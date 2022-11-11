"فصل السنة الخامس" انطلاق الكرنفال في مدن ألمانية.. فما قصته؟

عشرات الآلاف من الناس يرتدون أزياء ملونة ويغنون ويرقصون، شعار هذا العام هو "Ov krüzz oder quer" (سواء كانت متقاطعة أو متقاطعة). هذا يذكرنا بالقوة المذهلة للكرنفال، كما يوضح كريستوف كوكيلكورن، رئيس لجنة مهرجان كرنفال كولونيا. "حتى في أوقات الحرب والأزمات الاقتصادية الشديدة ومؤخرا خلال وباء كورونا - فإنالكرنفالهو أمر ثابت لأهالي كولونيا، إنه دعم في الأوقات الصعبة، واستراحة من مشاكل الحياة اليومية."
وتقليديا، يفتتح كرنفال كولونيا أبوابه امام الجمهور عند الساعة الحادية عشر من اليوم الحادي عشر من الشهر الحادي عشر(11.11.11). كما يتم الاحتفال به في بعض المدن الألمانية الأخرى الواقعة على ضفاف الراين ويعد هذا التوقيت سحريا في بعض المدن في ألمانيا لأنه يشير إلى البداية الرسمية لما يسميه البعض "الموسم الخامس" الكرنفال.
تاريخ ضارب بالقدم
في كولونيا القديمة منذ حوالي أكثر من 2000 عام، كانت كولونيا لا تزال تسمى Colonia Claudia Ara Agrippinensium. في المدينة التي أسسها الرومان، كما هو الحال في كل مكان في الإمبراطورية الرومانية، تم الاحتفال بعيد ساتورناليا تكريما للإله زحل. كان هناك الكثير من الشرب والرقص، ولتسلية الجميع، استبدل الأثرياء أرديتهم الجميلة بملابس عبيدهم البسيطة
عندما جعل الإمبراطور قسطنطين المسيحية دين الدولة عام 343، انتهى عيد ساتورناليا. ولكن بما أن الناس لا يريدون أن يُمنعوا من الاحتفال، فقد تمت إعادة تفسير المهرجان: لم يعد الأمر يتعلق بطرد الأرواح الشريرة، بل الشيطان - ألد أعداء المسيحية.
يحتفل الآلاف في شوارع العديد من المدن الألمانية المطلة على الراين
وهكذارسخ الكرنفال نفسه كمهرجان كنسي ساد في المقام الأول في المناطق الكاثوليكية - وليس فقط في أوروبا: جلب الغزاة من إسبانيا والبرتغال كرنفالهم أيضًا إلى منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى والجنوبية. بنجاح: في كل عام في ريو دي جانيرو، يحتفل عشرات الآلاف بحفلة ضخمة في الشارع على أنغام السامبا.
الاحتفال ومقاومة الفرنسيين
عندما احتلت قوات نابليون مناطق في ألمانيا ومنها مدينة كولونيا كانوا متشككين بشأن "الأشخاص الحمقى المحتفلين" الذين يرقصون في الشوارع وحظروا الكرنفال مؤقتا. بيد أن هذا لم يكن بالمهمة السهلة، لأن الناس لم يعودوا يحتفلون في الشوارع، بل استمروا في فعل ذلك في داخل البيوت. في عام 1815 جاء البروسيون إلى كولونيا وعادت المدينة إلى الحكم الألماني، وسمح بالاحتفال مجددا.
كان التاريخ خاضعًا للتفسير الديني الكنسي فبين أربعاء الرماد والسبت المقدس، يجب على المؤمنين أن يأكلوا أقل ويصلوا أكثر. قبل فترة الصيام الطويلة التي تسبق عيد الفصح،سُمح بالاحتفالمرة أخرى. قيل وداعًا للحوم - اللاتينية "كارن" - "فالي" اللاتينية.
هكذا كان التصور في الاحتفالات التي انطلقت قديما
الرقم السحري 11
التاريخ غير الدائري هو رقم "أحمق"، كما تم وصفه بالعصور الوسطى. في ذلك الوقت، في 11 نوفمبر، يوم القديس مارتن ، بدأت فترة الصيام في الدين المسيحي والذي يستمر لغاية عيد الميلاد.
