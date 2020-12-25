 ″فقاعة الدوحة″ تنقذ أبطال آسيا من كورونا وتترقب مونديال الأندية | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 25.12.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

"فقاعة الدوحة" تنقذ أبطال آسيا من كورونا وتترقب مونديال الأندية

بعد أن باتت المنافسات الرياضية تحت رحمة جائحة كورونا لتصبح الملاعب خاوية "على عروشها"، جاءت فكرة "الفقاعة" للحد من انتشار الإصابة بالفيروس، فما هي هذه الفكرة؟ وكيف وظفتها قطر لتنظيم بطولات في عز الجائحة؟

نجحت فكرة الفقاعة في تمهيد الطريق أمام استئناف عدد من البطولات في القارة الأوروبية

نجحت فكرة "الفقاعة" في تمهيد الطريق أمام استئناف عدد من البطولات في القارة الأوروبية

في أيار/ مايو الماضي قدم الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" نموذجاً متميزاً لما يمكن أن يكون عليه التعامل في البطولات الرياضية بشكل عام والكروية بشكل خاص في ظل أزمة  تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وكان الدوري الألماني أولى بطولات الدوري الكبيرة التي تستأنف فعالياتها في ظل جائحة كورونا، وحقق البروتوكول الصحي الصارم الذي قدمه منظمو المسابقة نجاحاً باهراً لتكتمل المسابقة دون مشاكل كبيرة وتصبح البوندسليغا نموذجاً يحتذى به لدى بطولات الدوري الكبيرة.

مختارات

أسبوع حافل ينتظر كرة القدم الأوروبية، أبرز مواعده مباراة كأس السوبر الأوروبية التي ستجمع بايرن ميونيخ ونادي أشبيلية، كما سيتم اختيار أفضل لاعبة ولاعب أوروبيا.

سوّقت قطر لفنادقها الفخمة على أنّها أحد أبرز أوجه استضافتها لبطولة كأس العالم بكرة القدم في 2022، لكنّ القيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد ووفرة العقارات تهدد هذا القطاع قبل نحو عامين من صافرة انطلاق المونديال.

يخشى قطاع الرياضة في ألمانيا فرض قيود مشددة على الفعاليات الرياضية، الأمر الذي يعد تهديداً وجودياً لهذا القطاع الحيوي. وتسبب تزايد معدلات العدوى في ألمانيا بالفعل في تقليص كبير في حضور المشجعين الفعاليات الرياضية.

أمر صعب

ولكن تطبيق هذا النموذج على بطولات الأندية القارية كان أمراً صعباً في ظل اختلاف اللوائح والإجراءات المطبقة في كل دولة عن نظيرتها في دول أخرى ما يعني صعوبة اتباع نفس الإجراءات التي طبقت في البوندسليغا أو في باقي بطولات الدوري المحلية.

ومن الطبيعي أن يزداد الأمر صعوبة في البطولات القارية التي كانت لا تزال في أدوار مبكرة مع ارتفاع عدد الفرق المتنافسة وصعوبة إحكام الإجراءات الصحية وإتاحة عمليات السفر والتنقل دون مشاكل أو أزمات تتعلق بالتأخير من ناحية أو بالجانب الصحي من ناحية أخرى.

وكانت بطولة دوري أبطال آسيا من أكبر الأمثلة على هذا خاصة وأن فعاليات البطولة توقفت بسبب جائحة كورونا وهي لا تزال في دور المجموعات الذي  يقام بمشاركة 32 فريقاً من بينهم 16 فريقاً من منطقة شرق وجنوب شرق القارة ومثلهم من غرب القارة إضافة لكون القارة الأسيوية هي الأكبر من بين جميع قارات العالم واختلاف الإجراءات المطبقة في معظم الدول التي تنتمي إليها هذه الفرق المتنافسة.

