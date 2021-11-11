فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية. بدأ حياته المهنية في جهاز أمن الدولة. جاءت فترة رئاسته الأولى في وقت عانت فيه البلاد من مشاكل اقتصادية وسياسية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. انتخب عام 2018 رئيسا للمرة الرابعة.

خلال عمله في المخابرات السوفيتية الكي جي بي عاش بوتين في ألمانيا الديمقراطية السابقة من 1985 حتى 1990. حصل على المركز الأول في قائمة مجلة فوربس لأكثر الشخصيات العالمية تأثيراً عام 2013. وخلال السنوات الأربع الماضية ازداد التوتر بين روسيا والغرب في عهد بوتين بسبب ضم شبه جزيرة القرم والأزمة الأكرانية والتدخل في سوريا.