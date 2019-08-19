 فشل صفقة نيماريصيب ميسي بخيبة أمل | عالم الرياضة | DW | 03.09.2019

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عالم الرياضة

فشل صفقة نيماريصيب ميسي بخيبة أمل

يشعر نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي بخيبة أمل كبيرة بعد فشل صفقة انتقال نيمار دا سيلفا إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية. النجم الأرجنتيني راقب عن كثب كل محاولات برشلونة في الأسابيع الأخيرة لضم نيمار.

Fussball Champions League Halbfinale l FC Liverpool vs FC Barcelona (Reuters/Action Images/C. Recine)

صورة من الأرشيف.

هيمن مستقبل نيمار دا سيلفا على فترة الانتقالات الصيفية، فنجم باريس سان جيرمان الأول عبر في أكثر من مرة، وبشكل صريح للغاية عن رغبته في الرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية، والعودة إلى فريقه السابق برشلونة.

بيد أن تمسك باريس سان جيرمان بالحصول على مبلغ مالي كبير، عقد من مهمة برشلونة في حسم نيمار دا سيلفا، الذي كان يأمل في العودة إلى ناديه السابق، واللعب مجدداً بجوار نجم "البلوغرانا" الأول ليونيل ميسي.

وأشار برنامج " El Chiringuito" أن ليونيل ميسي، يشعر بخيبة آمل كبيرة بعد فشل التعاقد مع نيمار دا سيلفا في فترة الانتقالات الصيفية، مضيفاً أن النجم الأرجنتيني لا يلوم إدارة النادي الكتالوني على عدم التعاقد مع النجم البرازيلي الموهوب.

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وأوضح البرنامج الإسباني الشهير أن ليونيل ميسي، كان يدرك صعوبة مهمة إدارة "البلوغرانا" في الظفر مجدداً بخدمات نيمار دا سيلفا، وأردف أن صاحب القدم اليسرى الساحرة كان يتابع في آخر أسبوعين كل تطورات صفقة نيمار دا سيلفا.

ولفت نفس المصدر أن ليونيل ميسي، لا يُحمل بالمرة رئيس الفريق خوسيه ماريا بارتوميو مسؤولية فشل صفقة نيمار دا سيلفا، وأضاف أن النادي الكتالوني سيحاول مجدداً حسم صفقة النجم البرازيلي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

في المقابل، أكد رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي أن نيمار دا سيلفا، لن يرحل على الفريق إلاّ في حال حصول النادي الباريسي على مبلغ 300 مليون يورو، وأضاف في تصريحات نقلتها جريدة "لوباريزيان" الفرنسية أن نيمار يرغب في الرحيل لكن الأمر ليس سهلاً.

الجدير ذكره أن نيمار دا سيلفا (27 عاماً)، انتقل إلى باريس سان جيرمان سنة 2017 في صفقة هي الأغلى حتى الآن في عالم الساحرة المستديرة (222 مليون يورو). وفاز النجم البرازيلي بأكثر من لقب محلي مع فريق العاصمة الفرنسية، إلاّ أنه فشل في قيادة الفريق إلى الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا، التي يُراهن باريس سان جيرمان على الفوز بها منذ عدة سنوات.

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    في كرة القدم الأمريكية لا يزال بإمكان النجوم جني الكثير من المال، حتى من دون الفوز بالألقاب، على غرار ماتيو ستافورد الذي يلعب في فريق ديترويت ليونز. إذ يكسب ستافورد (30 عاما) من ممارسة هذه الرياضة 50,7 مليون يورو سنويا.

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    ستيفن كاري، الرجل الذي يظهر في اللحظات الحاسمة، ليس لأن لاعب فريق غولدن ستايت ووريوز لكرة السلة الأمريكية لا يستطيع فقط خداع قانون الجاذبية (كما توضح الصورة)، بل أيضا بسبب رمياته الثلاثية أو حتى من أمكنة أبعد من ذلك، حيث تُساعد يد ستيفن كاري السحرية في الحصول على دخل سنوي قدره 65.6 مليون يورو.

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    المرتبة السابعة: روجر فيدرير

    مايسترو كرة المضرب السويسري روجر فيدرير، الذي عاد بقوة في سنة 2017 وحقق لقبين من البطولات الأربع الكبرى وسبع بطولات أخرى، جلبت له الكثير من المال، حيث بلغ دخله السنوي 65.8 مليون يورو.

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    المرتبة السادسة: ليبرون جيمس

    يُلقبه عشاقه بـ"الملك جيمس" أو "المختار". فاز نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة بثلاث بطولات، ومنحته شركة "نايكي" للملابس الرياضية سنة 2015 عقدا إعلانيا مدى الحياة، يُشكل الجزء الأكبر من دخله السنوي البالغ 72.9 مليون يورو.