نجاح فكرة الفقاعة

ووسط المخاوف في العديد من بقاع العالم بسبب الموجة الجديدة من الإصابة بعدوى فيروس "كورونا" المستجد، وحرص الاتحاد الأسيوي للعبة على استكمال المسابقة، أصبح نجاح فكرة "الفقاعة الصحية" مصدر الاطمئنان وصمام الأمان الوحيد لفعاليات البطولة.

ونجحت فكرة "الفقاعة" في تمهيد الطريق أمام استئناف عدد من البطولات في القارة الأوروبية، ومنها مسابقة دوري أبطال أوروبا التي استكملت في العاصمة البرتغالية لشبونة في ظل إجراءات وقائية واحترازية مشددة للحد من تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" بشكل أكبر.

وكان الوضع أكثر صعوبة في القارة الأسيوية مع وجود عدد كبير من الفرق المتنافسة في البطولة، ولكن الإمكانيات التي تتمتع بها  العاصمة القطرية الدوحة  ساهمت في إنقاذ البطولة حيث استضافت الدوحة فعاليات ما تبقى من دور المجموعات وكذلك الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم على مستوى منطقة غرب القارة خلال الفترة من 14 أيلول/ سبتمبر وحتى الثالث من تشرين أول/ أكتوبر الماضيين.

مشاهدة الفيديو 16:44

مسائية DW  : جائحة كورونا واقتصاد كرة القدم. هل انفجرت الفقاعة؟

وأقيمت مباريات هذه الدورة المجمعة في ظل إجراءات صارمة تضمن التحرك المحدود والآمن لجميع المشاركين ضمن نطاق يقتصر على مقار الإقامة وملاعب التدريب وملاعب إقامة المباريات، لضمان سلامة جميع اللاعبين والمنظمين وغيرهم خلال المشاركة في البطولة.

تدابير عدة

وشملت التدابير الوقائية خضوع جميع المشاركين لفحص كوفيد-19، واستخدام وسائل نقل آمنة، والتعقيم المنتظم لكافة استادات البطولة ومواقع التدريب ومرافق الإعلام إضافة إلى تخصيص أطقم طبية في الملاعب طوال فترة المنافسات.

وناقش خبراء في قطاعات الصحة والسلامة والمنافسات خلال ندوة عبر تطبيق "زوم" بعنوان "استضافة الأحداث الرياضية الكبرى في ظل أزمة كوفييد-19" شاركت فيها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، الإجراءات التي اتخذتها قطر والدروس المستفادة التي يمكن تطبيقها في تنظيم أحداث رياضية بالمستقبل في ظل الوباء العالمي.

صور مشجعي نادي كلاباخ في ملعبه

لم يبق في الكثير من مددرجات ملاعب الكرة حول العالم سوى صور المشجعين بسبب الإجراءات للحد من جائحة كورونا

واقع جديد

وفي هذا السياق يقول الدكتور عبد الوهاب المصلح مستشار وزير الصحة العامة لشؤون الرياضة والطوارئ خلال مداخلته في الندوة : "فرض علينا انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم واقعاً جديداً تطلب منا ضرورة اللجوء لحلول نوعية تضمن أمن وسلامة جميع المشاركين في المنافسات الرياضية. وعليه، اتبعنا منهجاً يضمن خضوع كافة المشاركين للفحص قبل دخولهم إلى دائرة العزل الطبي الصارمة، ولم يسمح لأحد بتجاوز هذا النطاق الآمن لضمان سلامة الجميع".

وأوضح: "أجرينا خلال منافسات البطولة أكثر من 7900 فحص، ولم تتجاوز نسبة الحالات الإيجابية 1.7 بالمائة وهو معدل منخفض للغاية مقارنة بالمعدلات السائدة بالدولة".

وأضاف المصلح: "في حال المقارنة بين عدد الفرق المشاركة في منافسات دوري الأبطال لغرب القارة وعدد الفرق المتوقع مشاركتها في بطولة كأس العالم في عام 2022، ستجد أنها بمثابة نسخة مصغرة من المونديال، وتبلغ النصف تقريباً، من حيث أعداد الفرق والأفراد".

