"فصل السنة الخامس" انطلاق الكرنفال في مدن ألمانية.. فما قصته؟

عشرات الآلاف من الناس يرتدون أزياء ملونة ويغنون ويرقصون، شعار هذا العام هو "Ov krüzz oder quer" (سواء كانت متقاطعة أو متقاطعة). هذا يذكرنا بالقوة المذهلة للكرنفال، كما يوضح كريستوف كوكيلكورن، رئيس لجنة مهرجان كرنفال كولونيا. "حتى في أوقات الحرب والأزمات الاقتصادية الشديدة ومؤخرا خلال وباء كورونا - فإنالكرنفالهو أمر ثابت لأهالي كولونيا، إنه دعم في الأوقات الصعبة، واستراحة من مشاكل الحياة اليومية."

وتقليديا، يفتتح كرنفال كولونيا أبوابه امام الجمهور عند الساعة الحادية عشر من اليوم الحادي عشر من الشهر الحادي عشر(11.11.11). كما يتم الاحتفال به في بعض المدن الألمانية الأخرى الواقعة على ضفاف الراين ويعد هذا التوقيت سحريا في بعض المدن في ألمانيا لأنه يشير إلى البداية الرسمية لما يسميه البعض "الموسم الخامس" الكرنفال.

تاريخ ضارب بالقدم

في كولونيا القديمة منذ حوالي أكثر من 2000 عام، كانت كولونيا لا تزال تسمى Colonia Claudia Ara Agrippinensium. في المدينة التي أسسها الرومان، كما هو الحال في كل مكان في الإمبراطورية الرومانية، تم الاحتفال بعيد ساتورناليا تكريما للإله زحل. كان هناك الكثير من الشرب والرقص، ولتسلية الجميع، استبدل الأثرياء أرديتهم الجميلة بملابس عبيدهم البسيطة

عندما جعل الإمبراطور قسطنطين المسيحية دين الدولة عام 343، انتهى عيد ساتورناليا. ولكن بما أن الناس لا يريدون أن يُمنعوا من الاحتفال، فقد تمت إعادة تفسير المهرجان: لم يعد الأمر يتعلق بطرد الأرواح الشريرة، بل الشيطان - ألد أعداء المسيحية.

يحتفل الآلاف في شوارع العديد من المدن الألمانية المطلة على الراين

وهكذارسخ الكرنفال نفسه كمهرجان كنسي ساد في المقام الأول في المناطق الكاثوليكية - وليس فقط في أوروبا: جلب الغزاة من إسبانيا والبرتغال كرنفالهم أيضًا إلى منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى والجنوبية. بنجاح: في كل عام في ريو دي جانيرو، يحتفل عشرات الآلاف بحفلة ضخمة في الشارع على أنغام السامبا.

الاحتفال ومقاومة الفرنسيين

عندما احتلت قوات نابليون مناطق في ألمانيا ومنها مدينة كولونيا كانوا متشككين بشأن "الأشخاص الحمقى المحتفلين" الذين يرقصون في الشوارع وحظروا الكرنفال مؤقتا. بيد أن هذا لم يكن بالمهمة السهلة، لأن الناس لم يعودوا يحتفلون في الشوارع، بل استمروا في فعل ذلك في داخل البيوت. في عام 1815 جاء البروسيون إلى كولونيا وعادت المدينة إلى الحكم الألماني، وسمح بالاحتفال مجددا.

كان التاريخ خاضعًا للتفسير الديني الكنسي فبين أربعاء الرماد والسبت المقدس، يجب على المؤمنين أن يأكلوا أقل ويصلوا أكثر. قبل فترة الصيام الطويلة التي تسبق عيد الفصح،سُمح بالاحتفالمرة أخرى. قيل وداعًا للحوم - اللاتينية "كارن" - "فالي" اللاتينية.

هكذا كان التصور في الاحتفالات التي انطلقت قديما

الرقم السحري 11

التاريخ غير الدائري هو رقم "أحمق"، كما تم وصفه بالعصور الوسطى. في ذلك الوقت، في 11 نوفمبر، يوم القديس مارتن ، بدأت فترة الصيام في الدين المسيحي والذي يستمر لغاية عيد الميلاد.

ويوجد تفسير مسيحي لاختيار رقم 11 موعدا لبداية الكرنفال: الأحد عشر هو أكثر من عشرة أصابع وواحد أقل من الاثني عشر رسولًا بعد المسيح، ولا شيء نصف ولا شيء كامل - مع لمسة من الخطيئة. وقد يدل الرقم 11 في المسيحية على الخطيئة والإفراط، لأنه يقع خارج الوصايا العشر.

ومع ذلك، كان هناك سؤال في الماضي حول ما إذا كانت بعض الأزياء المشاركة في الكرنفال عنصرية وتهين الثقافات الأخرى - على سبيل المثال من خلال قناع الوجه الأسود. ومع ذلك، لم يتم التخطيط للحظر. فلن يكون ذلك ممكنًا في المدن التي يحتفل فيها عشرات الآلاف من الناس. لكن بالنسبة للجنة مهرجان كولونيا، من الواضح أن: "الكرنفال يرمز إلى قيم معينة. وهذا يشمل حرية الاحتفال وكذلك التسامح والاحترام والتنوع".

سوزانه كوردس/ ع.أ.ج