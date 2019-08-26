فرنسا: مقتل شخص وإصابة آخرين في حادث طعن قرب ليون

أفاد جهاز الإطفاء في مدينة فيلوربان القريبة من مدين ليون بجنوب شرق فرنسا وفي حصيلة جديدة أن شابا في الـ19 من العمر قتل بعد ظهر السبت (31 آب/أغسطس 2019) وأصيب تسعة آخرون بجروح بينهم ثلاثة بحالة الخطر، في هجوم بالسلاح الأبيض قرب مدينة ليون الفرنسية.

كما أوضح مصدر في الشرطة أن أحد الجرحى في حالة الخطر الشديد. وكانت الحصيلة السابقة أشارت إلى مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بجروح. وتسلمت النيابة العامة في ليون التحقيق في الاعتداء، في حين لا تزال النيابة العامة المتخصصة بقضايا الإرهاب تراقب الوضع ولم تتسلم الملف بعد.

ونقلت صحيفة لوموند الفرنسية على موقعها الإلكتروني عن مصادر في الشرطة الفرنسية قولها إنه تم استخدام سكين وسيخ من الأنواع المستخدمة في الشواء خلال الهجوم. وأضافت الصحيفة بأنه تم احتجاز مهاجم مشتبه به في الهجوم ولم تعرف دوافعه بعد.

وكانت مصادر إعلامية قد ذكرت بعد ظهر اليوم أن رجلين، أحدهما مسلح بسكين والآخر بسيخ للشوي، قتلا شخصا وأصابا ستة آخرين بعد ظهر السبت في فيلوربان، قرب ليون، كما أفادت مصادر في الشرطة. وأكدت الشرطة القبض على أحدهما وأنها لا تزال تبحث عن الآخر. وكان نحو خمسين من رجال الإطفاء في مكان الحادث في فترة ما بعد الظهر.

ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب، رويترز)