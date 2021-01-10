 ″فضيحة الكمامات″ في ألمانيا: جني المال بطرق شرعية وغير شرعية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 19.03.2021

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سياسة واقتصاد

"فضيحة الكمامات" في ألمانيا: جني المال بطرق شرعية وغير شرعية

ساهمت الكمامات في كبح جماح انتشار فيروس كورونا في ألمانيا، بيد أنها تحولت لزاوية رخوة في خاصرة التحالف المسيحي الشريك بالائتلاف. كيف عادت الكمامات بأرباح طائلة على مالكي الصيدليات؟ وما آخر حلقات مسلسل "فضيحة الكمامات".

Symbolbild Geldscheine und Mundschutz Coronavirus

الكمامة هي علامة جائحة كورونا الأبرز. وبما أن ألمانيا لم يكن فيها قبل عام ما يكفي من الكمامات أو مصانع تغطي الطلب، لجأت للاستيراد. وحسب تقديرات مبدئية للمكتب الاتحادي للإحصاء اشترت البلاد من الكمامات في عام 2020 من السوق الخارجية ما كلّفها حوالي 6 مليارات يورو.

مختارات

قبل أيام من انتخابات حاسمة في ولايتين ألمانيتين قدم ثالث نائب محافظ استقالته وسط اتهامات تتعلق بتلقيه مبالغ مالية. وتأتي هذه الاستقالة في ظل ما باتت تسمى بـ "فضيحة الكمامات" التي تعصف بالاتحاد المسيحي.

فاز رئيسا الحكومتين القويان في ولايتي بادن فورتمبرغ وراينلاند-بفالتس بأول انتخابات تجرى هذا العام، الذي سيشهد استحقاقات انتخابية أخرى مهمة. ولقد عاقب الناخبون الحزب المسيحي الديمقراطي على سياسة كورونا وفضيحة الكمامات.

في عزّ الموجة الأولى في نيسان/أبريل وأيار/مايو أنفقت ألمانيا ما يعادل 3.5 مليار يورو، وفي حزيران/يونيو وتموز/يوليو وصل الرقم إلى 1.4 مليار يورو. وفي كانون الثاني/يناير من هذا العام تم استيراد 1.4 مليار كمامة بمبلغ 186.7 مليون يورو، منها 1.1 مليار كمامة من نوع FFP2.

الرابح الخارجي من الطلب الألماني كانت الصين، إذ تمّ استيراد حوالي 94 بالمائة من الكمامات منها.

"ربحنا الكثير بالقليل من الجهد"

الرابح الداخلي من ارتفاع الطلب على الكمامات هم أصحاب الصيدليات، وخاصة في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي. في ذلك الشهر قررت الحكومة توزيع كمامتين في الأسبوع الواحد من نوع FFP2 مجاناً على من هم فوق الستين من العمر واستمر ذلك في كانون الثاني/ديسمبر. حسب مؤسسات إعلامية ألمانية، WDR وNDR وصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الرصينة، وكلفت العملية دافعي الضرائب أكثر من ملياري يورو.

وخلص التحقيق المشترك لوسائل الإعلام الألمانية المذكورة إلى أن أصحاب الصيدليات جنوا أرباحاً كبيرة: "ربحنا الكثير من المال بالقليل من الجهد"، يقول أحد أصحاب الصيدليات. كان سعر شراء الكمامة في بعض الأحيان حوالي يورو واحد، بينما عوضت وزارة الصحة الباعة بحوالي 6 يوروهات.

حقق مالكو الصيدليات أرباحاً أيضاً من ارتفاع الطلب على المواد المعقمة والمكملات الغذائية. والربح الوفير من الكمامات عوض على مالكي الصيدليات تراجع مبيعات أدوية الأمراض المعدية الموسمية كالرشح والزكام والإسهال. ويرجع اتحاد الصيادلة الألمان ABDA ذلك إلى "التباعد الاجتماعي" في زمن كورونا، الذي قلّل الإصابة بتلك الأمراض.

