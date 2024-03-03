فضيحة التجسس: برلين تتهم بوتين بالسعي لـ "لزعزعة استقرارها"

اتهم وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسعي إلى "زعزعة استقرار ألمانيا" بعد انتشار تسجيل صوتي لمحادثات عسكرية سرية بشأن الحرب في أوكرانيا محذرا من تقويض وحدة البلاد.

اتهم وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسعي إلى "زعزعة استقرار ألمانيا" بعد انتشار تسجيل صوتي لمحادثات عسكرية سرية بين ضباط في الجيش الألماني بشأن الحرب في أوكرانيا. وقال بيستوريوس الأحد (الثالث من آذار/ مارس 2024) لصحافيين في برلين "يتعلق الأمر ببساطة باستخدام هذا التسجيل (تنصت روسي على الجيش الألماني خاص بالحرب في أوكرانيا) لزعزعة الاستقرار" في ألمانيا. وأضاف "من الواضح أن ثمة مسعى لتقويض وحدتنا (...) وزرع الانقسام السياسي داخلياً وآمل بصدق ألّا ينجح (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بذلك وأن نبقى متّحدين".

وكانت رئيسة قناة "آر تي" الروسية مارغاريتا سيمونيان قد نشرت الجمعة تسجيلاً صوتياً مدته 38 دقيقة قالت إنه يتضمّن محادثات جرت بين ضباط ألمان وهم يبحثون في 19 شباط/ فبراير في قصف شبه جزيرة القرم.

وتضمن التسجيل المتداول أحاديث عن احتمال استخدام القوات الأوكرانية صواريخ ألمانية الصنع من طراز توروس وتأثيرها المحتمل، وأخرى عن توجيه الصواريخ نحو أهداف مثل جسر رئيسي فوق مضيق كيرتش الذي يربط البر الرئيسي الروسي بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014، بالإضافة إلى استخدام الصواريخ التي قدمتها كلّ من فرنسا وبريطانيا لكييف.

وأكّدت ناطقة باسم وزارة الدفاع الألمانية السبت صحة التسجيل مع حصول تنصت على محادثة سرية للقوات الجوية.

يشكل محتوى التسجيل مصدر حرج لألمانيا التي تطالبها كييف منذ فترة طويلة بتزويدها صواريخ توروس القادرة على إصابة أهداف على بعد ما يصل إلى 500 كيلومتر.

وامتنع شولتس رسمياً حتى الآن عن تلبية هذا الطلب، متخوّفاً من أن يؤدي ذلك إلى تصعيد النزاع وإثارة توترات إضافية مع روسيا.

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ومن جهتها، طالبت مفوضة الدفاع في البرلمان الألماني، إيفا هوغل، بعواقب بعيدة المدى بناء على فضيحة التنصت الروسية المتعلقة بالجيش الألماني. وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية، قالت هوغل المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "أولاً، يجب على الفور أن يتم تدريب جميع المسؤولين في جميع مستويات الجيش على الاتصالات المؤمنة".

وأضافت: "ثانياً، يجب التأكد من أن توفير المعلومات والاتصال الآمن والسري يمكن أن يتم بطريقة مستقرة"، مطالبة بإجراء تغييرات في الحالات التي لا يكون فيها هذا الأمر ممكناً. ورأت هوغل أنه يجب ثالثاً زيادة الاستثمار في مكافحة التجسس ودعت إلى تعزيز جهاز الاستخبارات العسكرية.

خ.س/ع.غ (أ ف ب، د ب أ)