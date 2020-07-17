فطر مخيف ينمو على شكل أصابع زومبي

تظهر الكثير من العجائب على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل يومي، ولعل من أغربها صور الفطر الذي ينمو على هيئة أصابع زومبي، والتي يستمتع محبي الفطر بمشاركتها مع مغردين آخرين لغرابتها.

يُعرف هذا النوع من الفطر بإسم "أصابع الرجل الميت"، وذلك لظهورها لوجه الشبه الكبير بينها وبين أصابع جثة أو كائن "زومبي". أما الإسم العلمي لهذا الفطر فهو (Xylaria polymorpha) بحسب ما نشر موقع (RTL) الألماني.

ينمو هذا النوع من الفطر بشكل خاص في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وتقل فرصة رؤيته في البلاد الأوروبية كما نقل موقع (Heute) الألماني. ويضيف الموقع أن هذا الفطر ينمو على مدار العام، ويتميز بنموه في مجموعات من ثلاثة لستة "أصابع". ويمكن العثور على الفطر الغريب غالباً على الأشجار المتعفنة أو المتداعية، حيث شبهه موقع (Gardening Know-How) المختص بالمعلومات الزراعية بإنه مثل مهندس بيئي يقوم بالتخلص من المواد العضوية الميتة عن طريق تكسيرها إلى هيئة تستطيع النباتات امتصاصها كغذاء لها.

هالوين الطبيعة.. أنواع غريبة ومخيفة للفطر الفطر الحبار قد يعتقد البعض أن الفطر نوع من الخضار، لكن خبراء البيولوجيا يصنفونه كنوع مستقل من الكائنات الحية، فلا هو من فصيلة النباتات ولا الحيوانات. وربما الفطر الظاهر على الصورة أفضل مثال على ذلك، فهو يذكرنا بالحبار. ولهذا تتم تسميته بـ"الفطر الحبار". رائحته عفنة جدا تنجذب إليها الحشرات وعلى رأسها الذباب.

هالوين الطبيعة.. أنواع غريبة ومخيفة للفطر موطن الفطر الحبار يعيش الفطر الحبار عادة في أستراليا، ونيوزيلاندا وفي جزر مالاوي. لكن في عام 1934 تمّ اكتشافه في ألمانيا أيضاً. الفطر نفسه ليس ساما، لكن يجب إزاحة جذعه الأسفل وإزالة جميع المسام على قشرته اللزجة قبل تناوله، وطعمه قد لا يكون لذيذاً بالنسبة للجميع.

هالوين الطبيعة.. أنواع غريبة ومخيفة للفطر أصابع مرعبة الانجليز اختاروا لهذا النوع من الفطر اسم "أصابع الرجل الميت" "Dead Man's Fingers". أما الألمان فيطلقون عليه اسم "الأصابع الميتة". وهو بالفعل ينمو على الأشجار الميتة أو في طريقها إلى ذلك. وتكون الطبقة الداخلية لكل جذع بنيّة اللون، غامقة مائلة الى السواد. أما قشرتها فهي بيضاء مخططة بالأسود. وهذا الفطر سام ولا يصلح نهائيا للاستهلاك البشري.

هالوين الطبيعة.. أنواع غريبة ومخيفة للفطر بلون الدم إنه من أغرب أنواع الفطر. نقاط حمراء متناثرة على سطحه بلون الدم. وعلى أوراقه وجذعه توجد مئات الأشواك، وكأن الطبيعة تحذرنا من سمه القاتل. وبالطبع لا يصلح نهائيا للاستهلاك.

هالوين الطبيعة.. أنواع غريبة ومخيفة للفطر مهدد بالانقراض يوجد نحو 15 نوع من هذا الفطر القاتل وسط أوروبا. وهو مهدد اليوم بالانقراض. ولهذا أقر قانون يقضي بعدم اقتلاعه.

هالوين الطبيعة.. أنواع غريبة ومخيفة للفطر أذن الخنزير لأن شكله يشبه أذن حيوان الخنزير، يحلو للألمان تسمية هذا النوع من الفطر بـ"أذن الخنزير". هذا الفطر لذيذ جدا وطعمه خفيف. وهو عبارة عن شريحة بيضاء اللون بالداخل، وكأنها شريحة سمك أبيض.

