 فضيحة فولكس فاغن - ماذا جرى في قضية التلاعب؟ | تقارير جديدة | DW | 11.11.2021

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تقارير جديدة

فضيحة فولكس فاغن - ماذا جرى في قضية التلاعب؟

محاكمة فولكس فاغن: إنها أكبر قضية احتيال في تاريخ الصناعة الألمانية. من كان يعرف وماذا ومتى علم بشيء في قضية التلاعب بمحركات الديزل بفولكس فاغن؟ ومن المسؤول عنها؟ تجري المحاكمة الآن في مدينة براونشفايغ.

Symbolbild VW Diesel Skandal Prozess

Symbolbild- Abgas - Diesel- Schadstoffbelastung


في سبتمبر 2015 كشفت السلطات الأمريكية فضيحة الديزل لمجموعة شركة فولكس فاغن لصناعة السيارات التي قامت بخداع السلطات والزبائن لسنوات. تم التلاعب بـأحد عشر مليون سيارة. في الولايات المتحدة، اضطرت المجموعة إلى دفع غرامة قدرها 30 مليار يورو وحُكم على اثنين من الموظفين هناك بالسجن.

Deutschland Anklage gegen Ex-VW-Chef Winterkorn


وفي ألمانيا، استمرت الإجراءات القانونية لسنوات. لكن في مطلع عام 2021 بدأت المحاكمات الجنائية في مدينة براونشفايغ. هناك يمثل الرئيس التنفيذي السابق لشركة فولكس فاغن مارتين فينتركورن وأربعة مدراء سابقين للشركة أمام المحكمة كما تجري الآن التحقيقات ضد حوالي تسعين مشتبهًا آخرين. يحاول هذا الوثائقي النظر في الدور الذي لعبه فينتركورن والكشف عن تاريخ معرفته بالتلاعب. 

Volkswagen



هذه المحاكمة هي عبارة عن درس حول الحاجة إلى الشجاعة الأخلاقية في الشركات الكبيرة وحول التسلسلات الهرمية التي لا يتحمل فيها أحد المسؤولية بشكل فعلي. يلقي تسلسل الأحداث الضوء على نفاق السياسيين وتقاعس السلطات،  كما يتتبع الوثائقي الأحداث بالتفصيل.




مواعيد البث
DW  عربية

الأربعاء 29 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 18:15 UTC
الأربعاء 29 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 22:15 UTC
الخميس 30 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 01:15 UTC
الخميس 30 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 03:00 UTC
الخميس 30 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 05:15 UTC
الخميس 30 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 09:15 UTC
السبت 01 يناير/كانون الثاني 2022 – 06:15 UTC
السبت 01 يناير/كانون الثاني 2022 – 10:15 UTC
السبت 01 يناير/كانون الثاني 2022 – 15:15 UTC
السبت 01 يناير/كانون الثاني  2022 – 23:15 UTC
الأحد 02 يناير/كانون الثاني 2022 – 13:15 UTC
 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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