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فنلندا: الوصفة السحرية لمواجهة كورونا

على الحزب البافاري "تنظيف بيته"

وفي فضيحة الكمامات التي تثقل كاهل الاتحاد المسيحي، المكون من الحزب الديمقراطي المسيحي وشقيقه البافاري المسيحي الاجتماعي، طرأت تطورت جديدة. قبل أمس الأربعاء فتح الادعاء العام تحقيقاَ ضد عضو برلمان ولاية بافاريا ووزير عدلها الأسبق، ألفرد زاوتر، بشبهة تلقي مليون يورو كرشاوى في قضية الكمامات. وجرى تفتيش مكتب الرجل السبعيني في برلمان الولاية في ميونيخ وبعض الأماكن في دائرته الانتخابية الواقعة في شفابن. زاوتر نفى عن طريق محاميه كل الاتهامات الموجهة له بالتورط في فضيحة الكمامات وبأنها "لا أساس لها من الصحة".

السكرتير العام للحزب البافاري، ماركوس بلوم، طالب زوتر بتوضيح "كامل وفوري" وبتقديم استقالته من كل مناصبه الحزبية وتعليق عضويته في برلمان الولاية حتى يتم توضيح الاتهامات.

منذ فترة طويلة رأت المعارضة بأن الحزب البافاري "لديه مشكلة هيكلية في علاقته بالاقتصاد والدولة"، قالها رئيس كتلة حزب الخضر في برلمان الولاية، لودفيغ هارتمان، مشيراً إلى أنه على رئيس حكومة بافاريا، ماركوس زودر "تنظيف بيته".

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مشاهدة الفيديو 01:28

كمامة ذكية تترجم الكلام إلى لغات عدة

"تعارض مصالح"

أحدث الضربات التي تنهال على الاتحاد المسيحي كانت يوم أمس الخميس؛ إذ استقال عضو البرلمان الاتحادي، توبياس تسش. السكرتير العام للحزب البافاري، ماركوس بلوم، أكد أن توبياس تسش قدم استقالته من منصبه بسبب "تعارض محتمل في المصالح". وحسب بلوم فإن الاستقالة لا علاقة لها بـ "فضيحة الكمامات".

وفق رسالة بعث بها تسش لزميل له في الحزب البافاري فإن الأخير كان يطلع البرلمان بأعماله الجانبية بالإضافة لعضويته في البرلمان. "لكن من وجهي نظري اليوم وفي ضوء الجدل الحالي أقيم عملي الجانبي في عام 2016 بطريقة مختلفة ولن أقوم به بعد الآن". وحسب صحيفة "باساور نيور برسه" كانت من بين أنشطة شركته الاستشارية تقديم الدعم لحزب الحكومة في مقدونيا، المنظمة الثورية المقدونية الداخلية، في حملته الانتخابية.

خ.س/و.ب

  • Kenia Corona l Medizinstudenten in Nairobi (John Muchucha/AP Photo/picture-alliance)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    أجهزة تنفس مبتكرة

    في نيروبي الكينية يجرب طلبة طب جهاز تنفس موجه بالكومبيوتر مبتكر بجامعة كينياتا. وباحثون كل جميع أنحاء افريقيا يبحثون عن إمكانيات إنتاج أجهزة التنفس والألبسة الوقائية ومواد تعقيم اليد، لأن بلدانا مثل الولايات المتحدة استنفدت مخزونا عالميا.

  • Uganda Kampala | Technikindustrie sucht man kreativen Mitteln Corona zu behandeln (Prof. Vincent Sembetya)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    حلول رخيصة

    فانسان سيمباتيا، أستاذ بجامعة ماكيريري في كامبالا بأوغندا طور أجهزة تنفس رخيصة لتزويد نظام الصحة الضعيف من الناحية المالية. وتعاون في ذلك مع شركة إنتاج السيارات كيرا موتورز. "الجميع يطالب بنفس المنتوج، ولذلك لافريقيا فرصة ضعيفة في الحصول عليه" من الأسواق العالمية، كما قال سيمباتيا لـدويتشه فيله.

  • Senegal Dakar Ecole Superieur de Polytechnique (ESP) (Seyllou/AFP)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    دفعة الابتكار في السنغال

    طلبة الهندسة في السنغال أشتركوا في مكافحة بلادهم لوباء كورونا: غيانا أندجيمبي، طالب في تقنية الالكترونيات يعرض جهاز مواد تعقيم اليد ابتكره هو. ويريد الطلبة توظيف إمكانياتهم الفنية لتقليص الضغط الحاصل على أقسام المرضى.

