فقر في ظل التاج الملكي - تهميش اجتماعي في بريطانيا

تسبب التضخم المتسارع وارتفاع تكاليف الطاقة في الأشهر الماضية في جعل البريطانيين يعانون اقتصاديا. تتقلب أجورهم بشكل كبير في عالم عمل يطغى عليه "اقتصاد المشاركة" والوظائف غير المستقرة. خلال العشر سنوات الماضية تم بدءا من حكومة ديفيد كاميرون خفض الدعم المخصص للفئات الاجتماعية الضعيفة. فكانت النتيجة انخفاض متوسط العمر المتوقع. يموت البريطانيون الفقراء عشر سنوات أبكر من المواطنين الأكثر ثراء، إنهم ضحايا ما يسمى "متلازمة الحياة القذرة"، حياة تتسم بظروف معيشية سيئة ومرض وإدمان.

يروي الفيلم الوثائقي قصص أشخاص لديهم عمل، لكنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف حياتهم في بريطانيا - من بلاكبول في الغرب مرورا ب آشتون- أندر-لاين وحتى كمبريا على الحدود الاسكتلندية.



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