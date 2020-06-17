 فرنسا ـ السجن 4 سنوات لرفعت الأسد ومصادرة أملاكه | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.06.2020

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فرنسا ـ السجن 4 سنوات لرفعت الأسد ومصادرة أملاكه

حكمت محكمة فرنسية على رفعت الاسد بالسجن أربع سنوات ومصادرة أملاكه في فرنسا بعد إدانته بتبييض الأموال واختلاس أموال تعود للحكومة السورية، كما قضت بمصادرة أحد الأصول العقارية المملوكة له في لندن، بقيمة 29 مليون يورو.

رفعت الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق، حافظ، وعم الرئيس الحالي بشار

رفعت الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق، حافظ، وعم الرئيس الحالي بشار

أدانت محكمة فرنسية رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، بتبييض الأموال واختلاس أموال تعود للحكومة السورية وشراء عقارات في فرنسا بملايين اليوروهات وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات اليوم الأربعاء (17 يونيو/حزيران). 

مختارات

طالبت النيابة العامة الفرنسية بحبس عم الرئيس السوري بشار الأسد أربع سنوات في قضية "الكسب غير المشروع" التي تبت فيها محكمة فرنسية في العاصمة باريس. رفعت الأسد متهم أيضا باختلاس أموال في سوريا. (17.12.2019)

في تقرير مطول كشفت صحيفة "تاغس أنتسايغر" السويسرية أن القضاء السويسري فتح تحقيقا ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب". وحسب الصحيفة فإن القضية مرفوعة منذ 2013، وأن التهم تتعلق بمجزرة حماة عام 1982. (25.09.2017)

يحيل القضاء الإسباني رفعت الأسد وعائلته إلى المحكمة في تهم تخص اختلاس أموال عامة في سوريا وغسيل أموال بقيمة تصل إلى نحو 600 مليون يورو. وأمر قاض بالمحكمة بالبدء في تحريك دعوى جنائية ضد عم الرئيس السوري بشار الأسد. (23.11.2019)

وقضت المحكمة كذلك بمصادرة جميع الأصول العقارية لرفعت الأسد في فرنسا والتي وتقدر قيمتها بنحو 90 مليون يورو (100 مليون دولار). كما صادرت أحد الأصول العقارية المملوكة له في لندن، بقيمة 29 مليون يورو.

ولم يمثل رفعت الأسد (82 عاما) أمام المحكمة إذ أنه نقل إلى المستشفى في كانون الأول/ديسمبر لإصابتهم بنزيف داخلي. وقال محاميه إن موكله سيطعن على قرار المحكمة الفرنسية.

ونفي الأسد الاتهامات التي وجهت له، مؤكدا بأن الأموال جاءت من مساعدة كبيرة وطويلة الأمد من قبل الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي عهد السعودية ثم ملكها، من ثمانينات القرن الماضي حتى وفاته في 2015.

 

ورفعت الأسد قائد عسكري سابق، يُحَمل المسؤولية على نطاق واسع عن قمع انتفاضة إسلامية عام 1982 ضد حكم أخيه الرئيس في ذلك الوقت حافظ الأسد والد الرئيس الحالي بشار، مما تسبب في قتل الآلاف.

ع.ج.م/ع.ش (أ ف ب، رويترز)

 

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