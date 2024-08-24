فريق سانت باولي الألماني: كرة القدم ليست كل الحكاية!

من المتوقع أن يضفي نادي سانت باولي، الذي صعد إلى دوري الأضواء الألماني، لمسة مميزة على البوندسليغا هذا الموسم. ما الذي يجعل فريق كرة قدم نقطة جذب لفنانين وموسيقيين ونشطاء حقوقيين؟

عندما كان الموسيقي الأمريكي ديف دوغمان يجوب ألمانيا مع فرقته في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لاحظ ظاهرة غريبة في هامبورغ؛ فقد كان الحضور ضعيفاً حتى انتهت مباراة نادي سانت باولي المحلي. فجأة، امتلأت القاعة بأشخاص يرتدون قمصاناً تحمل شعار الجمجمة والعظمتين المتقاطعتين، رمز الفريق الشهير.

قال ديف دوغمان، الذي لم يكن لديه أي اهتمام بكرة القدم، مازحاً: "هل هذا مؤتمر للقراصنة؟". لكن سرعان ما أدرك أن هؤلاء المشجعين ليسوا فقط عشاق كرة قدم، بل هم أيضاً من محبي الموسيقى البديلة ومن المناهضين للتمييز العنصري والجندري.

أضافت أغنية "Hells Bells" لفرقة AC/DC الروك الصاخبة طابعاً فريداً لدخول اللاعبين إلى الملعب، بينما تصدح أغنية "Song 2" لفرقة Blur البريطانية في كل مرة يسجل فيها الفريق هدفاً.

ديف دوغمان، الذي لم يكن يتوقع أن يجد مشتركات مع هذه الجماهير، وجد نفسه ينجذب بالتدريج إلى عالمهم. وبدءاً من العام 2010، قرر دوغمان الانتقال إلى حي سانت باولي الذي يجاور منطقة ريبربان الشهيرة في هامبورغ، وأصدر لاحقًا أغنية St Pauli 'til I die للتعبير عن هيامه بالفريق. وبحلول عام 2016، أنشأ مدرسة موسيقى في ملعب ميليرنتور الأسطوري، مقر النادي.

من نجم البوب إد شيران إلى Fontaines D.C، تزايد عدد الموسيقيين الدوليين الذين يظهرون وهم يرتدون قمصان سانت باولي المميزة. كما أن الفرق الموسيقية العالمية الأخرى، مثل Green Day وBad Religion وKaiser Chiefs، أبدت احترامها للنادي من خلال زياراتها لملعب ميليرنتور.

هذا الموسم، سيحتفل الجميع بعودة سانت باولي إلى البوندسليغا بعدغياب لمدة 13 موسماً. وبالتأكيد سيشهد ملعب ميليرنتور أجواء احتفالية صاخبة خلال المباراة الأولى للفريق يوم الأحد (25 آب/أغسطس 2024).

احتفالات صعود فريق سانت باولي لدوري الألماني الممتاز لكرة القدم صورة من: David Luther

قيم يسارية وإنسانية

وأصبح فريق سانت باولي معروفاً في جميع أنحاء العالم لدعمه القيم اليسارية، وحقوق اللاجئين، ودفاعه عن "مجتمع الميم"، ومكافحة أشكال التمييز المختلفة، والتي تشكل جوهر الفريق ومشجعيه في مدينة هامبورغ.

أما ملعب الفريق "ميليرنتور" والواقع في قلب حي سانت باولي، فإنه يعرض عبارة "لا يوجد شخص غير قانوني"، وهو شعار معروف لحقوق اللاجئين في المجتمع الناطق باللغة الألمانية.

في الثمانينيات، أدى صعود قاعدة المشجعين اليمينيين المتطرفين في نادي "هامبورغ إس في" (Hamburg SV)، الغريم التقليدي في المدينة، إلى دفع الطلاب اليساريين والمثقفين لدعم سانت باولي. في تلك الفترة، بدأ مشجعون جدد يتدفقون لدعم الفريق المتعثر الذي كان يلعب في الدوريات الدنيا، وكانوا مستعدين لمواجهة مشجعي نادي "هامبورغ إس في" (Hamburg SV) العنيفين الذين كانوا يهاجمون المناطق المحرومة من المدينة.

