فضيحة فولكس فاغن - ماذا جرى في قضية التلاعب؟

محاكمة فولكس فاغن: إنها أكبر قضية احتيال في تاريخ الصناعة الألمانية. من كان يعرف وماذا ومتى علم بشيء في قضية التلاعب بمحركات الديزل بفولكس فاغن؟ ومن المسؤول عنها؟ تجري المحاكمة الآن في مدينة براونشفايغ.
في سبتمبر 2015 كشفت السلطات الأمريكية فضيحة الديزل لمجموعة شركة فولكس فاغن لصناعة السيارات التي قامت بخداع السلطات والزبائن لسنوات. تم التلاعب بـأحد عشر مليون سيارة. في الولايات المتحدة، اضطرت المجموعة إلى دفع غرامة قدرها 30 مليار يورو وحُكم على اثنين من الموظفين هناك بالسجن.
وفي ألمانيا، استمرت الإجراءات القانونية لسنوات. لكن في مطلع عام 2021 بدأت المحاكمات الجنائية في مدينة براونشفايغ. هناك يمثل الرئيس التنفيذي السابق لشركة فولكس فاغن مارتين فينتركورن وأربعة مدراء سابقين للشركة أمام المحكمة كما تجري الآن التحقيقات ضد حوالي تسعين مشتبهًا آخرين. يحاول هذا الوثائقي النظر في الدور الذي لعبه فينتركورن والكشف عن تاريخ معرفته بالتلاعب.
هذه المحاكمة هي عبارة عن درس حول الحاجة إلى الشجاعة الأخلاقية في الشركات الكبيرة وحول التسلسلات الهرمية التي لا يتحمل فيها أحد المسؤولية بشكل فعلي. يلقي تسلسل الأحداث الضوء على نفاق السياسيين وتقاعس السلطات، كما يتتبع الوثائقي الأحداث بالتفصيل.
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DW عربية
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