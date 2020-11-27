 فرنسا: جدل محتدم بعد حوادث اعتداء قام بها رجال شرطة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.11.2020

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فرنسا: جدل محتدم بعد حوادث اعتداء قام بها رجال شرطة

تعيش فرنسا حالياً جدلاً كبيراً حول مدى منهجية العنف داخل جهاز الشرطة، بعد حادث اعتداء جسدي وعنصرية من أفراد شرطة على منتج موسيقي أسود في باريس. كما يقضّ قانون جديد للحد من تصوير أفراد الشرطة مضاجع الصحفيين والحقوقيين.

عدة حوادث عاشتها فرنسا في الفترة الأخيرة أعادت إلى الأضواء قضية منهجية العنف لدى الشرطة الفرنسية (أرشيف)

عدة حوادث عاشتها فرنسا في الفترة الأخيرة أعادت إلى الأضواء قضية منهجية العنف لدى الشرطة الفرنسية (أرشيف)

تثير قضية جديدة مرتبطة بعنف الشرطة، التي أوقف أربعة من عناصرها عن العمل بعد قيامهم بضرب منتج موسيقى أسود، في حادثة صورتها كاميرات عدة، جدلاً على أعلى مستويات الدولة الفرنسية، حيث أثارت "صدمة" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووضع العناصر الأربعة الذين أوقفوا عن العمل أمس الخميس قيد الحجز الاحتياطي في المقر الرئيسي للمفتشية العامة للشرطة الوطنية. وهم ملاحقون بموجب تحقيق بتهمة "عنف ممارس من شخص يتمتع بسلطة عامة" و"تزوير وثائق رسمية".

مختارات

مع استمرار موجة الغضب بعد موت جورج فلويد خرج آلاف الأشخاص في عدد من مدن العالم في فرنسا وألمانيا وغيرها للتنديد بما يصفونه بالعنصرية وعنف الشرطة. وأطلقت شرطة باريس الغاز على المحتجين، بينما سارت معظم المظاهرات بشكل سلمي.

غداة تظاهرات خرجت في باريس للتنديد بـ"عنف الشرطة"، تعهدت الحكومة الفرنسية بمعاقبة عناصر الشرطة على "كل خطأ أو لفظ عنصري" قد يصدر عنهم، فيما اعتقل 18 شخصا في باريس خلال صدامات على هامش تجمع محظور.

وأثار فيديو تعرض الرجل للضرب، الذي نشر الخميس (26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) على مواقع التواصل الاجتماعي، صدمة كبيرة وصلت حتى أعلى هرم السلطة، مروراً بشخصيات بارزة في عالم الموسيقى والرياضة.

وقال الرئيس ماكرون إنه "صدم جداً" للفيديو الذي يظهر ميشال زيكلير، وهو منتج أسود، يتعرض للضرب عند دخوله لاستوديو الموسيقى الخاص به في باريس. وهذه أول ردة فعل رسمية على الحادثة التي احتلت صباح الجمعة عناوين الصحف الوطنية.

وعنونت صحيفة "ليبيراسيون" صفحتها الأولى تحت صورة للرجل مدمى الوجه: "غثيان"، بينما كتبت لوموند على صفحتها الأولى: "عنف الشرطة: السلطة التنفيذية مسؤولة".

وعلق رياضيون على "تويتر"، بينهم لاعبو كرة قدم من أبطال العالم، مثل كيليان مبابي وأنطوان غريزمان، بحزن على القضية.

وصرح مصدر حكومي أن الرئيس ماكرون استقبل مساء الخميس وزير الداخلية جيرالد دارمانان وطلب منه إنزال عقوبات واضحة جداً بالشرطيين الضالعين في المسألة. وبعد هذا اللقاء، قال الوزير لمحطة "فرانس 2" التلفزيونية إنه سيطلب "إقالة" العناصر الضالعين في أعمال العنف الموثقة بالفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، واتهمهم بـ"تلطيخ زي الجمهورية".

وكان مصدر مطلع على التحقيق ذكر لوكالة فرانس برس أن ثلاثة شرطيين أوقفوا عن العمل في البداية، ومن ثم تم إيقاف شرطي رابع لاحقاً يشتبه بأنه ألقى عبوة غاز مسيل للدموع داخل استوديو الموسيقى.

اتهامات بعنف بنيوي (هيكلي) لدى الشرطة

من جانبه، أعرب الأمين العام لنقابة مفوضي الشرطة، ديفيد لو بار، عن أمله في أن "يتصرف القضاء سريعاً"، مطالباً بالخروج من الجدل الذي "يدفع للاعتقاد" بأن الشرطة بكاملها عنيفة.