  • Olympia Rio 16 20 08 Fußball Deutschland Brasilien Finale (Reuters/M. Brindicci)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الخامسة: نيمار

    في البرازيل يُعد نيمار اللاعب الأغلى، لكن عالميا لا يزال صاحب أغلى صفقة في كرة القدم (222 مليون يورو) يقبع في ظل رونالدو وميسي، حيث يبلغ دخل النجم البرازيلي سنويا 76.7 مليون يورو.

  • Connor McGregor (picture alliance/AP Photo/J. Cortez)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الرابعة: كونر ماكغريغور

    من هو كونر ماكغريغور؟ إنه مصارع فنون رياضية مختلطة، لكن لا يجني من هذه الرياضة الكثير من المال. ففي الملاكمة تجرع ماكغريغور كأس الهزيمة أمام النجم فلويد مايويذر في نزال قوي الصيف الماضي، بيد أنه حصل في هذا المباراة فقط، على 63.9 مليون يورو، وهو أضعاف ما يجنيه في رياضة الفنون القتالية المختلطة. ويكسب ماكغريغور في السنة 84.4 مليون يورو.

  • UEFA Champions League | Real Madrid v Juventus Turin - Fallrückzieher von Cristiano Ronaldo (Imago/Insidefoto)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثالثة: كريستيانو رونالدو

    تراجع كريستيانو رونالدو من المرتبة الأولى إلى الثالثة، بالرغم من أن دخل النجم البرتغالي السنوي ارتفع من 83 إلى 92.1 مليون يورو، فقد تجاوزه بعض نجوم الرياضة بمن فيهم منافسه المباشر (ميسي). لكن، من يعرف رونالدو جيدا يعي أن هذا سيجعله أكثر طموحا.

  • La Liga Deportivo La Coruna v Barcelona Messi (Imago)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الثانية: ليونيل ميسي

    قد تقول الألسنة السيئة إن جزءا من دخل ليونيل ميسي السنوي، والبالغ 94.6 مليون يورو يعود على الأرجح إلى دافعي الضرائب الإسبان، خاصة بعد مشاكل النجم الأرجنتيني الضريبية، فيما يُواصل نادي برشلونة الدفع بسخاء لصاحب القدم اليسرى الساحرة، فضلا عن عائدات الإعلانات مثل شركة "أديداس" الألمانية للملابس الرياضية.

  • USA Las Vegas Boxkampf Floyd Mayweather Jr. - Conor McGregor (Reuters/S. Marcus)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    المرتبة الأولى: فلويد مايويذر

    نعم يعيش الملاكمون المحترفون حياة خطرة، ويتحتم عليهم تحاوز الكثير من العراقيل ليصبحوا مشاهير. لكن الملايين تعوض كل هذه الآلام والمصاعب، حيث وصل دخل فلويد مايويذر السنوي إلى 242.9 مليون يورو. أي أن الملاكم الأمريكي يجني 4.67 مليون يورو في الأسبوع أو حوالي 28 ألف يورو في الساعة!.

  • Aserbaidschan Formel 1 Qualifying | Sebastian Vettel (Getty Images/M. Thompson)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    الألماني الأفضل...

    إنه سبياستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات في سباقات الفورمولا واحد. بيد أن بطل العالم الألماني تراجع من المرتبة 14 إلى 18، وذلك بالرغم من زيادة دخله بـ 2 مليون يورو ليصل إلى 36 مليون يورو سنويا. في حين احتل منافسه البريطاني لويس هاميلتون المرتبة 12 بدخل سنوي قدره 43.5 مليون يورو. فيتيل هو الألماني الوحيد المتواجد في قائمة مجلة "فوربس" لأعلى 100 رياضي دخلا في العالم.

  • French Open (picture-alliance/M. Euler)

    الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

    لا إمرأة في القائمة

    المساواة في الأجور بين الرجال والنساء؟ بالتأكيد ليس في الرياضة الاحترافية، إذ لا تتواجد أي امرأة في قائمة مجلة "فوربس" لأغنى 100 رياضي في العالم. و تسببت إجازة الأمومة في خروج بطلة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز من القائمة، بعدما احتلت السنة الماضية المرتبة 51 بدخل سنوي قدره 15.7 مليون يورو. إعداد : يوشوا فيبر/ رضوان مهدوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

الرياضيون الأعلى دخلا في العالم

كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية عن قائمة أغنى 100 رياضي في العالم، التي تصدرها رياضي من خارج عالم كرة القدم، فيما شهدت القائمة غيابا كليا للمرأة. ألبوم الصور التالي يُسلط الضوء على الرياضيين الأعلى دخلا في العالم. (07.06.2018)  

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