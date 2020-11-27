 فرنسا ـ أربعة رجال شرطة يمثلون أمام القضاء بعد الاعتداء على رجل أسود | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.11.2020

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أخبار

فرنسا ـ أربعة رجال شرطة يمثلون أمام القضاء بعد الاعتداء على رجل أسود

على خلفية التسجيل المصوّر الذي أظهر رجال شرطة يعنّفون منتجا موسيقيا أسود البشرة في فرنسا، مثل أربعة من المتهمين أمام القضاء، فيما تم اعتقال عشرات المحتجين في مظاهرات غاضبة.

Symbolbild Paris Terror Polizei

مثل أربعة عناصر من رجال الشرطة أمام القضاء، بعد اعتقالهم إثر ظهور تسجيل مصوّر وهم يضربون منتجا موسيقيا أسود البشرة في باريس. ويواجه المتهمون قاضٍ اليوم الأحد (29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020)، وفق ما أفاد مصدر مطلع على التحقيق. يذكر أن المتهمين فصلوا من الخدمة بعد توقيفهم من قبل المفتشية العامة للشرطة بتهم ارتكاب أعمال "عنف بدافع عنصري" والإدلاء بشهادات كاذبة.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية أنه تمّ اعتقال 81 شخصا في مختلف أنحاء البلاد، بعد احتجاجات تم تنظيمها في العديد من المدن، ضد وحشية الشرطة وقانون أمني جديد مثير للجدل.

Frankreich Protest gegen das neu verabschiedete Sicherheitsgesetz in Paris

مظاهرات تخللتها أعمال شغب في باريس السبت

ونقلت الوكالة الفرنسية "أ ف ب" عن وزارة الداخلية قولها إن الاعتقالات جرت بعد تظاهر حوالي 133 ألف شخص، في العديد من المدن، عطفا عن 46 ألفا في باريس وحدها. كما أوضحت الوكالة أن المنظمين ذكروا لاحقا أن 500 ألف شخص شاركوا في المسيرات، فيما شارك 200 ألف في باريس.

وأقام متظاهرون في العاصمة الفرنسية متاريس وسجّلت أعمال شغب، فيما أصيب 23 رجل شرطة، طبقا لما أعلنت عنه قوة الشرطة بالمدينة. وفي مدينة "رين"، استخدم رجال الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين. وتمّ تنظيم مزيد من المظاهرات في مدن ستراسبورغ ومارسيليا وليون.

تأتي تلك المظاهرات بعد يومين من انتشار مقطع الفيديو لتعنيف الشرطة للمنتج الموسيقي، وبعد خمسة أيام من انتشار صور لقوات الشرطة وهي تخلي بالقوة مخيما للمهاجرين الاثنين الماضي.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)  

مشاهدة الفيديو 01:58

قنابل مسيلة للدموع في باريس على خلفية الإحتجاجات المندة بقانون "الأمن الشامل"

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