وأفاد الضحية ميشال زيكلير أن عناصر الشرطة وصفوه "مرات عدة بالزنجي القذر وهم يوجهون اللكمات لي".

وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة الجدل حول العنصرية والعنف "الممنهج" لدى الشرطة الفرنسية، وهو ما تنفيه السلطات تماماً، لكن سلسلة حوادث في السنوات الأخيرة غذت هذا الاعتقاد. وقال عالم الاجتماع الفرنسي فابيان جوبار لوكالة فرانس برس إن "الشرطة الفرنسية تعاني من مشكلة عنف هيكلية"، مضيفاً أنه لا يعرف "بلداً في أوروبا الغربية فيه إشكالية مرتبطة بالشرطة على هذا النطاق".

يشار إلى أن حادثة الاعتداء على زيكلير تأتي بعد أيام من تفكيك وحشي لمخيم للاجئين في باريس. وأثارت صور تفكيك المخيم، التي التقطها ناشطون وصحفيون، صدمة واسعة. وقدمت شكوى للمفتشية العامة للشرطة التي نددت "باستخدام غير متكافئ للقوة" من جانب شرطي طرح مهاجراً أرضاً.

مشاهدة الفيديو 04:15

مقاومة مهاجري فرنسا ضد عنصرية بعض أفراد الشرطة

قانون منع تصوير الشرطة في دائرة الضوء

كما تتزامن هذه الحوادث مع جدل كبير حول قانون يهدف إلى منع تصوير عناصر الشرطة أثناء أداء عملهم. ويندد صحفيون ومدافعون عن الحقوق بهذا القانون، الذي يرون فيه انتهاكاً لحرية إيصال المعلومات، وكان سبباً في تظاهرات لمدة أسبوعين تخللتها صدامات. ويفترض أن تنظم مظاهرة جديدة مماثلة غداً السبت في باريس.

وينص مشروع القانون، الذي أقرته الجمعية الوطنية الثلاثاء ويفترض أن يخضع لمزيد من المناقشات في مجلس الشيوخ، بفرض عقوبة السجن لسنة واحدة وغرامة قدرها 45 ألف يورو لنشر "صورة وجه أو أي عنصر آخر لتحديد هوية أفراد في قوات الأمن خلال عملهم، عندما يسبب ذلك ضرراً .. لسلامتهم الجسدية أو العقلية".

وشدد العديد من الصحفيين على أنه "بدون صور، لا قضية"، بعد الكشف عن تعرض زيكلير للضرب. ولتهدئة الغضب، أعلن رئيس الوزراء جان كاستيكس مساء الخميس تشكيل "لجنة مستقلة مسؤولة عن اقتراح صياغة جديدة" للمادة التي ينوي عرضها بنفسه على المجلس الدستوري. لكن هذه المبادرة أثارت غضب النواب الذين اعتبروها تدخلاً من السلطة التنفيذية في صلاحياتهم.

ي.أ/ خ.س (أ ف ب)

  • Frankreich Paris - Seine (picture-alliance/AP Photo/M. Euler)

    كيف تقضي عطلة ممتعة في عاصمة الأنوار باريس؟

    ضفاف السين

    ينصح باستكشاف باريس سيراً على الأقدام، عندها فقط يمكنك أن تقدر الطابع المميز، الذي تنفرد به هذه المدينة. كما أصبح بإمكان المشاة أن يسيروا بسلام على ضفاف نهر السين على مسافة 7 كيلومترات بين ساحة الباستيل، وبرج إيفل، حيث كانت السيارات تسير سابقاً. في تلك النزهة، يمكنك المرور إلى جانب كثير من المعالم المهمة في المدينة.

  • Frankreich Paris - Münzfernrohr am Aussichtspunkt Tour Montparnasse auf den Eiffelturm (picture-alliance/blickwinkel/McPHOTO)

    كيف تقضي عطلة ممتعة في عاصمة الأنوار باريس؟

    باريس من فوق

    يصل ارتفاع برج مونبارناس إلى 210 متراً. يعد أعلى ثاني ناطحة سحاب في باريس. يوفر البرج أجمل إطلالة بانورامية على المدينة ومعلمها الرئيسي، برج إيفل. كما يمكنك رؤية منطقة لا ديفونس، أكبر منطقة تجارية في أوروبا.

  • Frankreich Paris - Eiffelturm (picture-alliance/robertharding/N. Clark)

    كيف تقضي عطلة ممتعة في عاصمة الأنوار باريس؟

    برج إيفل

    غير أن برج إيفل هو أعلى مبنى في المدينة، يبلغ ارتفاعه 324 متراً. تباع حوالي 7 ملايين تذكرة سنوياً لأكثر المعالم السياحية زيارة في العالم. يأخذك المصعد إلى القمة مقابل 17 يورو. لكن انتبه! هذا لا يعني أن صعود الدرج مجاناً. إذ لا شيء بالمجان سوى المنظر الرائع من الأعلى. تظهر في الصورة حدائق تروكاديرو.

