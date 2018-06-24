فرونتيكس، إنها الوكالة الأوروبية لمراقبة حدود لاتحاد الأوروبي بهدف منع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. وتتعرض الوكالة لانتقادات شديدة لتقصيرها في حماية المهاجرين من تعديات الأمن والشرطة في هنغاريا واليونان وغيرهما.

تأسست الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي/ فرونتكس في عام 2004 لآهداف من أبرزها حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من الهجرة غير الشرعية. ومن برامج فرونتكس تدريب قوات حرس حدود الدول الأعضاء ومصر ودول شمال أفريقيا المواجهة لساحل أوروبا الجنوبي لتحسين كفائتها في الحد من تدفق اللاجئين إلى القارة العجوز والمساعدة على ترحليهم إلى بلدانهم الأصلية. وتتخذ الوكالة من العاصمة البولندية وارسو مقرا لها.