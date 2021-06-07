 فضيحة الكمامات.. موجة انتقادات لإجراءات وزير الصحة الألماني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.06.2021

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أخبار

فضيحة الكمامات.. موجة انتقادات لإجراءات وزير الصحة الألماني

يواجه وزير الصحة ينس شبان انتقادات واسعة جديدة بعد كشف تقارير إعلامية لشككوك قانونية طالت على ما يبدو صفقات شراء كمامات واقية رديئة الجودة خلال العام الماضي بقيمة مليار يورو، حسبما ذكرته صحيفة "دير شبيغل".

وزير الصحة الألماني ينس شبان (18 يناير 2021)

وزير الصحة الألماني ينس شبان (18 يناير 2021)

اتهم كل من الحزب الديموقراطي الاشتراكي الشريك في الائتلاف الحكومي وقيادات من المعارضة وزير الصحة الألماني ينس شبان بسوء السلوك الجسيم بشأن فضيحة جديد يبدو أنها رافقت صفقات شراء كمامات. ودعا رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي نوربرت فالتر بوريانس نظيره في الحزب الديمقراطي المسيحي أرمين لاشيت، في تصريحات "بيلد آم زونتاغ" (السادس من يونيو/ حزيران 2021) إلى الدفع باستقالة شبان من منصبه. كما دعا الخضر والحزب الديمقراطي الحر إلى توضيح فوري من شبان حول الفضيحة المزعومة. غير أن وزارة الصحة دافعت عن قرارات شبان.

وتعود خلفية الموضوع لتقرير لمجلة "دير شبيغل" نشر الجمعة (الرابع من يونيو/ حزيران 2021) ادعى أن وزارة الصحة اشترت كمامات غير صالحة للاستعمال في ربيع 2020 مقابل مليار يورو. صفقة تمت بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة المطبقة في ذلك الوقت بشان جائحة كورونا، وبالتالي كان لا بد من فحصها في المختبر قبل استخدامها.

وذكرت الصحيفة أن وزارة الصحة خططت في غضون ذلك لتوزيع هذه الكمامات على المشردين أو المعاقين أو متلقي المساعدات الاجتماعية المسماة "هارتس 4". ورفضت وزارة العمل المسؤولة عن أمن الكمامات، والتي يقودها الحزب الديمقراطي الاشتراكي، إعطاء الموافقة على استعمالها. ويتعين مبدئياً تخزين الكمامات في "مخازن الوقاية الصحية الوطنية" ولا يمكن توزيعها إلا في حالة الكوارث، كما يجب إتلافها حين تنتهي صلاحيتها.

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كمامة FFP2 ـ هل هي رفيقة بالبيئة؟

 وقال فالتر بوريانس "إنه أمر غير لائق وغير إنساني أن يقسم وزير الصحة المواطنين إلى فئتين، أي أولئك الذين يحق لهم الحصول على كمامات تم اختبارها بجودة عالية وأولئك الذين تكون كمامتهم غير مناسبة بما يكفي لحمايتهم في حياتهم (..) إذا حدث ذلك لوزير من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، فسنعرف ماذا سنفعل".

وخاطب بوريانس أرمين لاشيت زعيم الحزب الديموقراطي المسيحي ودعاه إلى إعادة النظر فيما إذا كان هذا "النهج الفاضح من قبل ينس شبان لا يزال مقبولاً بالنسبة إلى حزب يعتمد القيم المسيحية".

من جهتها، اتهمت القيادية في الحزب الديموقراطي الاشتراكي ساسكيا إسكين الوزير شبان بـ "ازدراء غير مسبوق" لفئات من المجتمع الألماني. وقالت في تصريح لصحيفة "تاغششبيغل" البرلينية (السادس من يونيو/ حزيران) إلى استقالة الوزير. أما القيادية في حزب اليسار جانين ويسلر، فانتقدت سلوك وزارة الصحة في تصريح لـ "دير شبيغل" واعتبرته "غير إنساني وسيء للغاية". ورأت أن الوزير كان مستعداً لتعريض الفئات الضعيفة للخطر عن قصد "غير مقبول".

 أما النائب البرلماني في الحزب الديمقراطي الحر مايكل ثورير فقال في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" "حان الوقت لتعيين محقق خاص من مكتب التدقيق الاتحادي للإشراف على تحقيق شامل ودؤوب حول الموضوع"، معتبرة أن "اعتذار وزير الصحة هو أقل ما يمكن (انتظاره)، إذا ثبت أن هذه الخطوة الفظيعة من قبل السيد شبان صحيحة بالفعل".

 وحاولت وزارة الصحة السبت نفي هذه المزاعم واتهمت الحزب الديمقراطي الاشتراكي بممارسة "لعبة مرتبة مسبقا" لأسباب تتعلق بالحملة الانتخابية. وأكدت الوزارة أنه عندما تم توزيع الكمامات مجانًا على منشآت مساعدة المشردين والاندماج، كانت "أفضل حماية ممكنة للمواطنين والموظفين الذين يعيشون هناك". أما فيما يتعلق بإتلاف مزعوم للكمامات بعد انتهاء صلاحيتها، ذكرت الوزارة أن الحكومة لم تتخذ بعد أي قرارات بشأن الموضوع.