  • Senegal Dakar Ecole Superieur de Polytechnique (ESP) (Seyllou/AFP)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    "الدكتور كير" يتولى التواصل مع المرضى

    وحتى الروبوت الصغير "الدكتور كير" هو من ابتكار الطلبة من السنغال. ويُراد له أن يقيس ضغط الدم ودرجة الحرارة لدى المرضى بكورونا. والأطباء بإمكانهم توجيه "الدكتور كير" بمساعدة كاميرا مثبتة وتطبيق ومن تم التواصل مع المرضى دون التعرض للخطر. وحتى الأشخاص في مناطق ريفية وعرة يمكن الوصول إليهم.

  • Äthiopien Addis Abeba | Coronavirus | Ezedin, Erfinder (DW/T. Filate)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    جاهز لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي

    في إثيوبيا طور المخترع الشاب عزالدين جهاز تنفس ميكانيكي وآلة غسيل. و13 من بين ابتكاراته الـ 20 حاصلة على براءة اختراع. وموزع الصابون الالكتروني يحمل مجسا يمكن تشغيله بدواسة ميكانيكية في حال انقطاع التيار الكهربائي.

  • Kenia Corona Graffiti (Getty Images/AFP/S. Maina)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    نماذج مزركشة

    قوة الإبداع ليس لها حدود في افريقيا. من لاغوس إلى نيروبي يستخدم فنانون جدران البيوت في مدنهم للتذكير بقواعد الحفاظ على التبعاد الاجتماعي وغسل اليدين واستخدام الكمامة. وهذه التحفة الفنية موجودة في حي الصفيح كيبيرا في نيروبي.

  • Afrika Kenia Corona Frisur (Donwolson Odhiambo)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    تسريحة الشعر كورونا

    بهذه الجدائل يتم التوعية والتحذير من كورونا: " بتسريحة كورونا نرغب أن نطلب من الناس الحفاظ على التباعد ووضع الكمامة وغسل اليدين بانتظام أو استخدام مواد التعقيم لضمان الحماية"، تقول المخترعة مابله ايتامبو من كيبيرا. وهي تستخدم في ذلك أيضا ألوان الفيروس.

  • Simbabwe Harare Gemüsemarkt während Coronakrise (DW/P. Musvanhiri)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    تغذية صحية حتى البيت

    وتصعِب إجراءات حظر التجول على الناس الحصول على القوت اليومي. فشركة ناشئة في هاراري بزيمبابوي تنقل مواد طازجة من المزارع إلى باب المنزل. والشركة تستخدم تطبيقا ودراجات نارية تسير على عجلات ثلاثية توزع صناديق المواد الغذائية: أكل متوازن مع تفادي التواصل. ومن يرغب في ذلك يطلب كمامة.

  • Afrika Schule Schüler Kinder Covid-19 Coronavirus Technik (Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    إيصال المعرفة في زمن الحجر الصحي

    بسبب إعلاق كثير من المدارس في جميع أنحاء افريقيا توقف التعليم، فوجب البحث عن حلول: ففي تانزانيا مثلا يمكن للتلاميذ في استقلالية العمل من خلال منصة الانترنيت „Smartclass“. والمنصة تربط التلاميذ مع 5000 معلم حتى يتمكن الشباب رغم الحجر الصحي من مواصلة التعلم.

  • Benin Smartphone-User (Yanick Folly/AFP/Getty Images)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    تتبع الوباء

    في كل مكان تتحول مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات إلى سلاح ضد كورونا. في نيجيريا وغانا يمكِن تطبيق كوفيد 19 Triage Tool من معرفة خطر الإصابة بكورونا. والحكومة الجنوب افريقية تستخدم عبر واتس آب روبوت دردشة تفاعلي يجيب على أسئلة حول كوفيد 19. وطلبة سابقون في مدينة كابشتات ابتكروا تطبيقا لمحاربة الأخبار الزائفة.


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