فضيحة عنصرية جديدة تهز نادي كيمنتس الألماني لكرة القدم

انتهت مباراة نادي كيمنتس لكرة القدم ونظيره "بايرن ميونيخ الثاني" في إطار الدرجة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم بنتيجة التعادل: هدفين لمثلهما يوم أمس (السبت 24 أغسطس / آب 2019). ورفعت جماهير كيمنتس خلال المباراة شعارات وصفت بالعنصرية ومعاداة السامية استهدفت لاعبي الفريق بشكل خاص كتوماس سوبوتسيك أو دانييل فران. غير أن الفريق وإداراته عملوا، مباشرة بعد انتهاء المباراة على بعث رسائل واضحة للجمهور بهذا الصدد.

فقد انسحب لاعبو الفريق الذي يقوده المدرب دافيد بيرغنه من الملعب مباشرة بعد انتهاء المباراة دون التوجه لتحية الجماهير كما تقتضي ذلك التقاليد الكروية. وذكرت إدارة النادي أن السبب هو "الشعارات التي هتفت بها جماهير الفريق خلال الشوط الثاني من المباراة والتي يرفضها طاقم النادي ويعتبرها مثيرة للاشمئزاز".

ويذكر أن نادي كيمنتس لكرة القدم سبق خلال الأسبوع الماضي وأن اتهم قائد الفريق، دانيل فران، بالتقارب مع أصحاب الفكر اليميني المتطرف، وأعلن تخليه عن هدافه فران بأثر فوري. يأتي هذا الإجراء من جانب نادي الدرجة الثالثة كرد فعل على تصرف فران أثناء مباراة للفريق السبت الماضي مع فريق هاله إف سي . وأكد النادي أنه "صدم عندما علم بأن دانيل فران، متعاطف كبير مع حركة "كاوتيك كيمنتس" مما تسبب في أضرار كبيرة للنادي". وشدد النادي على أنه "لا يتسامح أبدا مع مثل هذا السلوك".

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وكان فران الذي أبعدته الإصابة عن مشاركة فريقه المباراة ضد نادي هاله، قد جلس بين متفرجين محسوبين على الحركة المذكورة والتي يعتقد بأنها متطرفة يمينيا. وكانت محكمة رياضية قد منعت فران (32 عاما) في آذار/ مارس الماضي، من اللعب أربع مباريات وغرمته 3000 يورو، وذلك بعد أن رفع قميصا مكتوب عليه (ادعم مثيري الشغب في منطقتك)، وذلك بعد أن أحرز هدفا في مباراة لفريقه على أرضه في التاسع من آذار/ مارس الماضي. وأكد فران آنذاك أنه "ليس نازيا" وقال "لم أكن أعلم أن هذا القميص متجذر في الوسط النازي".

وشهدت المدينة أعمال عنف وشغب قادتها جماعات يمينية متطرفة في اغسطس آب من العام الماضي، إثر مقتل شاب ألماني طعنا بالسكين على يد لاجئين عرب.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ، س.إي. د)