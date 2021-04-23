فرنسا.. مقتل "إسلامي متشدد" على يد الشرطة بعد طعنه شرطية

قالت الشرطة الفرنسية إن رجلاً طعن شرطية بسكين وألحق بها إصابات بالغة في بلدة لا شابيل سور إيردر بغرب فرنسا اليوم الجمعة (28 أيار/مايو 2021)، وقتل في وقت لاحق إثر تبادل لإطلاق النار مع أفرادها.

وجرت محاصرة المهاجم بعد ملاحقة شاركت فيها طائرتان هليكوبتر وأكثر 200 شرطي. وقالت الشرطة إن تبادلاً لإطلاق النار وقع أثناء محاولة رجالها اعتقاله، مضيفة أنه توفي بعد قليل فيما أُصيب شرطيان. وذكرت قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية أن الشرطية المصابة في حالة حرجة.



ولم يتضح دافع الهجوم إلى الآن. وقال مكتب المدعي العام الفرنسي المعني بقضايا مكافحة الإرهاب إنه يتابع الموقف لكنه لا يقود التحقيق الآن. وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إن المهاجم كان يتبع ممارسات إسلامية متشددة في السجن، وأضاف للصحفيين أن المشتبه به فرنسي ولد في فرنسا.

وصرح مصدر قريب من التحقيق في واقعة الهجوم بأن المهاجم اتخذ منحى متشدداً في السجن حسبما ذكر عاملون بمقر احتجازه. وقال المصدر أيضاً أن الرجل الذي خرج من السجن في آذار/مارس بعد إدانته في واقعة عنف يعاني اضطرابات نفسية.

وفرّ الرجل، الذي قالت الشرطة إنه سرق مسدس الشرطية المصابة اليوم الجمعة، في سيارة قبل أن يضطر لمواصلة الهرب على قدميه بعد حادث تعرضت له السيارة.

وذكرت صحيفة كويست فرانس المحلية أنه تم تعقبه وحصاره في غابة بالقرب من لاشابل سور إردر. وقال مصدر بالشرطة إنه فتح النار على الضباط. ووفرت الشرطة الحماية للمدارس أثناء المطاردة في المنطقة التي تقع شمالي مدينة نانت.

وتأتي الواقعة بعد مرور شهر على قيام تونسي بقتل موظفة إدارية في الشرطة بسكين بالقرب من باريس بعد أن شاهد مقاطع فيديو تمجد الأعمال الجهادية قبل شن الهجوم مباشرة.

م.ع.ح/ع.ش (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)