ح.ز/ ع.غ (أ.ف.ب)

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/Sven Simon/F. Hoermann)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وقاية إلزامية؟

    هل ستفرض ألمانيا الكمامة الطبية على مواطنيها؟ بعد تعميم الأمر في آسيا، نصح معهد روبرت كوخ الألماني بارتداء الكمامة في ألمانيا كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا. تُعد مدينة يينا في ولاية تورنغن الواقعة في وسط ألمانيا أول مدينة ألمانية تفرض استعمال الكمامة عند التسوق وركوب وسائل المواصلات بدءاً من السادس من شهر إبريل/ نيسان. كما تتقبل المدينة الأوشحة كبديل للكمامة.

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    الحاجة أم الإختراع

    أدى التهافت على شراء الكمامات في بداية الأزمة إلى نفاذها في الأسواق، وهو ما أطلق العنان لخيال المبتكرين على شبكة الإنترنت لإيجاد حلول أخرى. فعلى موقع تويتر استعمل المغردون وسم "maskeauf" أو "ضع الكمامة" لمشاركة طرق مبتكرة وبسيطة لصنع الكمامات. أحد هؤلاء كانت مصممة الأزياء كرستين بوشو من مسرح مدينة كوتبوس الألمانية التي قامت بتفصيل عدد من الكمامات لفرق الإسعاف والصليب الأحمر الألماني.

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    الضحك أفضل دواء

    لا يعني وضع الكمامة الواقية بالضرورة ألا يبتسم الشخص إذ يمكن الجمع بينهما، كما فعلت مانشا فريدريش من مدينة هانوفر الألمانية. إذ قامت الفنانة الألمانية بصنع كمامات على أشكال وجوه ضاحكة وحيوانات أليفة لمواجهة كورونا بطريقة طريفة، كما راعت أن يكون القماش الداخلي للكمامة قابلاً للتبديل.

  • Slowakei Regierung Vereidigung (Reuters/M. Svitok)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وقاية على أحدث صيحات الموضة

    لفتت رئيسة سلوفاكيا سوزانا كابوتوفا الأنظار بكمامتها الواقية التي تناغم لونها مع لون فستانها. وكانت جمهورية التشيك وسلوفاكيا في مقدمة الدول التي فرضت الكمامات الواقية في منتصف آذار/ مارس عند التواجد في الأماكن العامة أو الذهاب للتسوق، وتبعتهما النمسا في فرض الكمامة عند الذهاب للأسواق.

  • BdTD China Shenyang Paar tanzt im Freien (AFP)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وللرومانسية كماماتها!

    كانت الصين من مقدمة الدول التي فرضت وضع الكمامات الواقية. لكن هذه الإجراءات الحكومية المشددة لم تمنع هذا الثنائي من التمتع بالرقص في الأجواء الربيعية بمدينة شينيانغ الصينية.

  • Israel Jerusalem Coronavirus (picture-lliance/dpa/I. Yefimovich)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    لا تساهل في إجراءات الوقاية

    في إسرائيل أيضاً فُرضت إجراءات وقائية صارمة لمواجهة فيروس كورونا. فرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أمر بفرض حظر تجوال بإشراف الشرطة والجيش. يجب على الجميع الالتزام بالتعليمات، ففي الصورة يطالب شرطي يرتدي الكمامة بمدينة القدس أحد اليهود المتدينين بالعودة لمنزله.

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/ZUMA Wire/A. Hasaballah)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    كمامات فنية

    أما في قطاع غزة فيحاول الفنانون تشجيع المواطنين على وضع الكمامات، حيث قاموا برسم الأشكال الفنية المبهجة عليها. فرضت حكومة القطاع على السكان منع التجمعات وتقييد للخروج من المنزل، وأدى ذلك إلى إلغاء "مسيرات العودة" خوفاً من انتشار العدوى.

  • Coronavirus in Kolumbien Bogota Polizist mit agressivem Mundschutz (AFP/L. Robayo)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    ظهور "الرجل الأخضر" في كولومبيا

    اختارت الشرطة الكولومبية تصميمات مثيرة للجدل على الكمامات الواقية. تُظهر الصورة شرطي يرتدي كمامة مرسوم عليها وجه "الرجل الأخضر" المعروف باسم "هولك"، وهو شخصية خيالية ابتكرها الفنانين الأمريكيين ستان لي وجون كيربي وظهرت في مجلات الأبطال الخارقين في 1962 وفي العديد من الأفلام والمسلسلات. ويُعد هولك أحد أقوى الأبطال الخارقين، مما يطرح التساؤل عن سبب اختيار هذا الشرطي له.

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Getty Images/AFP/L. Venance)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    مشاكل في فرنسا بسبب الكمامات

    قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة أحد مصانع تصنيع الكمامات والملابس الواقية في سانت بارتيليمي دانجو بغرب فرنسا. أدى نقص الملابس والمعدات الوقائية إلى رفع مئات الأطباء لدعوى قضائية ضد الحكومة لعدم توفيرها لهم في هذا الوقت الحرج. إلا أن العديد من الأطباء مازالوا يقومون بأداء واجبهم رغم النقص. إعداد: أستريد بانغه دي أوليفيرا/ س.ح


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