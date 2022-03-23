 فرنسا ـ توقيف ألماني لبناني في قضية الاتجار بآثار من دول عربية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.03.2022

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فرنسا ـ توقيف ألماني لبناني في قضية الاتجار بآثار من دول عربية

ذكرت مصادر قضائية أن القضاء الفرنسي وجه إلى ألماني ـ لبناني تهمه الاتجار بآثار منهوبة من دول عربية تشهد اضطرابات وحروبا. التحقيق يتضمن بحث كيفية حصول متحف اللوفر في أبوظبي قطع أثرية من مصر تبلغ قيمتها عشرات الملايين.

قاعة الطابق الأرضي بالمتحف المصري بميدان التحرير- القاهرة

قاعة الطابق الأرضي بالمتحف المصري بميدان التحرير- القاهرة

وجه القضاء الفرنسي اتهامات في قضية الاتجار بآثار منهوبة  من دول في الشرقين الأوسط والأدنى تشهد اضطرابات سياسية وحروبا إلى شخص ألماني لبناني يملك معرضاً للتحف، ووضعته قيد التوقيف الاحتياطي وفق ما أفاد مصدر قضائي الثلاثاء (22 مارس/آذار 2022).

وأوضح المصدر أن تهم "الاحتيال ضمن عصابة منظمة وتشكيل عصابة إجرامية وتبييض أموال ضمن عصابة منظمة" وجهت إلى الرجل الذي كان مطلوباً بموجب مذكرة توقيف أوروبية. وأشارت صحيفة Le Canard enchaine التي نشرت الثلاثاء خبر تسليمه إلى فرنسا أن المشتبه به الأربعيني يملك معرضاً في مدينة هامبورغ الألمانية.

مختارات

وأوردت الصحيفة الساخرة أن الهيئة المركزية لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية تركّز في التحقيق الذي تتولاه على معرفة ظروف حصول متحف  اللوفر في أبوظبي ، من خلال صاحب المعرض الألماني اللبناني، على خمس قطع أثرية أخرجت بشكل غير قانوني من مصر و"تبلغ قيمتها عشرات الملايين من اليوروهات".

وسبق أن وُجهت التهم نفسها في 26 يونيو/ حزيران 2020 إلى الخبير الفرنسي بآثار المتوسط كريستوف كونيكي وإلى زوجه ريشارد سمبير بعد انتهاء فترة حبسهما على ذمة التحقيق ثم إخلاء سبيلهما مع مراقبة قضائية.

ويشتبه في أن المتهمين وهما من الشخصيات المحترمة في أوساط الآثار في العاصمة الفرنسية قاما بـ"غسل" قطع أثرية منهوبة في دول عدة شهدت عدم استقرار سياسي منذ 2010 والربيع العربي، خصوصا  مصر فضلا عن ليبيا  واليمن وسوريا.

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وقالت مصادر مطلعة على الملف يومها إن هذا الاتجار شمل مئات القطع بقيمة عشرات ملايين اليوروهات.

كذلك أفرج وقتها عن ثلاثة مشتبه فيهم آخرين من دون أن توجه إليهم أي اتهامات حتى الآن.

وكونيكي خبير في آثار منطقة المتوسط وعضو في جمعية المصريات الفرنسية وسبق أن ورد اسمه مع اسم زوجه في قضية ناووس، سُرق من مصر في العام 2011. وقد مر الناووس القديم عبر دبي إلى ألمانيا ومنها إلى باريس وقد باعه كونيكي إلى متحف "متروبوليتان" العام 2017 بسعر أربعة ملايين دولار.

وكان هذا الناووس القطعة الرئيسية في معرض للمتحف النيويوركي. وقد أعيد رسميا إلى مصر العام 2019 بعد تحقيق أثبت أنه نهب خلال الثورة على نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وأثار إعلان فتح تحقيق أولي في يوليو/ تموز 2018 ضجة في أوساط سوق الأعمال الفنية وتجار التحف في باريس التي تُعتبر أحد أهم المراكز العالمية في هذا القطاع.

ع.ج.م/ ص.ش (أ ف ب)

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  • The Little Mermaid sculpture exposed to vandalism on Tuesday 30 May 2017 and has been painted red. Denmark/I.M. Odgaard)

    آثار تعاني ويلات الصراعات وفضول السائحين

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  • Sculputre of Marianne at the Arc de Triomphe in Paris, with a large chunk of the face missing. (picture-alliance/dpa/K. Zihnioglu)

    آثار تعاني ويلات الصراعات وفضول السائحين

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  • general view taken on March 31, 2016 shows a photographer holding his picture of the Arc du Triomphe (Triumph's Arch) taken on March 14, 2014 in front of the remains of the historic monument after it was destroyed by Islamic State (IS) group jihadists in October 2015 in the ancient Syrian city of Palmyra. (Getty Images/AFP/J. Eid)

    آثار تعاني ويلات الصراعات وفضول السائحين

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  • Giant Budha statue of Bamiyan, Afghanistan (Getty Images/AFP/Shefayee)

    آثار تعاني ويلات الصراعات وفضول السائحين

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  • A boy jumps between concrete slabs (stelae) at the Memorial to the Murdered Jews of Europe in Berlin. (picture-alliance/Ulrich Baumgarten)

    آثار تعاني ويلات الصراعات وفضول السائحين

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