 فضيحة حزب الحرية النمساوي والشعبوية في الانتخابات الأوروبية | سياسة واقتصاد | DW | 23.05.2019

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سياسة واقتصاد

فضيحة حزب الحرية النمساوي والشعبوية في الانتخابات الأوروبية

في النمسا انهار الائتلاف الشعبوي اليميني، وفي أماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي يصعد نجم اليمينيين. ومن المرجح أن لا يكون للفضيحة تبعات ملموسة في الانتخابات الأوروبية القادمة.

Italien Mailand Treffen von Europas Rechtspopulisten (picture-alliance/AP Photo/L. Bruno)

اعتُبر الائتلاف بين حزب الشعب المحافظ وحزب الحرية الشعبوي الذي انهار في النمسا فقط بعد سنة ونصف كطريق ممكن لكثير من اليمينيين في أوروبا للوصول إلى السلطة. وتحدث رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن "نموذج لأوروبا". وقد التقى وزير الداخلية الإيطالي اليميني المتطرف ماتيو سالفيني مع زعيم حزب الحرية هاينس كريستيان شتراخه، وروج بعدها لصور  معه. وفي البلدان التي لا يحقق فيها الشعبويون اليمينيون غالبية في الأصوات مثل بولندا أو المجر ينبغي على تحالف مع المحافظين ان يتولى السلطة. وهذا هو المخطط بالنسبة إلى إيطاليا حيث أن الأوضاع على خلاف ذلك، فهناك يشكل حزب "الرابطة" لوزير الداخلية ماتيو سالفيني أقوى الأحزاب. ويتطلع حزب "فورسا" لرئيس الوزراء السابق سيلفيو برلوسكوني والفاشيون الجدد "إخوة إيطاليا" لتشكيل الحكومة المقبلة مع سالفيني. والوضع مختلف في ألمانيا حيث رفض المسيحيون الديمقراطيون أي تعاون مع "حزب البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي اليميني الصغير. وفي إسبانيا تجرأ حزب الشعب المحافظ لعقد تحالف إقليمي مع حزب "فوكس" الشعبوي اليميني. وعلى اثر ذلك تمت معاقبته في الانتخابات الوطنية نهاية أبريل/ نيسان الفائت. وبذلك لم يرغب الناخبون بأن يرتمي الحزب المحافظ في أحضان اليمينيين.

تحالفات يمينية فقط في قليل من الدول

في فنلندا استمر "النموذج اليميني"، التحالف الليبرالي المحافظ مع حزب "الفنلنديين" الشعبوي اليميني أربع سنوات. وقد انتهى ذلك بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة في أبريل/ نيسان الماضي حيث فاز الاشتراكيون الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة. وفي السويد تدعم عدة أحزاب حكومة أقلية برئاسة الاشتراكيين الديمقراطيين لتفادي وصول الشعبوي اليميني إلى موقع المسؤولية الحكومية. وفي بلجيكا يتوقع الخبراء أن ينجح القوميون الفلاميون في تحقيق نتائج جيدة في الانتخابات البرلمانية المرتقبة لتشكيل ائتلاف حكومي. أما في فرنسا فتسود منافسة محتدمة في الحملة الانتخابية الأوروبية بين الحزب الليبرالي للرئيس إيمانويل ماكرون والشعبوية اليمينية ماري لوبين. الجدير ذكره أن جميع الأحزاب استبعدت الدخول في تحالف مع حزب لوبان.

Italien, Sardinien, Wahlkampf - Matteo Salvini, Vorsitzender der rechtsradikalen Lega, Innenminister (DW/B. Riegert)

ماتيو سالفيني، زعيم حزب "الرابطة" الإيطالية أثناء مهرجان خطابي

الشعبويون سيتقدمون في الانتخابات الأوروبية

نظرة إلى الدول الأعضاء الـ 28 في الاتحاد الأوروبي تكشف أن الظروف من بلد لآخر مختلفة جدا، لكن التوجه في الانتخابات الأوروبية واضح. فالشعبويون اليمينيون سيحرزون تقدما وسيحصلون على مقاعد أكثر داخل البرلمان الأوروبي. وتفيد التوقعات أنهم قد يحصلوا على 20 في المائة من المقاعد تتوزع على ثلاث كتل.

