فشل صفقة نيماريصيب ميسي بخيبة أمل

هيمن مستقبل نيمار دا سيلفا على فترة الانتقالات الصيفية، فنجم باريس سان جيرمان الأول عبر في أكثر من مرة، وبشكل صريح للغاية عن رغبته في الرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية، والعودة إلى فريقه السابق برشلونة.

بيد أن تمسك باريس سان جيرمان بالحصول على مبلغ مالي كبير، عقد من مهمة برشلونة في حسم نيمار دا سيلفا، الذي كان يأمل في العودة إلى ناديه السابق، واللعب مجدداً بجوار نجم "البلوغرانا" الأول ليونيل ميسي.

وأشار برنامج " El Chiringuito" أن ليونيل ميسي، يشعر بخيبة آمل كبيرة بعد فشل التعاقد مع نيمار دا سيلفا في فترة الانتقالات الصيفية، مضيفاً أن النجم الأرجنتيني لا يلوم إدارة النادي الكتالوني على عدم التعاقد مع النجم البرازيلي الموهوب.

وأوضح البرنامج الإسباني الشهير أن ليونيل ميسي، كان يدرك صعوبة مهمة إدارة "البلوغرانا" في الظفر مجدداً بخدمات نيمار دا سيلفا، وأردف أن صاحب القدم اليسرى الساحرة كان يتابع في آخر أسبوعين كل تطورات صفقة نيمار دا سيلفا.

ولفت نفس المصدر أن ليونيل ميسي، لا يُحمل بالمرة رئيس الفريق خوسيه ماريا بارتوميو مسؤولية فشل صفقة نيمار دا سيلفا، وأضاف أن النادي الكتالوني سيحاول مجدداً حسم صفقة النجم البرازيلي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

في المقابل، أكد رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي أن نيمار دا سيلفا، لن يرحل على الفريق إلاّ في حال حصول النادي الباريسي على مبلغ 300 مليون يورو، وأضاف في تصريحات نقلتها جريدة "لوباريزيان" الفرنسية أن نيمار يرغب في الرحيل لكن الأمر ليس سهلاً.

الجدير ذكره أن نيمار دا سيلفا (27 عاماً)، انتقل إلى باريس سان جيرمان سنة 2017 في صفقة هي الأغلى حتى الآن في عالم الساحرة المستديرة (222 مليون يورو). وفاز النجم البرازيلي بأكثر من لقب محلي مع فريق العاصمة الفرنسية، إلاّ أنه فشل في قيادة الفريق إلى الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي يُراهن باريس سان جيرمان على الفوز بها منذ عدة سنوات.