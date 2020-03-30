 فكرة لدى يويفا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من شباك الكورونا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 30.03.2020

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رياضة

فكرة لدى يويفا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من شباك الكورونا

تضغط الأندية الأوروبية بقوة لمواصلة منافسات الدوري المتوقفة، حتى ولو من خلال مباريات بدون جمهور. رئيس اليويفا يستسلم ويطرح لأول مرة موعدا زمنيا في سبيل "إنقاذ ما يمكن إنقاذه".

مدرجات خالية.. هذا هو حال كرة القدم في زمن كورونا (ملعب بروسيا مونشنغلادباخ).

مدرجات خالية.. هذا هو حال كرة القدم في زمن كورونا، هنا ملعب بروسيا مونشنغلادباخ، قبل انطلاق صافرة مباراته مع كولونيا في الجولة 21 من البوندسليغا.

بدأ العد العكسي بالنسبة لكبار مسؤولي كرة القدم الأوروبية، فلا بد من التحرك وبسرعة. وهو الموقف الذي عبّر عنه بوضوح رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ألكساندر تشيفرين، في تصرحات نشرتها صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية نهاية الأسبوع.

وبعد أن توقفت جميع الدوريات الكروية الأوروبية إثر انتشار وباء كورونا المستجّد، باستثناء روسيا البيضاء، فإن المطلب المرفوع الآن من قبل الأندية المتخبطة بفعل توقف المداخيل، هو تحديد إلى متى يستمر الأمر.

الرد وبعد الضغوط جاء على لسان رئيس اليويفا الذي اعتبر أنه يمكن مواصلة اللعب نهاية مايو/ أيار، أو حتى نهاية يونيو/ حزيران، عدا ذلك "سنخسر الموسم"، يشدد الأخير.

ويعد هذا التصريح الأول من نوعه منذ توقف المباريات بسبب  الجائحة العالمية، والأول من أعلى هئية تنظيمية لكرة القدم الأوروبية.

الأندية تبحث عن الخلاص

ويأتي ذلك بعد أسابيع من التنسيق مع ممثلين عن الدوريات في الدول الأوروبية لإعداد "تقويم كورونا الزمني". الموعد الأول الذي كان مطروحا في 14 من أبريل/ نيسان، والذي كان الخيار الأول للأندية لم يعد بطبيعة الحال قائما. فأعداد الوفيات اليومية والمهولة في كل من إسبانيا وإيطاليا تحديدا، يجرد عودة المباريات حتى بدون جمهور من أي مصداقية أخلاقية.

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ألمانيا: كورونا يحرم الجماهير من متابعة مباريات الدوري

غابريل غرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم استبعد العودة في بداية مايو/ أيار، معتبرا أنه "من المبكر جدا" تحديد موعد.

ما قاله رئيس اليويفا يعتمد على فكرة مواصلة اللعب حتى بداية المسوم القادم رسميا، ويعني ذلك تأجيل انطلاقة الموسم الجديد لأسابيع أخرى، والشرط الأساسي لذلك قد تحقق من قبل اليويفا سلفا، وذلك بإرجاء نهائيات أمم أوروبا "يورو 2020" إلى صيف عام 2021، أي أنه عمليا التأجيل ممكن، يكفي فقط تمديد آجال عقود اللاعبين إلى ما بعد نهاية يونيو/ حزيران، وهو أمر قيد البحث أصلا.

في ذات الوقت يظهر اليويفا متحفظا لفكرة إقامة مباريات دون جمهور، فتشيفرين لا يريد إلى غاية اللحظة تصور نهائي دوري الأبطال دون جمهور، رغم إدراكه أن التجمعات البشرية ممنوعة وفق توصيات خبراء الفيروسات ومكافحة الأوبئة.

رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ألكساندر تشيفرين.

رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ألكساندر تشيفرين.

من جهتهم، لا يتفانى رؤساء الأندية على غرار رئيس نادي دورتموند الألماني هانس يوآخيم فاتسكه بإطلاق تحذيرات عبر وسائل الإعلام بأن مداخيل البث هي الملاذ الوحيد من أجل البقاء، كحل أقل مرارة في اللحظة الراهنة.

انتقادات لليويفا

 الدولي الألماني السابق فيليب لام، كان أول من شكك في نجاعة اقتراح رئيس اليويفا متحدثا إلى صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الصادرة أمس الأحد عن الدروس المستقاة قبل الأزمة وتحديدا "التجربة مع الأسابيع التي تقام فيها جولتان معا، والتي أظهرت صعوبة شديدة في إعداد جدول المباريات"، والآن "أصبح الأمر أكثر صعوبة من السابق"، يقول لام.

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يذكر أن 36 ناديا ألمانيا هم كل أندية الدوري الألماني لكرة القدم بوندسليغا بدرجتيه الأولى والثانية ستلتقي غدا الثلاثاء في اجتماع أطلق عليه إعلاميا "اجتماع كورونا".

ولا ينتظر أن يخرج عن هذا الاجتماع قرارات تذكر سوى تزكية موعد 30 من الشهر الجاري كموعد أدنى لتوقف المنافسات.

ويبدو أن الساهرين على كرة القدم استوعبوا جيدا أنهم ليسوا من يضبط إيقاع التطورات حاليا. فهذه المرة أوكلت المهمة أولا إلى فيروس كورونا المستجّد الذي يتقدم ويتقدم دون منافس،ثم إلى السياسية التي باتت أكثر من أي وقت مضى تتحكم في الرياضة.

وكان رئيس نادي فرانكفورت فريدي بوبيتش الأبلغ في تلخيص الوضع حين قال لقناة "سكاي" الألمانية: "نحن (الأندية) نجلس على المقعد بجانب السائق، ومقود القيادة ليس بيدنا".

