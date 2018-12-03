فستان رانيا يوسف يتحول إلى قميص نوم في الأسواق الشعبية

بعد الجدل الكبير الذي أثاره الفستان الجريء للممثلة المصرية رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يعود الفستان مرة أخرى ليخلق ضجة جديدة، لكن بطريقة أخرى وفي مكان آخر. إذ تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صور فستان شبيه لفستان الفنانة المصرية، وقالوا إنه صار متوفرا بالأسواق الشعبية المصرية.

الفستان "المثير الجدل" يُباع في محلات بيع "ملابس النوم"، ويتراوح ثمنه بين 100 و200 جنيه مصري، حسب ما تناقله رواد "فيسبوك" و"تويتر". وتم وضع صورة رانيا يوسف وهي مرتدية الفستان على الفستان الشبيه في المحلات لجلب الزبائن.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجدوا في الفستان الذي تحول إلى قميص نوم مادة للضحك والاستهزاء، وكتبوا تدويناتهم مرفقة بوسم: رانيا يوسف.

وكانت الممثلة المصرية قد اتهمت نهاية العام الماضي بـ"التحريض على الفسق والفجور" بعد ارتدائها للفستان. وصرحت حينها لـDW: "هؤلاء الذين ينتقدونني هم نفسهم من يتفرجون على جنيفر لوبيز وبريتني سبيرز وغيرهن دون أن يتذمروا من ملابسهن مهما كانت جريئة. لكن عندما يتعلق الأمر بفنانة عربية يشعر الجميع بأنه وصي على جسدها".

م.م/ ع.ج