ويوجد تفسير مسيحي لاختيار رقم 11 موعدا لبداية الكرنفال: الأحد عشر هو أكثر من عشرة أصابع وواحد أقل من الاثني عشر رسولًا بعد المسيح، ولا شيء نصف ولا شيء كامل - مع لمسة من الخطيئة. وقد يدل الرقم 11 في المسيحية على الخطيئة والإفراط، لأنه يقع خارج الوصايا العشر.
ومع ذلك، كان هناك سؤال في الماضي حول ما إذا كانت بعض الأزياء المشاركة في الكرنفال عنصرية وتهين الثقافات الأخرى - على سبيل المثال من خلال قناع الوجه الأسود. ومع ذلك، لم يتم التخطيط للحظر. فلن يكون ذلك ممكنًا في المدن التي يحتفل فيها عشرات الآلاف من الناس. لكن بالنسبة للجنة مهرجان كولونيا، من الواضح أن: "الكرنفال يرمز إلى قيم معينة. وهذا يشمل حرية الاحتفال وكذلك التسامح والاحترام والتنوع".
سوزانه كوردس/ ع.أ.ج
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احتفالات الكرنفال تنطلق رغم الوباء ـ 11 حقيقة عن "الموسم الخامس"
رمزية العدد 11
منذ العصور الوسطى، يرمز الرقم 11 للخطيئة في التقاليد الألمانية. كما أن الرقم الذي يحتوي على أرقام متكررة يعرّف بكونه "Schnapszahl" أي الرقم المسكّر. بيد أن هذا العام سيتعين على المحتفلين الابتعاد عن الكحول والالتزام بلوائح السلامة، نظرا لزيادة أعداد المصابين بكورونا.
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احتفالات الكرنفال تنطلق رغم الوباء ـ 11 حقيقة عن "الموسم الخامس"
استيقاظ شخصية Hoppeditz
هذا المهرج يحاول تجسيد نموذج الاحتفال لمدينة دوسلدورف. ويطلق على هذه الشخصية اسم Hoppeditz. في الساعة 11:11 صباحًا تتسلق هذه الشخصية وعاء الخردل أمام مبنى البلدية وتعلن بداية "الموسم الخامس". في هذا العام، على المشاركين إظهار دليل على تلقيهم التطعيم أو تعافيهم من COVID-19 لحضور الاحتفالات، وفقا لما تنصه عليه الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشار العدوى.
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احتفالات الكرنفال تنطلق رغم الوباء ـ 11 حقيقة عن "الموسم الخامس"
ثلاثية كولونيا
في معظم المدن التي تحتفل بالكرنفال، يتولى زوجان ممن يطلق عليهما "أمراء" إدارة الكرنفال. أما في كولونيا فهي ثلاثية تتكون من عذراء وأمير ومزارع. تقليد ألغي في هذا العام لثبوت إصابة الشخص الذي يتقمص دور الأمير بفيروس كورونا. في كولونيا ودوسلدورف اللتان تعتبران معقل الاحتفالات بالكرنفال اعتمدت قاعدة 2G. وبموجبها لا يُسمح إلا للملقّحين أو للمتعافين المشاركة في الاحتفالات الجماعية.
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احتفالات الكرنفال تنطلق رغم الوباء ـ 11 حقيقة عن "الموسم الخامس"
رؤوس دمى منتفخة في ماينز
في مدينة ماينز الألمانية، تبدأ الاحتفالات بكلمة هيلاو "Helau" التي يرددها المحتفلون. في 11 نوفمبر وتحديدا على الساعة 11.11 يتم اعلان "دستور الحمقى"، في تقليد تحرص المدينة على إحياءه وخلاله تتم السخرية من السياسيين. ومن أجل منع العدوى، سيضطر المحتفلون لشراء تذاكر وتقديم جواز التلقيح أو تقديم فحص سلبي يثبت خلوهم من المرض.