وبالفعل الأمر كذلك.  والنتائج سوف تكون وجودية بالنسبة للعديد من الأندية، حالهم في ذلك حال الجميع. فكورونا لا يفرق بين الفقير والأمير. 

و.ب/ ص.ش

  • Drei Carabinierei mit Mundschutz vor einem Ortsausgangsschild (Reuters/G. Mangiapane)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    نقاط العبور مغلقة

    تم في المجموع عزل 52 ألف نسمة في إحدى عشرة بلدة ومدينة في شمال ايطاليا. فمن يريد الدخول أو الخروج من المناطق المغلقة، يحتاج لترخيص خاص. وقوى الأمن تعمل على التزام المواطنين بذلك. ومن يحاول خرق الحظر وتحاشي الحواجز يعرض نفسه للملاحقة القانونية.

  • Leere Außensitze einer Gastronomie in einer menschenleeren Straße (picture-alliance/Zumapress/C. Furlan)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    شوارع خالية

    جميع الحانات والمحلات في مركز مدينة "كودوغنو Codogno" التي يقطنها 15 ألف نسمة مغلقة. وإلى حد الآن ليس معروفا من جلب الفيروس إلى شمال ايطاليا. وحسب رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، يبقى سريان الحجر الصحي مستمرا لأسبوعين في خطوة أولى. وهذا يتطابق مع فترة حضانة الفيروس الذي يسبب المرض.

  • Eine Person wird von zwei weiteren Personen in Schutzkleidung zu einem Krankenwagen geführt (picture-alliance/Photoshot)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    انتشار سريع

    في البداية كان عدد الإصابات على مستوى ايطاليا حوالي ثلاث حالات. ثم تم كشف الفيروس لدى مريض يبلغ من العمر 38 عاما في عيادة بمدينة كودوغنو ثم لدى عدد أكبر من الناس في محيط هذا الرجل. وحتى والدا الرجل تم وضعهما تحت الرقابة الطبية (الصورة). وحتى يوم الأحد (23 شباط/ فبراير 2020) تم إحصاء أكثر من 130 مصابا في المنطقة، وثلاثة فارقوا الحياة.

  • Gut 30 Personen warten mit leeren Einkaufswagen in einer Reihe (Reuters/G. Mangiapane)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    إجراءات وقائية

    الوقوف في طابور أمام سوبر ماركت في بلدة "كازابوسترلينغو Casalpusterlengo" المغلقة. يتم إدخال الزبائن السوبر ماركت في مجموعات تضم 40 شخصا. "كل شخص سيأتي دوره، نريد فقط تفادي الفوضى وتأمين حماية كافية"، يحاول أحد العاملين تهدئة الوضع. لكن ليس جميع الزبائن يتفهمون الإجراءات.

  • Ein handgeschriebener Zettel hängt an einer Eingangstür zu einer Apotheke (picture-alliance/Zumapress/M. Alpozzi)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    كل شيء نفد

    حتى في المدن الكبرى القريبة في شمال ايطاليا يزداد الخوف من عدوى الإصابة بفيروس كورونا. مواد التعقيم وواقيات الفم نفدت في هذه الصيدلية في تورينو، كما تكشف عن ذلك البطاقة الملصقة بالباب. والواقيات الرقيقة التي تُستعمل مثلا في غرف العمليات لا تقدم إلا حماية محدودة ضد الفيروسات ويجب استبدالها باستمرار.

  • Zwei Personen mit dekorativen Gesichtsmasken sowie Atemschutzmasken (Reuters/M. Silvestri)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    قناع مزدوج

    هذا الشخصان المقنعان يمكن ملاحظة خيبة الأمل في عيونهم: فالكرنفال الشهير في البندقية تم تعليقه ووقاية الفم الإضافية لا تنفع في شيء. ويُعد هذا الحفل تقليدا يعود لعدة قرون ويجذب لسياح الذين يتعرفون على الملابس الجميلة والأقنعة الخيالية.

  • Drei Personen mit einem Karton voller Gesichtsmasken vor dem Schriftzug Armani (Reuters/A. Garofalo)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    موضة رغم كورونا

    تبعد ميلانو فقط 60 كيلومترا عن بلدة كودوغنو التي انتشر فيها الفيروس. لكن رغم ذلك تم إقامة أسبوع الموضة الشهير ميلانو. ودار الازياء "جيورجيو أرماني Giorgio Armani" قدمت عروضها في قاعة خالية بسبب انتشار فيروس كورونا ولكن تم نقلها عبر انترنيت. وجميع عروض الأزياء الأخرى تمت كما كان مخططا لها.

  • Ein Fußballfan in einem Trikot vor einem geschlossenen Stadion (Reuters/D. Mascolo)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    إغلاق ملاعب وإلغاء مباريات

    في الوقت الذي حددت فيه دور الأزياء تواريخ العروض، تم إلغاء جميع الفعاليات الرياضية في منطقتي لومبارداي والبندقية حتى الأول من مارس/ آذار على أقل تقدير. وبهذا تريد السلطات الايطالية احتواء انتشار للفيروس. ومن بين اللقاءات الرياضية الملغاة مقابلة كرة القدم بين انتر ميلانو وسامبدوريا جنوة.


مختارات

كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

باتت ووهان موجودة وسط أوروبا أيضا، فعدد الإصابات بفيروس كورونا في شمال إيطاليا يزداد بسرعة، ما دفع السلطات إلى إغلاق بلدات وإلغاء كرنفال البندقية واتخاذ إجراءات أخرى لمنع انتشار المرض الذي يزاد الخوف من اتساع رقعته. (26.02.2020)  

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