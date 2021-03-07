 ″فضيحة الكمامات″.. استقالة نائب ثالث من اتحاد ميركل المسيحي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.03.2021

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أخبار

"فضيحة الكمامات".. استقالة نائب ثالث من اتحاد ميركل المسيحي

قبل أيام من انتخابات حاسمة في ولايتين ألمانيتين قدم ثالث نائب محافظ استقالته وسط اتهامات تتعلق بتلقيه مبالغ مالية. وتأتي هذه الاستقالة في ظل ما باتت تسمى بـ "فضيحة الكمامات" التي تعصف بالاتحاد المسيحي.

مارك هاوبتمان عضو الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الذي قدم استقالته من البرلمان الألماني. (أرشيف)

النائب المحافظ مارك هاوبتمان ينفي الاتهامات الموجهة إليه ويقدم استقالته من البرلمان الألماني "بوندستاغ".

قدم نائب ألماني عن الحزب المسيحي الديموقراطي المحافظ، الذي تنتمي إليه المستشارة أنغيلا ميركل استقالته الخميس (11 مارس/ آذار 2021)، ليصبح ثالث برلماني محافظ يستقيل هذا الأسبوع وسط اتهامات بالفساد، وذلك قبل أيام من انتخابات حاسمة في ولايتي بادن فورتمبيرغ ورايلاند بفالتس.

مختارات

أصدر رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي اتهامات للاتحاد المسيحي، واصفا إياه بعدم المصداقية في صفقات شراء الكمامات الواقية. يأتي هذا على خلفية تحقيقات ضد نواب بالاتحاد الذي تقوده المستشارة ميركل.

واستقال مارك هاوبتمان، النائب عن ولاية تورينغن (شرق) لكنه نفى اتهامات بتلقيه مبالغ مالية من حكومات أجنبية مثل أذربيجان، للترويج لصورتها.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، ذكرت مجلة "دير شبيغل" أن صحيفة يشرف هاوبتمان على تحريرها، نشرت إعلانات ترويجية لفعاليات في أذربيجان مثل الألعاب الأوروبية في 2015 ومهرجان التسوق في باكو في 2018.

وقال هاوبتمان لصحيفة "دي فيلت" المحافظة: "لم أتلق أي مبلغ قط، ولم أتأثر قط في أفعالي السياسية". بيد أنه رفض نشر معلومات عن مداخيله الإضافية. وبرر هاوبتمان رفضه بالقول "إنه لا يستطيع الكشف عن معلومات سرية تتعلق بأعمال تجارية".

بيد أن تقارير جديدة تتحدث عن تورط هاوبتمان في قضايا فساد تتعلق بكمامات كورونا أيضا. وذكرت قناة MDR المحلية أن هاوبتمان توسط في تسليم 41 ألف كمامة لمنطقة سونبيرغ. بيد أنه لم يكن من الوضح ما إذا كان السياسي المحافظ قد استفاد مالياً من الصفقة.

وطلبت كتلة الاتحاد المسيحي المحافظة (ميركل تنتمي إليها)، من النواب الكشف عن كافة عائداتهم المالية المرتبطة بالوباء، سعيا لوضع حد لاتهامات تطارد صفوفهم بشأن شراء الكمامات الواقية.

وتأتي الحملة الداخلية، فيما يواجه الحزب المسيحي الديموقراطي وشريكه البافاري الاتحاد المسيحي الاجتماعي فضيحة فساد تتعلق بجائحة كورونا بعدما اتهم اثنان من نوابهما بالتربح بشكل مباشر أو غير مباشر من عقود الكمامات.

وفتح تحقيق بحق النائب عن الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري يورغ نوسلاين الشهر الماضي بشبهة الفساد عقب اتهامات بأنه تلقى نحو 600 ألف يورو (715 ألف دولار) للترويج لمزود كمامات.

كما طال جدل مماثل النائب عن الحزب المسيحي الديموقراطي (حزب ميركل) نيكولاس لوبيل الذي كسبت شركته 250 ألف يورو بشكل عمولات، لقيامها بدور الوسيط في عقود شراء كمامات. واستقال لوبيل هذا الأسبوع فيما انسحب نوسلاين من الكتلة البرلمانية للحزبين.

وأدت الفضيحة إلى تراجع شعبية الحزب المسيحي الديموقراطي قبل أيام قليلة على انتخابات حاسمة في ولايتي بادن فورتمبرغ ورينلاند بفالس.

وتعد انتخابات الولايات بمثابة اختبار قبل الانتخابات العامة في ألمانيا المرتقبة في 26 أيلول/سبتمبر، هي الأولى منذ أكثر من 15 عاما التي لن تخوضها المستشارة ميركل المنتهية ولايتها. وهي تعتبر اختبارا بالخصوص لزعيم الحزب الجديد آرمين لاشيت وطموحه في خلافة ميركل على منصب المستشار.

ص.ش/ أ.ح (أ ف ب)

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    شهدت شركة أمازون لمؤسسها جيف بيزوس (في الصورة مع صديقته لورين سانشيز أمام تاج محل) نشاطاً كبيراً في ظل هذا الوباء، حيث حققت أسهم أمازون أرقاماً قياسية جديدة. وقد كان بيزوس أغنى شخص في العالم حتى قبل أزمة فيروس كورونا وأصبح الآن أكثر ثراءً. فوفقاً لمجلة فوربس، تبلغ ثروته 193 مليار دولار (161 مليار يورو).

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    إيلون ماسك

    يبدو أن شركة تسلا لرجل الأعمال التكنولوجية إيلون ماسك شهدت ازدهاراً كبيراً خلال جائحة كورونا. فقد تجاوز رجل الأعمال المولود في جنوب إفريقيا، بيل غيتس في قائمة أغنى أغنياء العالم. وبلغت ثروته حوالي 132 مليار دولار.

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    إريك يوان

    يعتبر العدد المتزايد للأشخاص الذين يعملون من المنزل أثناء الوباء نعمة كبيرة لإريك يوان. وقد انتقل مؤسس (زوم) من الصين إلى الولايات المتحدة عندما كان يبلغ من العمر 27 عاماً. وأطلق بعد بضع سنوات مع منافسه (ويب إكس)، منصته الخاصة لاتصالات الفيديو. و مع طرح (زوم) عام 2019 منذ أزمة فيروس كورونا، انفجرت الأسهم، وتقدر ثروته حاليا بحوالي 19 مليار دولار.

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    ملياردير بين عشية وضحاها

    في وقت مبكر من شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، بدأ أوغور شاهين في تطوير أبحاثه في العمل على لقاح ضد فيروس كورونا. ومن المنتظر أن تتم الموافقة على التطعيم الذي طورته شركته بيونتك في مقرها ألمانيا. دفع اللقاح شاهين، الذي ينحدر من تركيا، إلى أضواء الشهرة وبات من الأثرياء. و تقدر قيمة الأسهم التي يمتلكها بـ 2.4 مليار دولار.

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