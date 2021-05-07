 فشل محادثات ليبيا برعاية الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.07.2021

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أخبار

فشل محادثات ليبيا برعاية الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات. وكانت المحادثات تهدف إلى التمهيد لإجراء انتخابات في ليبيا في أواخر ديسمبر/ كانون الأول.

من إحدى جولات الحوار السياسي الليبي في جنيف في فبراير/ شباط الماضي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

قال ريزيدون زينينجا الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن المحادثات التي ترعاها المنظمة الدولية، والتي تهدف إلى التمهيد لإجراء انتخابات في ليبيا في أواخر ديسمبر/ كانون الأول فشلت في التوصل إلى اتفاق.

مختارات

تصدر تحقيق الاستقرار في ليبيا ودعم حكومة الوحدة الجديدة وضمان خروج المرتزقة الأجانب من البلاد جدول أعمال المحادثات التي جرت بين وزيري خارجية ألمانيا وتركيا في برلين.

وقّع طرفا النزاع الليبي على "اتفاق دائم لوقف إطلاق النار" بعد محادثات استمرت خمسة أيام في مقر الأمم المتحدة. وعرضت البعثة مقطع فيديو على الهواء مباشرة لمراسم توقيع الاتفاق. ولكن ما مصير المرتزقة الأجانب والمنشآت النفطية؟

وجاءت تصريحات زينينجا مساء أمس الجمعة (الثاني من يوليو/ تموز 2021) بعد المحادثات التي أجريت على مدى عدة أيام قرب جنيف.

وقال زينينجا في الجلسة الختامية "سيشعر الشعب الليبي بالخذلان بالتأكيد إذ أنه لا يزال يتوق إلى الفرصة المواتية لممارسة حقه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر".

وتابع "هذا لا يبشر بخير لمصداقية وأهمية منتدى الحوار السياسي الليبي في المستقبل". وأضاف "أدعوكم إلى مواصلة التشاور فيما بينكم سعيا للتوصل إلى تسوية قابلة للتطبيق وتعزيز ما يوحدكم".

وكان المبعوث الأممي يان كوبيش قد انتهج أسلوب الضغط عن طريق التركيز على الجدول الزمني المحدود لحسم مسألة التوافق على قاعدة دستورية اقترحتها اللجنة الاستشارية، تضمنت تأجيل الاستفتاء على الدستور لحين إجراء الانتخابات، قائلا إن المغادرة دون حل ليست خيارا.

وكان كوبيتش مدد أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انطلق يوم الاثنين، يوما إضافيا، حيث يبحث الملتقى وضع قاعدة دستورية للانتخابات المقررة في 24 من كانون أول/ ديسمبر المقبل، وفق خريطة الطريق الليبية.

ع.ش/ ع.ج.م (رويترز، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 22:21

محادثات ليبيا في جنيف.. تواصل البحث عن قاعدة دستورية

 

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