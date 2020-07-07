 فرنسا - وفاة سائق حافلة دماغياً ضربه ركاب رفضوا ارتداء الكمامات | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 07.07.2020

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منوعات

فرنسا - وفاة سائق حافلة دماغياً ضربه ركاب رفضوا ارتداء الكمامات

سائق حافلة في مدينة بايون جنوب غرب فرنسا يوجد في حالة "وفاة دماغية" جراء اعتداء عنيف تعرض له على خلفية منعه ركاباً لا يرتدون كمامات. الشرطة تحقق في ملابسات الحادث الذي خلف صدمة واحتجاجات في المنطقة السياحية الفرنسية.

حافلة عامة في باريس

تعرض السائق لاعتداء شديد أفقده وعيه لتعلن لاحقاً وفاته دماغياً

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية أن سائق حافلة بمنطقة بايون جنوب غرب فرنسا، يوجد في حالة وفاة دماغية بعد تعرضه أول أمس لإصابات في شجار ورفضه وجود ركاب على متن الحافلة لا يرتدون كمامات بما يتماشى مع القواعد المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا. 

واستنادا إلى صحيفة "سيد أواست" اليوم الثلاثاء (7 يوليو/تموز 2020)، الصادرة في جنوب غرب فرنسا، فان الشرطة في بايون تحتجز أربعة أشخاص على ذمة التحقيق معهم في الحادث، الذي لم تٌعرف بعد تفاصيل حوله وخصوصا حول الهجوم الذي تعرض له سائق الحافلة التابعة لشبكة كروبليس، وأوضح مسؤول نقابي محلي بأن السائق فيليب مونغيو يوجد في حالة وفاة دماغية "لكن قلبه ما يزال يخفق".

مختارات

تراجع معدل الإصابات بكورونا في ألمانيا، يتزامن مع ارتفاع الأصوات المطالبة برفع فرض ارتداء الكمامة في المتاجر. ولايات تخطط لإصدار القرار نهاية الصيف، لكن أصواتا طبية حذرت من أن هذه الخطوة قد تعجل بموجة ثانية من كورونا. (05.07.2020)

يدور جدل حول إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن العامة. اليوم جاء رد المستشارة الألمانية انغيلا ميركل على لسان المتحدث باسمها واضحاً: سواء في الحافلة أو في المترو أو في المتجر يجب أن يظل ارتداء الكمامات إلزامياً. (06.07.2020)

وأكد مصدر بالشرطة في بايون بالقرب من منتجع بياريتز في جنوب غرب فرنسا إن أربعة أشخاص محتجزون الآن بسبب الحادث الذي وقع مساء الأحد. وقال المصدر إن السائق (59 عاما) حاول منع رجل لم يكن يرتدي كمامة من الصعود بالحافلة مع كلبه، كما طلب السائق من أربعة ركاب آخرين مغادرة الحافلة بعد أن صعدوا على متنها بالفعل دون ارتداء أقنعة. 

وقالت هيئة الادعاء إن رجلاً في الثلاثينات من عمره اعتقل يوم الأحد فيما تم اعتقال أربعة أشخاص آخرين يوم الاثنين. وأن أربعة تم الاحتفاظ بهم للتحقيق اليوم الثلاثاء.

ومن جهته قال المصدر الأمني إن السائق تعرض للكمات متكررة ما أسفر عن إصابة خطيرة في الرأس فقد بسببها وعيه وادخل إلى المستشفى ليعلن الأطباء وفاته دماغياً يوم الاثنين.
وتعطلت خدمات الحافلات الإقليمية لليوم الثاني بعد أن رفض العديد من زملاء السائق العمل احتجاجًا على الهجوم الوحشي. وخاطب عمدة بايون جان رينيه موظفي شركة الحافلات قائلا: "لقد شهدنا عملاً عنيفاً وبربرياً بشكل خاص"، داعياً إلى تقديم الجناة إلى العدالة ومعاقبتهم بشدة بما يردع آخرين عن القيام باعتداء مماثل.

