 فساد وفشل سياسي والعراق إلى مجهول | العراق اليوم | DW | 18.08.2022

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العراق اليوم

فساد وفشل سياسي والعراق إلى مجهول

"كسر العظم" يصف مراقبون لوي الذراع بين التيار والإطار التنسيقي. والحكيم يتجه إلى السعودية للبحث عن وساطة بين الأطراف الشيعية! وحيتان الفساد تدفع بوزير المالية علي علاوي إلى رفع الراية البيضاء!

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ضيف الحوار: الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الفخري 

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فساد وفشل سياسي والعراق إلى مجهول 18.08.2022

"كسر العظم" يصف مراقبون لوي الذراع بين التيار والإطار التنسيقي. والحكيم يتجه إلى السعودية للبحث عن وساطة بين الأطراف الشيعية! وحيتان الفساد تدفع بوزير المالية علي علاوي إلى رفع الراية البيضاء!