 10.09.2021

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أن بناء خط أنابيب "نورد ستريم2" الذي يربط روسيا بألمانيا "أُنجز بالكامل". المشروع كان قد تأخر مرات عدة بسبب معارضة واشنطن وخلافات أوروبية، وسط مخاوف استخدامه كـ"سلاح جيوسياسي خطير".
BTW Interview mit Spitzenkandidat Olaf Scholz SPD

شولتس لـDW: نحن بحاجة لسياسة جديدة تجاه روسيا وشرق أوروبا 12.08.2021

كيف سيتولى أولاف شولتس، كمستشار لألمانيا، إدارة ملفات مثل فيروس كورونا المستجد، واللاجئين، والتعامل مع روسيا؟ DW حاورت مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي وسألته حول تلك الملفات.
Jan. 14, 2021, ++++ file photo, tugboats get into position on the Russian pipe-laying vessel Fortuna in the port of Wismar, Germany. The special vessel is being used for construction work on the German-Russian Nord Stream 2 gas pipeline in the Baltic Sea. Pressure is growing on President Joe Biden to take action to prevent the completion of a Russian gas pipeline to Europe that many fear will give the Kremlin significant leverage over U.S. partners and allies. (Jens Buettner/dpa via AP)

دول أوروبية تحذر من نورد ستريم 2 وتصفه بـ "الإتفاق الخاطئ" 23.07.2021

فيما أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" بأنه خطوة جيدة، وصفت ليتوانيا الاتفاق بـ"الخطأ"، مشيرة إلى أنه لا يزال من الممكن انتزاع تنازلات من موسكو.
FILE - In this Nov. 11, 2018 file photo a ship works offshore in the Baltic Sea on the natural gas pipeline Nord Stream 2 from Russia to Germany. The company building a natural gas pipeline from Russia to Germany says it's confident of getting an outstanding permit from Denmark to close the gap on the 1,200 kilometers ,746 miles, route. (Bernd Wuestneck/dpa via AP)

رسميا.. برلين وواشنطن تتوصلان لاتفاق حول "نورد ستريم 2" 21.07.2021

وأخيراً توصلت ألمانيا مع الولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن خط أنابيب "نورد ستريم 2" المثير للجدل. ويتضمن الاتفاق دعم عبور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا ودعم الأخيرة للتحول إلى الطاقة النظيفة، فما النقاط الأخرى؟
French Prime Minister Jean Castex meets German chancellor Angela Merkelby videoconference at Matignon in Paris, France on November 5, 2020. This is their first meeting, during which they have to discuss the main European and international issues and exchange on the measures taken in France, Germany and Europe to deal with the COVID-19 pandemic. Photo by Alexis Sciard/Pool/ABACAPRESS.COM

ميركل تتمسك بالحوار مع روسيا لأن "الصمت لن يحل المشكلات" 28.06.2021

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مجددا على أهمية الحوار مع روسيا، موضحة أن "العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي ليست جيدة بالفعل في الوقت الراهن، لكن حتى إبان حقبة الحرب الباردة، كان الناس يتحدثون مع بعضهم البعض".
05.03.2020, Berlin: Wolfgang Schäuble (CDU), Bundestagspräsident, spricht zu Beginn der Sitzung des Bundestages. Thema der Debatte war der Kampf gegen Hass und rechten Terror in Deutschland. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ألمانيا... تحذيرات من تأثير الإعلام الروسي والتركي في الانتخابات 26.06.2021

حذر رئيس البرلمان الألماني، فولفغانغ شويبله، من إمكانية التأثير من الخارج على الحملة الانتخابية المقبلة وتشكيل الرأي لانتخابات البرلمان الألماني، داعياً إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر التلاعب والدعاية وحملات التضليل.
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