مشاهدة الفيديو 01:41

ألمانيا ترسم خريطة الطريق لعودة كرة القدم الأوروبية

ويوضح المصلح أن هذه التجربة أفادت المسؤولين الرياضيين في قطر "في ظل التحسين المستمر لخطط السلامة الصحية على صعيد البطولات الرياضية الكبرى"، بما يرفع من استعداداتنا للحدث الأكبر ، مونديال قطر 2022 بعد نحو عامين من الآن.

بر الأمان

وفي ظل نجاح التجربة والجهود التي بذلتها الأطقم الطبية للخروج بهذه الدورة المجمعة إلى بر الأمان، قرر الاتحاد الآسيوي منح قطر حق استضافة نفس الفعاليات على مستوى شرق القارة خلال الفترة من 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى 13 كانون الأول/ ديسمبر الحالي وسط تدابير احترازية صارمة لضمان صحة وسلامة اللاعبين والإداريين وأعضاء اللجنة المحلية المنظمة.

وتكرر النجاح في منافسات شرق القارة ثم في المباراة النهائية التي فاز فيها أولسان هيونداي الكوري الجنوبي على بيرسيبوليس الإيراني ليحجز مقعده في مونديال الأندية.

ومع تكرار نفس النجاح على المستويين التنظيمي والصحي في منافسات شرق القارة ، أصبح هذا بمثابة حافز إضافي على إقامة فعاليات بطولة كأس العالم للأندية في الدوحة في أقرب فرصة ممكنة في ظل التوقعات.

وبالفعل، لم يكن تغيير موعد البطولة إلى شباط/ فبراير المقبل بسبب قصور في قدرات الدوحة على استضافة البطولة وإنما كان نابعاً من تأخر تتويج بعض أبطال القارات وخاصة في بطولة كأس ليبرتادوريس، التي استأنفت فعالياتها مؤخرا ليتأخر تتويج بطلها باللقب إلى موعد لاحق للموعد المقرر سابقاً لمونديال الأندية في قطر خلال كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

ع.غ/ ع.ش (د ب أ)

  • Lockdown in Berlin | Kurfürstendamm

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    شارع كورفورستندام أو "كودام" خال في برلين

    كورفورستندام أو "كودام": شارع التبضع وشارع التجوال في برلين الذي كان يعج عادة بالمتجولين خال تماما في هذا العام. لأنه هنا منذ أن فُرضت قيود واسعة لمكافحة جائحة كورونا ظلت غالبية المتاجر مغلقة.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Breitscheidplatz

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بريق خافت في عيد الميلاد

    وغير بعيد عن كورفورستندام يوجد عادة سوق عيد الميلاد في ساحة برايتشايد في الأثناء مع إجراءات أمنية مشددة. لأن نقطة اللقاء هنا في وسط برلين الغربية سابقا تعرضت لكارثة شديدة في عام 2016 حين توفي 12 شخصا على إثر هجوم ارهابي.

  • Deutschland, Berlin I Lockdown I Coronavirus

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    الاكتفاء بالنظر إلى الواجهة

    متجر الغرب على امتداد شارع كورفورستندام يُعتبر المتجر الشهير في ألمانيا. فعلاوة على جناح المواد الغذائية الشهير، كل شيء متوفر هنا. وتجارة التجزئة الألمانية ستحصل على تعويضات ـ لكن الكثير من التجار يترقبون مساعدات ديسمبر التي وعدت الحكومة بتقديمها.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Hamburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    حزن يخيم على مدينة هامبورغ

    والوضع غير مختلف في ثاني أكبر مدينة ألمانية أي هامبورغ. ففي وسط المدينة حول شارع مونكبيرغ يسود فراغ تام. وحتى هنا تتوقع تجارة التجزئة بسبب الحجر الصحي الثاني تراجعا قويا في المبيعات ـ بشرط أن تنتهي تلك القيود كما هو مخطط في العاشر من يناير.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Freiburg