لا وجود لسياسة موحدة

وعلى الصعيد الأوروبي سيكون من المستحيل تقريبا عقد تحالف على غرار ما هو عليه الحال في النمسا بين المسيحيين الديمقراطيين والشعبويين اليمينيين. فالكتل الكبيرة إلى حد الآن، المسيحيون الديمقراطيون والاشتراكيون الديمقراطيون استبعدوا تعاونا مع اليمينيين. ولا يتوقع خبير الاتحاد الأوروبي، يانيس إيمانوليديس أن يتحالف في البرلمان الأوروبي الجديد جميع المشككين في الاتحاد الأوروبي وجميع القوميين والشعوبيين اليمينيين في تكتل كبير. "اليمينيون لهم قبل الانتخابات اهتمام كبير بأن يظهروا متحدين. وعلى هذا النحو يمكن لهم القول سنغير أوروبا من الداخل. وهذا دليل قوي حتى على الصعيد الوطني. لكن خلف الكواليس نرى أنه توجد اختلافات بين هذه القوى المنتقدة للاتحاد الأوروبي". وهذا يجعل تحالفات مستقرة على المستوى الأوروبي صعبة. وأوضح إيمانوليديس لدويتشه فيله أن الشعبويين اليمينيين سيتقوون، لكن لن يحصلوا على غالبية. "لن يتمكنوا من تشكيل تحالف مستمر والعمل من أجل تغيير أوروبا".

Österreich | Heinz-Christian Strache (Imago Images/photonews.at)

هانس كريستيان شتراخه، زعيم حزب الحرية السابق في النمسا يدعي أنه ضحية مؤامرة

المفعول مقتصر على النمسا"

الآراء حول ما إذا كانت فضيحة حزب الحرية ستقلص مجموع الأصوات لصالح الشعبويين اليمينيين مختلفة. الخصوم السياسيون يتمنون ذلك. واعتبر البرلماني الأوروبي من الحزب الاشتراكي، ينس غايير أن على الناخبين الآن التفكير مليا قبل منح أصواتهم " لأشخاص يبيعون بلدهم ويريدون تفريغ الديمقراطية، فهذا لن يكون تصويتا احتجاجيا، بل اللعب مع النار". ويعتقد مراقبون آخرون أن فضيحة حزب الحرية سيكون لها مفعول في النمسا،  إلا أن حجمها يبقى غير معروف، ولن يكون لتلك الفضيحة تأثير على الانتخابات الأوروبية برمتها، فالحملات الانتخابية يجب النظر إليها من الزاوية الوطنية وليس الأوروبية.

وفي النمسا يحاول حزب الحرية المتورط في تلك الفضيحة قلب الموازين والظهور كضحية لمؤامرة من وسائل إعلام يسارية. وعلى ضوء ذلك غيَر الحزب فورا استراتيجيته في الحملة الانتخابية. وسيحصل خصومهم على دعم لمواقفهم القائلة بأن الشعبويين يتعاونون مع روسيا ومن هناك يحصلون على التمويل.

بيرند ريغرت/ م.أ.م

  • EU Deutschland l Pulse of Europe - Demonstration in Berlin (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

    قبل الانتخابات البرلمانية.. هل يضعف نبض أوروبا؟

    آخر الأصدقاء للاتحاد الأوروبي؟

    في ساحة سوق جاندارمن وسط برلين التقى أشخاص يوم الأحد للتظاهر من أجل "الفكرة الأوروبية". والمنظمون على الأقل يقولون بأن عددهم تراوح بين 700 و 1000 مشارك. بعض المئات من المتظاهرين ـ وهذا لا يبدو كثيرا بالنسبة إلى حركة مثل هذه ـ وذلك بوقت وجيز قبل الانتخابات الأوروبية.

  • Deutschland Pulse of Europe | Berlin (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    قبل الانتخابات البرلمانية.. هل يضعف نبض أوروبا؟

    في الماضي كان الحضور أكثر

    سوق جاندارمن في برلين مليئة ـ في الـ 26 مارس 2017. قبل سنتين تجمع في كل مرة عدة آلاف من الناس لمهرجانات خطابية لحركة "نبض أوروبا". وفي بعض الأيام ظهر أن 6000 من أصدقاء الاتحاد الأوروبي تظاهروا في برلين.

