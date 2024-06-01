فقر المتقاعدين في ألمانيا

عشرون في المائة من المتقاعدين في ألمانيا مهددون بالفقر والنسبة لدى النساء أعلى من ذلك. أسباب ذلك متعددة، فغيزيلا مثلاً اضطرت للعناية بوالدها المسن وتوقفت عن العمل. لذا لم تدفع السيدة بدل معاش تقاعدي بالقدر الكافي. راتبها التقاعدي الآن لا يكفيها لذا عليها التوفير بشكل كبير. إينغا تعرضت لحادث تسبب بتوقفها عن العمل بشكل مبكر، لذا تتقاضى هي أيضاً راتباً تقاعديا متواضعاً يجبرها على التوفير حتى في الطعام. أما أولريش فكان لديه عمله الخاص لكنه أفلس فجأة ولم يكن لديه من المدخرات الكثير. ثلاث نماذج لأشخاص متقاعدين في ألمانيا يعانون من الفقر. ريبورتاج: تيسا كلارا فالتر - ميلينا غروندمان