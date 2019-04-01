فشل المسبار الإسرائيلي "سفر التكوين" في الهبوط على القمر

أعلنت منظمة "سبايس ايل" غير الربحية التي صممت المركبة الفضائية الإسرائيلية عن فشل عملية الهبوط المخطط لها للمسبار الإسرائيلي "سفر التكوين" على سطح القمر. وقال ممثل المنظمة إن عميلة الهبوط "لم تتم بنجاح"، مضيفا أن إسرائيل هي الدولة السابعة في العالم التي نجحت في دخول مدار القمر، نقلاً عن الموقع الإخباري الألماني "شبيغل أونلاين".
وأوضحت المنظمة الإسرائيلية على لسان ممثلها أن أهم محرك في المركبة الفضائية فقد التواصل مع المسبار، ما أدى إلى فشل عملية الهبوط.
وكانت إسرائيل تأمل في نجاح عميلة الهبوط على سطح القمر لتكون رابع دولة بعد الدول العظمى التي نجحت في الأمر وهي روسيا والولايات المتحدة والصين. وكانت هذه المحاولة أول مهمة من نوعها يتم تمويلها من طرف القطاع الخاص وليس الحكومي.
وانطلقت المركبة الفضائية إلى القمر في رحلتها التي استمرت لمدة سبعة أسابيع في 22 فبراير/ شباط 2019 من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية الأمريكية بفلوريدا. وتم نقل المركبة على متن واسطة صاروخ النقل "فالكون 9"، حسب موقع صحيفة "زود دوويتشه تسايتونغ".
وكان المسبار يحوم حول القمر لحوالي أسبوع ونجح في العديد من المناورات المهمة. لكن المسبار الذي يبلغ وزنه أقل من 600 كيلوغرام ويصل ارتفاعه 1,50 مترا لم يتمم المهمة بنجاح.
وبعيد إطلاق المركبة عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن فرحته بالقول: "نحن اليوم فخورون فخرا بلا حدود ". ووصف نتنياهو العملية بأنها "إنجاز رائع"، يضيف ذات موقع "شبيغل أونلاين".
ع.ع/ هـ.د
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القمر - حقائق وأساطير
رمزٌ ديني وفلكي
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القمر الدامي الساحر
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القمر - حقائق وأساطير
محمّل بالمعاني
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ملهَم الشعراء
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القمر تعويه الذئاب ويناجيه الفنانون!
يثير القمر الحيوانات، فتعويه الذئاب في نداءاتها الليلة المرعبة، وتهنده البوم رمز الحكمة والسحر، لكنّ المغنين بدورهم غنوا للقمر مراراً، فقد غنى ألفس بريسلي الظاهر في الصورة "القمر الأزرق"، كما غنى الفريق الشهير بنك فلويد "الجانب المعتم من القمر". فيما غنت أم كلثوم " يا قمر ليلي يا ظل نهاري".
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القمر - حقائق وأساطير
الرعب الملازم للرومانسية!
منذ قرون سحيقة حيكت قصص وأساطير حول أناس يتحولون إلى ذئاب حين يكتمل القمر، وعُرفت الظاهرة بالذئبية. الصورة لقطة من فيلم "الرجل الذئب" المنتج عام 1941. لكنّ القمر ظهر في السينما العربية أيضا، وربما كان فيلم "رحلة إلى القمر" من بطولة اسماعيل يس ورشدي أباظة خمسينيات القرن الماضي رائداً في هذا المجال.
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القمر - حقائق وأساطير
القمر في قلب الحدث !
عام 1969 وضع رجل الفضاء الأمريكي نيل ارمسترونغ قدمه على القمر، لينزع عنه كل هالة السحر والأخيلة الرومانسية. فهذا الجرم السماوي الذي ارتبط بقوة السحر والقوى الخارقة وخيال الفنانين عبر القرون، سار عليه رائد الفضاء بز آلدرن الظاهر في الصورة وجرده من غلالته الفضية، وهكذا انتصر العلم على خيال الإنسان.
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القمر - حقائق وأساطير
جاذبية متنامية
مسير الإنسان على سطح القمر لم يقتل أسطورته، ففي عام 2013 أطلق الفنان الصيني آي واي واي وزميله الدانماركي اولافور إيلياسون مشروع "القمر" حيث بوسع كل من يزوره أن يترك أثراً عليه "Moon" project من خلال رابط الكتروني، "بهذا يرى الإنسان أنّ القمر ينمو ويتسع بوصول مزيدٍ من الناس له" كما يقول الفنانان صاحبي المشروع. فيليب يديكه/ ملهم الملائكة