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احتفالات الكرنفال تنطلق رغم الوباء ـ 11 حقيقة عن "الموسم الخامس"
كرنفال في كوتبوس
يعتقد البعض أن الكرنفال يتم الاحتفال به في بعض مدن ألمانيا الغربية فقط، لكن هذا غير صحيح. هناك مدن في شرق ألمانيا تحتفل تقليديا بالكرنفال على غرار مدينة كوتبوس. وكحال المدن الأخرى يستولي الحمقى هناك على مبنى البلدية، وكغيرها أيضا تقام الاحتفالات وسط إجراءات صحية صارمة.
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احتفالات الكرنفال تنطلق رغم الوباء ـ 11 حقيقة عن "الموسم الخامس"
عروض الكرنفال المسرحية
بعد أن يهدأ صخب الاحتفالات، يعود المحتفلون للاجتماع مجددا، حيث تُقدم بعض العروض المسرحية. وليسا واضحا بعد ما إذا كان سيسمح بذلك هذا العام نظراً لارتفاع الإصابات.
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احتفالات الكرنفال تنطلق رغم الوباء ـ 11 حقيقة عن "الموسم الخامس"
كرنفال نسائي
في شهر فبراير من العام القادم ستعود الاحتفالات إلى الذروة مجددا، لا سيما في ليلة الخميس التي تسبق ليلة أربعاء الرماد، حيث يحتفل الناس بما يسمى Weiberfastnacht، الليلة التي تمنح فيها السلطة إلى النساء. وتاريخ هذه الليلة هو الـ24 فبراير/ شباط 2022.
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احتفالات الكرنفال تنطلق رغم الوباء ـ 11 حقيقة عن "الموسم الخامس"
قبلة أو معانقة مقابل ربطة عنق
على الرجال توخي الحذر في تلك الليلة حيث تقوم النساء بقطع أربطة العنق بمقص، في دلالة على السطوة. مقابل ذلك يحصل الرجال على عناق أو قبلة صغيرة من السيدة التي تقوم بقطع رباط العنق.
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احتفالات الكرنفال تنطلق رغم الوباء ـ 11 حقيقة عن "الموسم الخامس"
إثنين الورود
تشكل مواكب يوم إثنين الورود، والتي تأتي بعد Weiberfastnacht ذروة الاحتفالات للمشاركين، وخاصة في المدن المطلة على نهر الراين. وعادة ما يتنكر المشاركون ويضعون الأقنعة. في السنوات السابقة كانت مواكب المشاركين تجوب شوارع المدينة وتلقي الحلويات على جوانب الطريق حيث يجمعها المحتفلون. ولازال مصير إقامة هذا الموكب مجهولا تحكمه تطورات الحالة الوبائية للبلاد.
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احتفالات الكرنفال تنطلق رغم الوباء ـ 11 حقيقة عن "الموسم الخامس"
كرنفال Swabian-Alemanic
الأقنعة المنحوتة يدويًا خاصية متداولة في جنوب غرب ألمانيا وتغيب بوضوح عن الاحتفالات في المدن المحيطة بنهر الراين. هناك يطلق على مواكب يومي الإثنين والثلاثاء اسم Shrove Narrensprünge - وتعني حرفياً "قفزة الحمقى". المشاركون يقفزون ويقفزون في الشوارع بأزيائهم التنكرية والتاريخية.
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احتفالات الكرنفال تنطلق رغم الوباء ـ 11 حقيقة عن "الموسم الخامس"
أربعاء الرماد
في مدينة دوسلدورف تفتتح دمية Hoppeditz موسم الكرنفال وتنهيه أيضا، حيث يتم حرق التمثال الشرير أو دفن الدمية في نعش يوم "أربعاء الرماد" وسط البكاء والنحيب. هذا التقليد لا ينمو فقط عن الرغبة في التخلص من المعاصي، وإنما أملاً في أن تقوم Hoppeditz مجددا الموسم القادم في 11 نوفمبر من العام القادم. اعداد (كيرستن شميت/ علاء جمعة)