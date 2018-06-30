 فشل المفاوضات بين روسيا وفصائل الجيش الحر في مدينة درعا | أخبار | DW | 30.06.2018

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أخبار

فشل المفاوضات بين روسيا وفصائل الجيش الحر في مدينة درعا

باتت جغرافية محافظة درعا بجنوب غرب سوريا سياسيا متنوعة، ففي الوقت الذي أعلنت فيها العديد من البلدات رغبتها في توقيع اتفاقيات مصالحة، رفض ممثلو المعارضة في بلدات أخرى الاستسلام "المذل" كما وصفوه.

Syrien - Angriffe auf Daraa (picture-alliance/AP)

قال متحدث باسم جماعة من المعارضة السورية المسلحة، اليوم السبت (30 حزيران/يونيو)، إن اجتماعا عقدته المعارضة مع الجانب الروسي في جنوب سوريا للتفاوض على اتفاق سلام مع النظام انتهى بالفشل، بعد رفض مطالب موسكو بالاستسلام.

وقال إبراهيم الجباوي المتحدث باسم الجيش السوري الحر "الاجتماع انتهى بالفشل. الروس لم يكونوا مستعدين لسماع مطالبنا وقدموا خيارا واحدا هو قبول شروطهم المذلة بالاستسلام، وهذا رُفض".

من جانب آخر، انضمت ثماني بلدات على الأقل في محافظة درعا في جنوب سوريا إلى مناطق "المصالحة" مع دمشق، بموجب مفاوضات تولتها روسيا، فيما تستمر الغارات على جبهات أخرى في المنطقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت.

مختارات

حذرت الأمم المتحدة من كارثة بفعل تعرض المدنيين للحصار بين القوات الحكومية من جهة وجماعات المعارضة ومتشددي "داعش" المتواجدين في منطقة درعا، من جهة أخرى، مؤكدة تخوفها من تكرار سيناريو الغوطة الشرقية من حيث إراقة الدماء. (29.06.2018)

يشن الجيش السوري مدعوماً من ميليشيات مؤيدة هجوماً ممنهجاً على جنوب غرب البلاد لتصفية المعارضة وإخضاع محافظة درعا لسيطرة حكومة دمشق على غرار الغوطة الشرقية وقبلها حلب، فيما أوقفت الأمم المتحدة قوافل المساعدات للمنطقة. (28.06.2018)

ومنذ بدء حملتها العسكرية قبل نحو أسبوعين، باتت قوات النظام بدعم روسي تسيطر على أكثر من نصف مساحة محافظة درعا الحدودية مع الأردن، وفق المرصد. من جانبه، قال قائد عسكري في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "القوات الحكومية ورغم حديثها عن المصالحات تستمر في القصف العنيف على مدن وبلدات لا تزال تحت سيطرة فصائل المعارضة السورية، حيث قصفت اليوم معبر نصيب الحدودي مع الأردن. وأشار إلى  سقوط خمسة قتلى وأكثر من 15 جريحا جراء هذا القصف ، لافتا إلى المقاتلات الروسية والسورية  قصفت منطقة الجمرك القديم جنوب مدينة درعا، كما شنت تلك المقاتلات عشرات الغارات على بلدات ريف درعا الغربي والشرقي بشكل أجبر فصائل المعارضة على الانسحاب من بلدات وقرى المسيفرة والغارية الغربية والشرقية وغصم وكحيل التي دخلتها القوات الحكومية دون قتال.
وبث التلفزيون الرسمي مشاهد مباشرة من داعل، حيث تجمع عشرات المواطنين رافعين الأعلام السورية وصوراً لبشار الأسد، مرددين الهتافات المؤيدة له وللجيش.

في غضون ذلك، وافقت فصائل المعارضة في مدينة بصرى في ريف درعا الشرقي على المصالحة مع قوات النظام السوري اليوم السبت. وقالت مصادر إعلامية مقربة من القوات النظامية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) "وافق المسلحون في مدينة بصرى الشام في ريف درعا الشرقي على رفع العلم السوري على قلعة بصرى الشام، وعلى دخول الجيش السوري الى المدينة".

وأكدت المصادر أن "الوفد العسكري الروسي الذي دخل إلى المدينة صباح اليوم حمل رسالة واضحة إما الدخول بمصالحة مع القوات الحكومية وتجنيب المدينة وسكانها المعارك أو تحمل نتائج المعارك والقصف الجوي والمدفعي". وبعد اتفاق المصالحة في مدينة بصرى الشام أصبح أغلب ريف درعا الشرقي، والذي تسيطر عليها فصائل المعارضة منذ عام 2012 تحت سيطرة القوات الحكومية التي بدأت بالتوجه الى ريف درعا الغربي، وبدأت التمهيد من خلال القصف الجوي على مدينة نوى وبعض مناطق الريف الغربي.

وفي ريف درعا الغربي أكدت المصادر أن "الجيش السوري قطع ناريا خط إمداد المسلحين الوحيد المسمى بالطريق الحربي الواصل بين ريف محافظة درعا الغربي بريف المحافظة الجنوبي الشرقي، بعد السيطرة الكاملة على تل الزميطية الاستراتيجي غرب مدينة درعا، والتي مكنته من الإغلاق الناري للثغرة التي تربط الحدود السورية الأردنية من الجهة المقابلة للتل الذي يبعد حوالي كيلومترين عن الحدود الأردنية وبالتالي عزل ريفي درعا الشرقي والغربي عن بعضهما".