وأقنعة الوجه إلزامية لكل من يستقل وسائل النقل العام في فرنسا، حيث أودى تفشي مرض COVID-19 بحياة 30.000 شخص تقريبًا.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب) 

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    الرحالة العالمي

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    كوفيد 19 يساوي الناس

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  • Cartoon mit dem Titel 'Stay At Home! (von Menekşe Çam aus der Türkei)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

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  • Cartoon mit dem Titel 'Social Distancing' (von Bernd Pohlenz)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

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  • Cartoon mit dem Titel 'Connected by Music' (von Frits Ahlefeldt aus Dänemark)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    الغناء الجميل Belcanto

    الايطاليون كانوا أكثر الأوروبيين معاناة من الوباء، ونهضوا في البداية من النكسة : فغنوا أثناء الحجر الصحي وعزفوا في المساء على الشرفات وشاعت مرة أخرى انشودة بيلا تشاو الشهيرة. وصفقوا لأبطال الأزمة مثل الأطباء والممرضين. وبهذا استقر في تجاوز لقواعد التباعد الاجتماعي شعور تضامني: كل شيء سيمر بخير!

  • Cartoon mit dem Titel 'Tatbestand Frühlingsgefühle' (von A Tale aus Deutschland)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

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  • Cartoon mit dem Titel 'Coronavirus' (von Sergei Belozerov/toonpool aus Russland)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    الكمامات في كل مكان

    وضع الكمامة يقلل من الخطر وبالتالي بات إلزاميا في كثير من البلدان. لكن ما العمل عندما تكون السوق خالية وجميع الكمامات مستنفدة؟ إذن موهبة الارتجال هي المطلوبة، كما بيَن الروسي Sergei Belozerov. ومن يحمي نفسه بهذا الشكل، يمكن له أن يضمن مكاناً في غرفة الانتظار بعيادة الطبيب.

  • Cartoon mit dem Titel 'The New War' (von Rocky Sawyer aus den USA)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    استمروا في الحرب!

    غسل اليدين وغسل اليدين ثم غسل اليدين: إنها التعويذة التي يرددها سياسيون وأطباء يومياً للأستمرار في الحرب ضد فيروس كورونا. وحتى العم سام يحث الأمريكيين على ذلك. لكن من الأفضل عدم الاستجابة لنصيحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتمثلة في حقن المرضى بسوائل التعقيم!

  • Cartoon mit dem Titel 'Deadly Match' (von Zach aus den Philippinen)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    لعبة مميتة

    إنه سباق مع الزمن، ففي مختبرات البحوث يتم البحث عن لقاح يقضي على فيروس كورونا، لكن إلى ذلك الحين، تتواصل اللعبة القاتلة كما يراها فيلبين زاخ Philippine Zach بين الإنسان والمرض ـ والنتيجة غير معروفة.

  • Cartoon mit dem Titel 'Monstrous Forecast' (von Rodriogo aus China)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    الأزمة بعد الأزمة

    من أجل حماية المواطنين فرضت حكومات في العالم الحجر الصحي بعواقب مدمرة للاقتصاد. والكثير من الشركات باتت على شفا الهاوية. وبالرغم من كل برامج المساعدة لم يعد ملايين الناس يعرفون كيف بإمكانهم سداد الكراء أو شراء مواد التغذية. بالنسبة إلى الرسام الصيني رودريوغو Rodriogo تبقى الأزمة الاقتصادية وحشاً أكبر من الفيروس.

  • Cartoon mit dem Titel 'Klopapierkrieg' (von Christiane Pfohlmann aus Deutschland)

    رسوم كاريكاتور تروي قصص الناس مع فيروس كورونا

    حينها في زمن الحرب

    في لحظة ما سيدخل الوباء مجلدات التاريخ ـ على غرار ما حصل سابقاً مع موجة الانفلونزا الاسبانية. وسيحكي الجد لحفيده كيف كان الوضع حينها لما تسابق الناس لشراء سباغيتي وتكديس علب المأكولات الجاهزة، وعندما نفد ورق المرحاض الذي تشاجر من أجله الناس.


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