هالوين الطبيعة.. أنواع غريبة ومخيفة للفطر أصل تسمية "عش الغراب"؟ لعلّ هذا النوع من الفطر السبب وراء التسمية العربية للفطر بـ"عش الغراب". فهو يشبه في شكله عش الطيور أو حتى سلة الخبز على مائدة الغذاء. لكن هذا الفطر لا يصلح للاستهلاك، فهو سام، ويجب الاكتفاء بالنظر إليه فقط.

هالوين الطبيعة.. أنواع غريبة ومخيفة للفطر تشابه بين الإنسان؟ هذا الفطر يشبه بطبيعة الحال قضيب الرجل، وتسميته العلمية "phallus impudicus" تعني القضيب الرقيق. يعد هذا الفطر مصيدة للحشرات الضارة، فالطبقة اللزجة ذات الرائحة الكريهة جداً تجر الذباب إليها. الإشكالية أن هذه الحشرات يمكنها نقل البكتيريا فيما بعد.

هالوين الطبيعة.. أنواع غريبة ومخيفة للفطر شبه من شكل دماغ الانسان تشابه آخر بين الفطر والجسم البشري، نجده لدى هذا النوع من الفطر الذي يشبه في شكله ولونه دماغ الانسان. ينمو بقوة على الخشب الميت لشجرة الباتولا أو شجرة الزان. وقد يتغير لونه الى البنفسجي الغامق أو الفاتح أو حتى الأحمر الغامق. شكله قد يكون مربعا أو دائريا. من الممكن تناوله...لكن احذر!

هالوين الطبيعة.. أنواع غريبة ومخيفة للفطر من الشبه ما قتل! .. فهناك فطر قريب له هو سام جدا. الإشكالية تكمن في أنه لا يمكن التفرقة بين النوع الأول وهذا النوع بالعين المجردة، فقط بواسطة المجهر. ولهذا يفضل الابتعاد عن الاثنين.

هالوين الطبيعة.. أنواع غريبة ومخيفة للفطر الفطر الأنيق كأنها تنورة يلبسها هذا النوع من الفطر. ينتمي إلى أنواع الفطر ذات الرائحة الكريهة. ومع ذلك يتم استخدامه في المطبخ الصيني وبكثرة، لأنه خزان للبروتينات والألياف، إضافة إلى غناه بمادة هيدروكاربونات.

هالوين الطبيعة.. أنواع غريبة ومخيفة للفطر هل يفترس هذا الفطر كائنات حية؟ هل هذا الفطر من آكلة اللحم؟ لا إطلاقا! إنه فطر مسالم جدا. غير أن الشعر حول طبقته العليا تجعل الناس يخشون منه. يتم تناوله بكثرة في مناطق في المكسيك، وفي الكاميرون يستخدم كدواء ضد آلام الأذن.

هالوين الطبيعة.. أنواع غريبة ومخيفة للفطر شعر القنفذ من أغرب ما أبدعته الطبيعة: (Hericium erinaceus) هي التسمية العلمية لهذا الفطر وتعني "شعر القنفذ". صالح للاستهلاك. بل وفي آسيا هو وجبة مكلفة جدا. في الصين يستخدم لأغراض طبية. وهناك عدة عوامل جعلته مهددا بالانقراض ولا يجوز اقتلاعه نهائيا. الكاتبة: هانا فوكس/و.ب



وبحسب الموقع يفضل "فطر أصابع الرجل الميت" النمو على أشجار التفاح والزان والقيقب

والدردار. أما أصحاب القلوب القوية المستعدين لتذوق هذا الفطر فسوف يصابون بخيبة أمل عند معرفتهم أن مذاقه ليس جيداً ولا يُنصح بأكله، كما جاء على موقع (Heute).

إذا وجدت هذا الفطر ينمو على جذور أو جذع الشجرة فلا يوجد علاج لها، ويجب التخلص من الشجرة قبل أن تمثل خطراً للآخرين، فبحسب موقع (Gardening Know-How) تبدأ الأشجار المصابة بالفطر بالتعفن ويتسبب ضعفها في وقوعها فيما بعد دون تحذير، وهو ما قد يؤذي الأشخاص أو الأشياء في محيطها.

س.ح/و.ب