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إلى ذلك، قال قائد عسكري في الجبهة الجنوبية التابعة للمعارضة إن "فصائل الجيش الحر تصدت لقوات النظام وكبدتها خسائر كبيرة حيث تم تدمير ثلاث دبابات وعدد من الآليات الأخرى خلال هجوم القوات الحكومية على جبهة القاعدة الصاروخية غربي درعا".

وأضاف "استعادت فصائل الجيش الحر السيطرة على بلدتي كحيل والسهوة بريف درعا الشرقي بعد دخول قوات النظام إلى البلدتين صباح اليوم السبت". ونفى مصدر عسكري سوري لـ (د. ب. أ) دخول الجيش السوري بلدتي كحيل والسهوة في ريف درعا الشرقي صباح اليوم .

ويأتي هجوم الجيش في الجنوب الغربي بعد استسلام جيوب لمقاتلي المعارضة قرب حمص ودمشق بما في ذلك الغوطة الشرقية التي استعادت القوات الحكومية السيطرة عليها عقب هجوم اتبع أسلوب الأرض المحروقة وراح ضحيته أكثر من ألف مدني ودمر عددا من البلدات.

ح.ع.ح/ف.ي (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)

  • Putin besucht russische Luftwaffenbasis in Syrien (picture-alliance/dpa/M.Klimentyev)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    روسيا

    يعتبر النظام السوري حليفا تقليديا لروسيا، وقد حال التدخل العسكري الروسي في سوريا عام 2015 دون سقوط نظام الأسد، كما أن كفة القتال أصبحت منذ ذلك الوقت تميل لصالح القوات الحكومية وحلفائها. بتدخلها في سوريا ضمنت روسيا لنفسها قاعدتها البحرية الوحيدة في البحر المتوسط وتمكنت من إنشاء قاعدة جوية جديدة في اللاذقية.

  • Iran Syrien - Treffen in Teheran (AP)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    إيران

    منذ الثمانينيات تحظى سوريا بأهمية استراتيجية لدى نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فدمشق هي الحليف الأهم لطهران في العالم العربي، وهي الجسر إلى ميلشيات حزب الله اللبناني، لذلك أرسل الحرس الثوري الإيراني "مستشارين عسكريين" إلى سوريا لدعم الأسد كما جندت إيران مقاتلين من العراق وأفغانستان للقتال إلى جانب النظام السوري. ويقول مراقبون إن ايران تسعى إلى تأمين ممر يربط طهران ببيروت عبر العراق وسوريا.

  • Saudi-Arabien Treffen Kooperationsrat der Arabischen Staaten des Golfes in Riad (AFP/Getty Images/F. Nureldine)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    دول الخليج

    السعودية والإمارات وقطر كانوا منذ بداية الأزمة السورية بالإضافة إلى تركيا، أهم الداعمين للقوات المعارضة في سوريا، خاصة الإسلامية منها. فيما توجه أصابع الاتهام إلى قطر بدعم التنظيمات الجهادية في سوريا. واليوم أصبح الدعم الخليجي يأخذ طابعا سياسيا أكثر، وتتولى الرياض مهمة التقريب بين أطياف المعارضة، لكن هدفها الأساسي يبقى هو الحد من نفوذ غريمتها إيران في سوريا.

  • Syrischer Präsident Abahar Assad mit türkischem Premier Recep Erdogan (picture-alliance/AP Photo/SANA)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    من الصداقة إلى العداوة

    تحولت الصداقة التي كانت تجمع عائلة اردوغان بعائلة الأسد إلى عداوة، فقد دعمت تركيا الفصائل السورية المسلحة مثل الجيش الحر، كما تحالفت أنقرة مع قوى إسلامية متشددة أيضا وهو ما جلب إليها الكثير من النقد من طرف حلفائها في الناتو. وحتى اليوم يدعو الرئيس التركي للإطاحة بالأسد. لكن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة له هو الحد من وجود وحدات حماية الشعب الكردية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بحزب العمال الكردستاني.

  • Israel fliegt schwere Luftangriffe auf Militärstellungen in Syrien | Eizenkot, Netanjahu und Lieberman (Reuters/Handout Israel Defence Ministry)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    اسرائيل

    القلق الأكبر بالنسبة لإسرائيل من الأزمة السورية هو تمركز جماعة حزب الله والحرس الثوري الإيراني على حدودها. وتسعى إسرائيل إلى منع إيران من النجاح في إنشاء قواعد عسكرية وقاعدة بحرية في البحر المتوسط. ومنذ تردد أنباء عن إطلاق طائرة إيرانية بدون طيار فوق إسرائيل في أوائل فبراير ورد إسرائيل بقصف قواعد إيرانية في سوريا ازدادت حدة التوتر.

  • Luftangriffe der USA gegen IS (picture-alliance/AP Photo/U.S. Navy/Brian Stephens)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    الولايات المتحدة الأمريكية

    منذ 2014 تقود الولايات المتحدة الأمريكية التحالف الدولي ضد "داعش" في سوريا. ورغم التحفظ التركي قامت الولايات المتحدة بتسليح وتدريب قوات سوريا الديموقراطية لمواجهة التنظيم المتطرف في شمال سوريا. وحتى بعد القضاء على "داعش" ترغب الولايات المتحدة في الإبقاء على قواتها الخاصة في سوريا لاحتواء إيران ومراقبة الوضع في المنطقة. إعداد: هشام دريوش/ مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

صراع النفوذ في الأزمة السورية

منذ أن بدأت الاحتجاجات السلمية في سوريا يوم 15 مارس/آذار 2011، والكثير من الجهات تتدخل لإخماد نيران الأزمة التي صارت حربا فيما بعد. وقد شكل التدخل الأجنبي بداية لصراع حول النفوذ في هذا البلد. (15.03.2018)  

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