  • EU Deutschland l Pulse of Europe - Demonstration in Berlin mit Annegret Kramp-Karrenbauer (picture alliance/dpa/R. Hirschberger)

    قبل الانتخابات البرلمانية.. هل يضعف نبض أوروبا؟

    ما العمل.. تدافع؟

    واليوم يصل العدد إلى بعض المئات. ولا يرتبط ذلك بدرجة شهرة المتحدثة الرئيسية التي هي رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي والمستشارة المستقبلية المحتملة أنغريت كرامب كارنباور. وهنا لها ما يكفي من الوقت للتركيز على خطابها.

  • EU Deutschland l Pulse of Europe - Demonstration in Berlin mit Annegret Kramp-Karrenbauer (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

    قبل الانتخابات البرلمانية.. هل يضعف نبض أوروبا؟

    لصالح أوروبا يعني ضد الشعبويين!

    وفي كلمتها حثت أنغريت كرامب كارنباور على تقوية الاتحاد الأوروبي في الانتخابات الأوروبية ضد القوى المناهضة لأوروبا. وقالت "كلما اتسم هذا النقاش بحماسة أكبر من وسط المجتمع، كلما ضعف الإصغاء لأعداء أوروبا من الشعبويين". ودعت للدفاع عن "القيم الأوروبية".

  • EU Deutschland l Pulse of Europe - Demonstration in Berlin (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

    قبل الانتخابات البرلمانية.. هل يضعف نبض أوروبا؟

    بريكسيت وترامب

    نشأت حركة "نبض أوروبا" في نهاية 2016 ـ بفترة قصيرة بعد التصويت على البريكسيت وانتخاب دونالد ترامب رئيسا أمريكيا. وكلا الموضوعين حافظا على زخمهما ولم يفقدا من أهميتهما. إذن يوجد ما يكفي من الأسباب للتظاهر في الشارع من أجل أوروبا موحدة وديمقراطية.

  • EU Deutschland l Pulse of Europe - Demonstration in Berlin (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    قبل الانتخابات البرلمانية.. هل يضعف نبض أوروبا؟

    أسباب محتملة

    هل يجمع قريبا أصدقاء أوروبا موحدة نجومهم؟ لا. فمظاهرات إضافية معلن عنها. وتحصل تكهنات حول الأسباب الممكنة خلف تراجع عدد المشاركين. فحركة النبض ينقصها شخصية قيادية مثل غريتا تونبيرغ من الحركة المدافعة عن المناخ. وربما يفضل الناس الآن النزول إلى الشارع من أجل حركة المناخ.

  • EU Deutschland l Pulse of Europe - Demonstration in Berlin (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    قبل الانتخابات البرلمانية.. هل يضعف نبض أوروبا؟

    جرعة زائدة من ترامب وبريكسيت؟

    ما كاد يوم يمر دون الحديث في الإعلام عن الرئيس الأمريكي ـ في الغالب بقسط يجعلنا نعجب. ويوجد باستمرار مفاوضات جديدة حول البريكسيت في تجمعات مختلفة مع تواريخ مختلفة للخروج. وربما تعوَد الكثير من الناس على هذه الموضوعات ـ أو أنهم لم يعودوا قادرين على الاستماع.

  • EU Deutschland l Pulse of Europe - Demonstration in Berlin (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    قبل الانتخابات البرلمانية.. هل يضعف نبض أوروبا؟

    ربما تحفز حقنة المناخ النبض

    الأحد المقبل سيستمع أصدقاء الاتحاد الأوروبي في برلين إلى لويزا نويباور. إنها وجه حركة المناخ الألمانية "جمعة المستقبل". وربما بإمكانها بث شيء من الروح مجددا في "نبض أوروبا". والحركة قد تحتاج إلى ذلك ـ وفي النهاية تُنظم بعدها بأسبوعين الانتخابات الأوروبية. ماركو مولر/م.أ.م


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