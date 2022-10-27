فصيل مسلح يعلن مسؤوليته عن مقتل مواطن أمريكي في العراق

أعلن فصيل مسلح يطلق على نفسه اسم "سرايا أهل الكهف"، اليوم الثلاثاء (الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2022)، مسؤوليته عن مقتل مواطن أمريكي وسط بغداد الليلة الماضية. وذكر الفصيل المسلح في منشور صحفي أن عملية قتل المواطن الأمريكي "ستيفن ترول" جاءت "انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي".

وأعلنت خلية الإعلام في قيادة العمليات المشتركة العراقية الليلة الماضية أن رئيس الحكومة العراقية، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بتشكيل لجنة من أجهزة الوزارة التخصصية والجهات الأمنية الأخرى للتحقيق في ملابسات الحادث. وأوضح البيان أنه " تم تشكيل اللجنة فور وقوع الحادث للوقوف على تفاصيله وأسبابه والوصول إلى الجناة بأسرع وقت".

وكانت وسائل إعلام عراقية ذكرت الليلة الماضية أن مسلحين أطلقوا الرصاص على المواطن الأمريكي ستيفن ترول وهو يقود سيارته في حي الكرادة في بغداد وأنه توفي في مستشفى زايد.

كما ذكرت مصادر في الشرطة العراقية أن مواطنا أمريكيا لقي حتفه الاثنينفي العاصمة بغداد بعد محاولة فاشلة لخطفه. وأضافت المصادر أن الجثة نُقلت إلى مستشفى في حي الكرادة بالعاصمة العراقية وأن تقريرا مبدئيا من المستشفى أشار إلى أنه توفي بسبب رصاصة، مشيرة إلى أن الضحية كان يحمل بطاقة هوية تبين منها أنه يعمل مدرسا للغة الإنجليزية.

وقال رائد بالشرطة العراقية "وفقا لتحرياتنا المبدئية وشهود العيان فقد حاول مسلحون اختطاف المواطن الأمريكي".

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الوزارة علمت بتقارير تتحدث عن مقتل مواطن أمريكي في العراق وإن الوزارة تفحص هذه التقارير. وأضاف في مؤتمر صحفي اعتيادي "سنبلغ بالطبع أقرب الأقارب قبل الإدلاء بأي تصريحات عامة".

هـ.د/ف.ي (د ب أ، رويترز)