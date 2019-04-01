 فشل المسبار الإسرائيلي ″سفر التكوين″ في الهبوط على القمر | عالم المنوعات | DW | 12.04.2019

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منوعات

فشل المسبار الإسرائيلي "سفر التكوين" في الهبوط على القمر

فشل المسبار الإسرائيلي "سفر التكوين" في الهبوط على سطح القمر. وكانت إسرائيل تأمل في نجاح عميلة الهبوط على سطح القمر لتكون رابع دولة بعد الدول العظمى تحقق هذا الإنجاز.

Israelische Raumsonde bei Landung auf dem Mond zerschellt (Reuters/Courtesy Space IL)

أعلنت منظمة "سبايس ايل" غير الربحية التي صممت المركبة الفضائية الإسرائيلية عن فشل عملية الهبوط المخطط لها للمسبار الإسرائيلي "سفر التكوين" على سطح القمر. وقال ممثل المنظمة إن عميلة الهبوط "لم تتم بنجاح"، مضيفا أن إسرائيل هي الدولة السابعة في العالم التي نجحت في دخول مدار القمر، نقلاً عن الموقع الإخباري الألماني "شبيغل أونلاين".

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وأوضحت المنظمة الإسرائيلية على لسان ممثلها أن أهم محرك في المركبة الفضائية فقد التواصل مع المسبار، ما أدى إلى فشل عملية الهبوط.

وكانت إسرائيل تأمل في نجاح عميلة الهبوط على سطح القمر لتكون رابع دولة بعد الدول العظمى التي نجحت في الأمر وهي روسيا والولايات المتحدة والصين. وكانت هذه المحاولة أول مهمة من نوعها يتم تمويلها من طرف القطاع الخاص وليس الحكومي.

وانطلقت المركبة الفضائية إلى القمر في رحلتها التي استمرت لمدة سبعة أسابيع في 22 فبراير/ شباط 2019 من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية الأمريكية بفلوريدا. وتم نقل المركبة على متن واسطة صاروخ النقل "فالكون 9"، حسب موقع صحيفة "زود دوويتشه تسايتونغ".

وكان المسبار يحوم حول القمر لحوالي أسبوع ونجح في العديد من المناورات المهمة. لكن المسبار الذي يبلغ وزنه أقل من 600 كيلوغرام ويصل ارتفاعه 1,50 مترا لم يتمم المهمة بنجاح.

وبعيد إطلاق المركبة عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن فرحته بالقول: "نحن اليوم فخورون فخرا بلا حدود ". ووصف نتنياهو العملية بأنها "إنجاز رائع"، يضيف ذات موقع "شبيغل أونلاين".

ع.ع/ هـ.د

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    القمر - حقائق وأساطير

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مختارات

القمر - حقائق وأساطير

للقمر دور فاعل في الثقافة والموروث الشعبي العربي والإسلامي واليهودي، وللقمر أيضا أثر فعال في الثقافة الأوروبية، رغم أنّ تقويم أوروبا والعالم المسيحي تقويم شمسي وليس ميلادياً. هذه صور عن بعض المعروف والمُتخيل عن القمر. (04.01.2019)  

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