الجمجمة والعظمتان المتقاطعتان أصبحت الشعار غير الرسمي لجماهير سانت باولي في الثمانينيات، عندما قام مغني بانك محلي يدعى دكتور مابوسي بتثبيت علم جولي روجر على عصا مكنسة وحضره إلى المباريات.

وأصبحت موسيقى البانك جزءاً لا يتجزأ من ثقافة النادي الذي تبنى هيكلية إدارية ديمقراطية تسمح لأعضاء النادي بالمشاركة في اتخاذ القرارات. يقول ديف دوغمان: "الكثير من المبدعين والموسيقيين الذين ينجذبون إلى النادي ليسوا بالضرورة مشجعين رياضيين. هناك جوء من التنوع وقبول الأخر بينجماهير الفريق، بحيث يشعر كل من في المدرجات أنه في مكان آمن".

كابتن الفريق جاكسون إيرفين صورة من: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

قائد متعدد المواهب

قائد الفريق الحالي، الأسترالي جاكسون إيرفين، هو مثال حي للروح الفريدة للنادي. يعزف إيرفين على الجيتار منذ صغره ويتميز بمظهره الفريد الذي يجمع بين الشارب والشعر الطويل والوشوم.

جاكسون إيرفين، الذي انتقل إلى هامبورغ في عام 2021، أصبح رمزاً لأصالة النادي وجذوره المجتمعية القوية. قال في مقابلة مع تلفزيون سانت باولي في عام 2022: "العيش بالقرب من الملعب وسط المشجعين أمر رائع. أشعر أن هذا المكان يعكس الروح والثقافة التي أبحث عنها".

جاكسون إيرفين وشريكته يحرصان على دعم الفرق الموسيقية المحلية في هامبورغ، وخاصة في حانة جولي روجر، التي أصبحت المكان المفضل لمشجعي الفريق لأيام المباريات. ويفضل جاكسون إيرفين المرور على الحانة لتناول مشروب سريع بعد المباريات، بدلاً من العودة بسيارة فاخرة.

عادةً ما يرتدي القائد شارة علم قوس قزح كدعم لحقوق مجتمع الميم. وفي عام 2023 تحدث من أمام حانة جولي روجر عن أهمية رفض "الذكورية السامة" ورهاب المثلية في كرة القدم.

"حلم"

اليوم، يدير ديف دوغمان مدرسة موسيقى بدعم من علامة Levi's التجارية، حيث يقدم الدروس المجانية وجلسات تسجيل للشباب من جميع الخلفيات، بما في ذلك أطفال اللاجئين والشباب في دور الرعاية والأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون.

آخر أعمال ديف دوغمان كان في أغنية "Ein Traum" (حلم) التي تحتفل بصعود الفريق إلى الدرجة الأولى في الدوري الألماني، وقد حققت الأغنية نجاحًا على منصة Spotify.

مع عودة سانت باولي إلى البوندسليغا، يعتقد دوغمان أن النادي يمكنه أن يعزز رسائله المناهضة للعنصرية والداعمة لحقوق اللاجئين بشكل أكبر على مستوى العالم. ويختتم دوغمان حديثه لـ DW قائلاً: "بالنسبة لي، كل ما يهمني في الأمر هو المجتمع والناس".

وتمكن فريق سانت باولي من الصعود إلى الدوري الألماني لأول مرة منذ موسم 2010-2011. ونجح الفريق الذي يقع مقره في الحي المركزي بمدينة هامبورغ ويحمل نفس اسم الحي -نجح- في إنهاء الموسم مُتصدرا لدوري الدرجة الثانية برصيد (69 نقطة)، بعدما أطاح بفريق فيهن فيسبادن بهدفين مقابل واحد في الجولة الـ 34 والأخيرة من الموسم.

ترجمه وأعده للعربية: علاء جمعة