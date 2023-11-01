فريق درجة ثالثة يطيح ببايرن ميونيخ من كأس ألمانيا بثنائية مثيرة

فجر ساربروكن أحد أندية الدرجة الثالثة مفاجأة كبيرة بعدما فاز على ضيفه بايرن ميونيخ 2ـ1 اليوم الأربعاء (الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2023) ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم التي سبق للفريق البافاري الفوز بها 20 مرة.

وتقدم بايرن ميونيخ عن طريق توماس مولر في الدقيقة 16، قبل أن يدرك باتريك سونثماير التعادل لساربروكن في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وأجرى توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ عدة تغييرات على التشكيلة التي سحقت دارمشتاد 8-صفر في الدوري يوم السبت الماضي، شملت

الإبقاء على هداف الفريق هاري كين على مقاعد البدلاء إلى جانب كينجسلي كومان بينما شارك فرانس كريتزج البالغ عمره 20 عاما في

التشكيلة الأساسية لأول مرة.



وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل مارس جاوس الهدف الثاني لساربروكن ليتأهل لدور الستة عشر من المسابقة.

وفي مباراة سابقة اليوم تأهل بوروسيا دورتموند إلى دور الستة عشر من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه هوفنهايم 1-0، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

وقبل مواجهته المرتقبة مع بايرن ميونيخ السبت في الدوري، والأخرى المصيرية أمام نيوكاسل الإنكليزي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل، أجرى مدرب دورتموند إدين ترزيتش ستة تغييرات على التشكيلة الاساسية.

وسجل ماركو ريوس هدف المباراة الوحيد لدورتموند في الدقيقة 43.

اكتسح باير ليفركوزن مضيفه زانتهاوزين 5-2.

وفي مباراة أخرى بنفس الدور، اكتسح باير ليفركوزن مضيفه زانتهاوزين 5-2.

وتقدم ليفركوزن عن طريق إزيكويل بالاسيوس في الدقيقة 21 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك زانتهاوزين التعادل عن طريق كريستوف إيليش في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 54 سجل جوناثان تاه الهدف الثاني لصالح ليفركوزن، ثم عاد زانتهاوزين مجدداً ليسجل هدف التعادل عن طريق ياسين بن بلا في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 85 سجل آدم هلوتشيك الهدف الثالث لليفركوزن، قبل أن يسجل أمين عدلي الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 88 والثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

ونجح هيرتا برلين (درجة ثانية) في الفوز على ضيفه ماينز 3 ـ صفر ليعبر لدور الستة عشر، فيما تأهل آينتراخت فرانكفورت بعد فوزه 2ـ صفر على فيكتوريا كولن (درجة ثالثة) 2 / صفر، فيما فاز بادربورن (درجة ثانية) على فرايبورغ 3ـ1.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)