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    إجراءات مراقبة الشرطة في فرايبورغ

    فرايبورغ في منطقة برايزغاو تُعد مدينة محبوبة لدى الكثيرين ويجوبها سيل من الماء على هامش الغابة السوداء. هنا أيضا على غرار جميع المواقع في ولاية بادن فورتمبيرغ تسود قيود حظر تجول مشددة، وذلك منذ الـ 12 من ديسمبر/ كانون الأول. ولا يمكن مغادرة المنزل إلا لأسباب وجيهة وفي الليل تٌعتمد قوانين أكثر شدة من فترة النهار.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    استعراض موسيقي عسكري في ميونيخ

    هنا عاصمة بافاريا ميونيخ. فحول ساحة ماريا شتاخوس يقف في العادة في مثل هذه الأوقات حشود من الناس لشرب النبيذ الساخن. وهذا لا يمكن فعله هذه السنة بسبب إجراءات كورونا وحظر تناول الكحول في الأماكن العامة.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown München

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    سبات بافاري طويل

    كما هو الوضع هنا في حي الصليب بميونيخ تمر ولاية بافاريا التي ضربها الفيروس بسبات عميق. ورغم القيود المتشددة يساند 69 في المائة من الألمان ما يُسمى بالحجر الصحي الثاني ـ هذا ما تمخض عنه استطلاع للرأي لصالح القناة الأولى في التلفزة الألمانية في هذا الأسبوع.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بقعة وباء ساكسونيا

    في ولاية ساكسونيا تبقى نسبة العدوى مرتفعة أكثر من أي مكان آخر: أكثر من 700 عدوى جديدة مقابل 100.000 نسمة في غضون أسبوع واحد، كما أعلنت عن ذلك دائرة باوتسن. وفي شارع رايشن، الشارع الحقيقي لمدينة باوتسن يبدو هرم عيد الميلاد في حلة حزينة.

  • Deutschland Sachsen Corona-Pandemie Shutdown

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    بالكمامة أمام كنيسة دريسدن

    وحتى في عاصمة الولاية دريسدن تسود منذ مدة طويلة إلزامية وضع الكمامة. وتعليمات كورونا في ولاية ساكسونيا تم تشديدها في نهاية الأسبوع: فالمتاجر يحق لها بيع حاجيات اللوازم اليومية فقط. والألبسة والكتب أو الألعاب يتم سحبها بغية عدم جلب الزبائن والتخفيف من الاحتكاك.

  • Deutschland Coronavirus Zweiter Shutdown Berlin Brandenburger Tor

    بسبب قواعد كورونا.. مدن ألمانيا في "الحجر الصحي"

    صورة وكأنها من التاريخ

    الساحة أمام بوابة براندنبورغ لم تكن خالية من البشر على هذا النحو منذ وجود جدار برلين أي حتى عام 1989. ولا ينقص فقط السياح ـ بل حتى الاحتفال بليلة رأس السنة الأكبر في البلاد والألعاب النارية التي تُنقل فعالياتها إلى جميع أنحاء العالم ألغيت هذه السنة. على الأقل الساعة الشهيرة لحساب الدقات حتى منتصف الليل ستكون تماشيا مع كورونا رقمية وتُنقل عبر التلفزيون. إذن سنة جديدة سعيدة!


 

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

"فقاعة الدوحة" تنقذ أبطال آسيا من كورونا وتترقب مونديال الأندية

هانزي فليك يعيد كتابة التاريخ في 2020 رغم كورنا واستخفاف الآخرين

عام 2020.. كورونا تخيم على الملاعب وتحرم المستديرة من عشاقها

ميسي يحطم رقما قياسيا كان بحوزة الأسطورة بيليه

بعد عام من الإخفاق .. شالكه يذوق طعم الفوز في مباراة رسمية

بديل بوسكتيتس.. عين كومان على لاعب خط وسط توتنهام