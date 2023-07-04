 فقر في ظل التاج الملكي - تهميش اجتماعي في بريطانيا | تقارير جديدة | DW | 04.07.2023

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تقارير جديدة

فقر في ظل التاج الملكي - تهميش اجتماعي في بريطانيا

يبلغ معدل البطالة في بريطانيا 3,6 % ومع ذلك يعيش نحو 15 مليون بريطاني في فقر مدقع. والمفارقة أن ربع البريطانيين فقراء، رغم وجود نسبة تشغيل شبه كاملة في المملكة. والسبب هو التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة.

Videostill | Dokumentation | Armut im Schatten der Krone - Soziale Kälte in Großbritannien

Videostill | Dokumentation | Armut im Schatten der Krone - Soziale Kälte in Großbritannien

تسبب التضخم المتسارع وارتفاع تكاليف الطاقة في الأشهر الماضية في جعل البريطانيين يعانون اقتصاديا. تتقلب أجورهم بشكل كبير في عالم عمل يطغى عليه "اقتصاد المشاركة" والوظائف غير المستقرة. خلال العشر سنوات الماضية تم بدءا من حكومة ديفيد كاميرون خفض الدعم المخصص للفئات الاجتماعية الضعيفة. فكانت النتيجة انخفاض متوسط العمر المتوقع. يموت البريطانيون الفقراء عشر سنوات أبكر من المواطنين الأكثر ثراء، إنهم ضحايا ما يسمى "متلازمة الحياة القذرة"، حياة تتسم بظروف معيشية سيئة ومرض وإدمان.

Videostill | Dokumentation | Armut im Schatten der Krone - Soziale Kälte in Großbritannien

يروي الفيلم الوثائقي قصص أشخاص لديهم عمل، لكنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف حياتهم  في بريطانيا - من بلاكبول في الغرب مرورا ب آشتون- أندر-لاين وحتى كمبريا على الحدود الاسكتلندية. 
 

 

مواعيد البث

DW  عربية

الأربعاء 26 يوليو/تموز 2023 – 18:15 UTC
الأربعاء 26 يوليو/تموز 2023– 22:15 UTC
الخميس 27 يوليو/تموز 2023– 01:15 UTC
الخميس 27 يوليو/تموز 2023 – 03:00 UTC
الخميس 27 يوليو/تموز 2023 – 05:15 UTC
الخميس 27 يوليو/تموز 2023 – 09:15 UTC
السبت 29 يوليو/تموز 2023 – 06:15 UTC
السبت 29 يوليو/تموز 2023– 10:15 UTC
السبت 29 يوليو/تموز 2023– 15:15 UTC
السبت 29 يوليو/تموز 2023– 23:15 UTC
الأحد 30 يوليو/تموز 2023– 13:15 UTC
الأحد 30 يوليو/تموز 2023– 19:15 UTC
الإثنين 31 يوليو/تموز 2023– 16:15 UTC
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