فك شفرة بُنّ إثيوبي يمني يمهد الطريق لمذاق قهوة جديد

فك باحثون الشفرة الجينية لبُنّ أرابيكا وتعقبوا أصوله واتضح أنه ناتج عن تهجين لنوعين من البن وقع قبل ما قد يصل إلى مليون عام بغابات إثيوبيا. يشار إلى أن هذا البن زُرع لأول مرة في إثيوبيا واليمن قبل انتشاره في بقية العالم.

أياً كان المُسمى الذي يُطلق على القهوة فإنها بلا شك جزء كبير من الثقافة العالمية والقهوة المصنوعة من النوع المسمى "أرابيكا" هي الأكثر تفضيلا لدى عشاق ذلك المشروب.

في الآونة الأخيرة، فكّ باحثون شفرة الشريط الوراثي (الجينوم) لبن أرابيكا وتعقبوا أصوله التي اتضح أنها ناتجة عن تهجين نوعين آخرين من البن، وهذا التهجين وقع قبل ما يُقدر بـ 610 آلاف إلى مليون عام في غابات إثيوبيا.

وتتبع الباحثون أشرطة وراثية لتسعة وثلاثين صنفا من بن أرابيكا، منها صنف من القرن الثامن عشر، لتحديد الشريط الوراثي الأعلى جودة حتى الآن من أنواع البن، واسمه العلمي هو (كوفيا أرابيكا).

وقال فيكتور ألبيرت عالم تطور النباتات في جامعة بافالو بولاية نيويورك الأمريكية إنّ بُن "أرابيكا هو واحد من محاصيل السلع الأولية المتميزة عالميا. وهو محصول يشكل جزءا ضخما من الاقتصادات الزراعية في الدول التي يُزرع فيها".

وألبيرت هو أحد المعدين الرئيسيين للدراسة المنشورة هذا الأسبوع في دورية "نيتشر غينيتكس" العلمية.

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"خواص مذاق قهوة جديدة في الأقداح"

وأظهر البحث أن محصول بن أرابيكا زاد وتقلص على مدى آلاف الأعوام مع ارتفاع حرارة المناخ وانخفاضها. وزُرِعَ ذلك النوع لأول مرة في إثيوبيا واليمن قبل أن ينتشر في بقية العالم. وقال باتريك ديكومب كبير خبراء علم الجينوم في مؤسسة "نستله ريسيرش" والمحاضر في معهد التكنولوجيا الاتحادي السويسري "البن والبشرية وثيقا الصلة على مدى التاريخ.وفي كثير من الدول المنتجة، يمثل بن أرابيكا أكثر من مجرد محصول، إنه جزء من الثقافة والتقاليد".

وخبير علم الجينوم باتريك ديكومب هو معد رئيسي آخر للدراسة.

صورة رمزية للقهوة وحبوب البُنّ. صورة من: Martina Raedlein/picture alliance

ووُجد أن بن أرابيكا به تنوع وراثي منخفض بسبب عدم تهجينه وضآلة محاصيله، ويمكن زراعة هذا النوع من البن -المعرض للآفات والأوبئة- في عدد محدود من البيئات المحلية حيث تكون الظروف المناخية مواتية وتهديد الأوبئة منخفضاً.

وذكر الباحث الجيني باتريك ديكومب أن البحث "يمهد الطريق لطرق تهجين جديدة في زراعة البن، وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تطوير أصناف جديدة بمقاومة أفضل للأوبئة وتغيرات المناخ وبخواص (مذاق) جديدة في الأقداح".

وقال الباحثون إن بن أرابيكا نشأ نتيجةتهجين طبيعي بين نوعين هما البن القصبي"كوفيا كانيفورا" و"كوفيا يوجينيويديس". والبن القصبي يُسمى بن روبستا، وكشف العلماء شريطه الوراثي في عام 2014. وينمو بن يوجينيويديس على ارتفاعات شاهقة في كينيا.

ع.م/ ص.ش (رويترز)