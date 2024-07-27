فضيحة تجسس.. خصم نقاط وإيقاف مدربة كندا لسيدات كرة القدم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف مدربي منتخب كندا للسيدات لمدة عام، وخصم ست نقاط من رصيد الفريق في منافسات كرة القدم للسيدات بأولمبياد باريس، وذلك بعد فضيحة الطائرة المسيرة.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، السبت (27 يوليو/تموز 2024(، خصم ست نقاط من فريق كندا للسيدات المدافع عن اللقب في أولمبياد باريس، وإيقاف مدربته بيف بريستمان لعام واحد على خلفية فضيحة استخدام طائرة مسيرة للتجسس على تدريب فريق منافس.

كما قرر الفيفا تغريم الاتحاد الكندي للعبة 200 ألف فرانك سويسري (226.346 دولارا) في قضية هزت منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس.

وكانت بيف بريستمان، مدربة الفريق، من بين الموقوفين بعدما تم إيقافها بالفعل من جانب اتحاد بلادها. وقال "فيفا" في بيان له: "تم اعتبار أن جميع المسؤولين عن تلك الواقعة، قد انتهكوا قواعد اللعب النظيف".

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وقيل إن منتخب كندا، الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، استعان بطائرة مسيرة للتجسس على تدريبات منافسه النيوزيلندي في فرنسا.

وكانت نيوزيلندا تقدمت بشكوى للجنة الأولمبية الدولية، وذلك بعدما لوحظ وجود طائرة مسيرة تابعة لأحد أعضاء الفريق الكندي فوق ملعب تدريبات الفريق يوم 22 تموز/يوليو الجاري، استعدادا لأولمبياد باريس.

وكان ديفيد شوميكر، رئيس اللجنة الأولمبية الكندية، أكد في وقت سابق أن اللجنة تعتقد أن المدربة برستمان على دراية كاملة بالواقعة.

وفازت كندا على نيوزيلندا 1/2 في افتتاح منافسات السيدات، يوم الخميس الماضي، وتركت بريستمان منصبها وابتعدت عن إدارة المباراة يوم الأربعاء.

ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، ا ف ب)