فطريات الرأس تهدد بفقدان الشعر! هكذا يمكنك التخلص منها!

فطريات الرأس، والتي تُعرف طبيًا بـ"سعفة الرأس"، هي عدوى فطرية تصيب فروة الرأس. ورغم أنها غالبًا ما تنتقل إلى الإنسان من الحيوانات، مثل الكلاب والقطط والأرانب والخنازير، إلا أن العدوى ممكنة من إنسان إلى آخر أيضًا، بحسب الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية.
وقد تنتقل تلك الفطريات من إنسان لآخر عن طريق الاستخدام المشترك لمشط أو فرشاة شعر أو شفرات حلاقة أو مناشف أو ملابس. ويمكن أن تصيب "النساء والرجال بالتساوي"، كما تقول طبيبة الجلدية أوتا شلوسبيرغر لموقع "تي-أونلاين" الألماني.
كيف يمكن التعرف على وجود فطريات الرأس؟
بحسب الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية، يظهر ذلك أولًا عن طريق احمرار وحكة والتهاب في الجلد، ثم يصبح الشعر هشًا ويتساقط، لتظهر بعد ذلك بقع دائرية صلعاء في فروة الرأس. ويعود تساقط الشعر، بحسب الجمعية، إلى الالتهاب الذي يسبب تلف جذور الشعر، وكلما انتشرت الفطريات بشكل أكبر، كلما تأثر الشعر أكثر.
ولا يقتصر تأثير الفطريات على الشعر فحسب، بل يمتد إلى أجزاء أخرى مثل الحاجبين والرموش واللحية، كما تقول شلوسبيرغر، وتضيف لـ"تي-أونلاين": "لذلك يجب على الرجال أن يراقبوا اللحية أيضًا".
كيف يمكن مكافحة فطريات الرأس؟
يتم علاج "سعفة الرأس" بمضادات الفطريات. ونظرًا أنه ليس من السهل في كثير من الأحيان وضع الكريمات على فروة الرأس المشعرة، فعادة ما يتم استخدام الشامبو والمحاليل التي تحتوي على مكونات نشطة مضادة للفطريات مثل "تيربينافين" أو "إيتراكونازول".
أما في حالة الإصابة الفطرية الشديدة، يتم إعطاء حبوب وأحيانًا حقن أيضًا. ومن المهم اتباع تعليمات طبيب الأمراض الجلدية، فقد يستغرق العلاج عدة أشهر.
البقع الصلعاء قد تصبح دائمة!
إذا لم يتم قتل جميع البكتيريا الفطرية، يمكن أن تتطور فطريات الرأس مرة أخرى. تقول شلوسبيرغر: "من المهم أن يتم تشخيص فطريات الرأس وعلاجها في أقرب وقت ممكن. وإلا يمكن أن تبقى البقع الصلعاء في الرأس بشكل دائم. وحتى ندبات في فروة الرأس ممكنة"، وتضيف: "في الحالات الأكثر شدة، قد يُنصح بقص الشعر الطويل لتحسين نتائج العلاج وتقليل خطر الإصابة مرة أخرى"، وتتابع: "من المهم أن تخبر مصفف الشعر أن لديك فطريات في الرأس عند تحديد موعدك".
م.ع.ح
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