  • Frankreich Paris - Sacre-Coeur (picture-alliance/dpa/W. Grubitzsch)

    كيف تقضي عطلة ممتعة في عاصمة الأنوار باريس؟

    القلب المقدس

    تقع كنيسة ساري كور أو القلب المقدس على قمة تلة مونمارتر، أعلى تلة في المدينة، على ارتفاع 130 مترا. تعتبر كنيسة الحج، التي بنيت على الطراز البيزنطي من أكثر الأماكن رومانسية في باريس. إذا كنت ترغب بتجنب الحشود، فمن الأفضل أن تزورها في وقت مبكر من الصباح أو في المساء. ستحظى من التراس الموجود أسفل البوابة الرئيسية بأفضل نقطة للاستمتاع بغروب الشمس فوق مدينة الحب.

  • Frankreich Paris - Louvre Museum (picture-alliance/Bildagentur-online/AGF/L. De Simone)

    كيف تقضي عطلة ممتعة في عاصمة الأنوار باريس؟

    متحف اللوفر

    يعتبر معظم زوار باريس زيارة متحف اللوفر من الأولويات. إذ أنه من أكبر المتاحف في العالم، حيث تجد اللوحات العالمية لأعظم الفنانين مثل (الموناليزا) لليوناردو دافينشي. في متحف اللوفر يجب أن تتحلى بالصبر، حيث لا يمكن لأي شخص رؤية 35 ألف معروض في يوم واحد. من الأفضل اختيار ما تريد رؤيته قبل أن زيارته، أو ببساطة قم بزيارة ثانية.

  • Frankreich Paris - Paris - Fondation Louis Vuitton (picture-alliance/T. Muncke)

    كيف تقضي عطلة ممتعة في عاصمة الأنوار باريس؟

    مؤسسة لويس فويتون

    من المؤكد أن المتاحف ليست نادرة في باريس، حيث أضيف متحف آخر إلى صفوفها في عام 2014. تقدم مؤسسة لويس فويتون في غابة بولونيا معارض مؤقتة للفن المعاصر. قام المهندس المعماري الشهير فرانك غيري بتصميم المبنى المذهل.

  • Frankreich Paris - Paris Forum des Halles (picture-alliance/dpa/I. Langsdon)

    كيف تقضي عطلة ممتعة في عاصمة الأنوار باريس؟

    لا كانوبيه

    منذ أبريل 2016، غطى هذا الهيكل المنطقة، حيث كان سوق باريس المركزي المحبوب (Forum des Halles). يجمع الهيكل الهائل، الذي سمي (لاكانوبيه) أو المظلة، بين مركز النقل الحضري، ومركز التسوق، والمطاعم، ومجموعة متنوعة من أماكن الفنون تحت سقفه الساحر.

  • Frankreich Paris - Galeries Lafayette (picture-alliance/dpa/W. Grubitzsch)

    كيف تقضي عطلة ممتعة في عاصمة الأنوار باريس؟

    غاليري لافاييت

    عندما يتعلق الأمر بالأناقة والأسلوب الراقي، باريس تتفوق على الجميع. يتميزغاليري لافاييت للتسوق ببنائه، الذي يشبه دار الأوبرا، المتوج بقبة زجاجية بارتفاع 42 متراً.

  • Frankreich Paris - Schönes Wetter zum meteorolgischem Sommeranfang in Paris (picture-alliance/dpa/P. Lavieille)

    كيف تقضي عطلة ممتعة في عاصمة الأنوار باريس؟

    خذ استراحة

    اجلس واسترخ قليلاً! من الأفضل القيام بذلك في إحدى الحدائق، مثل حديقة التويلري بالقرب من متحف اللوفر. الكراسي المعدنية الخضراء في المتنزهات أيقونات للتصميم الصناعي من عام 1923. وتسمى كراسي لوكسمبورغ تبعاً لحديقة لوكسمبورغ، حيث وضعت أول مرة. بالمناسبة، حتى عام 1974 كان على الناس أن يدفعوا مقابل الحصول على مقعد.

  • Frankreich Paris - Restaurant chez Marianne (picture-alliance/W. Rothermel)

    كيف تقضي عطلة ممتعة في عاصمة الأنوار باريس؟

    توقف لتناول وجبة خفيفة

    ليس عليك دفع الكثير من المال للحصول على طعام لذيذ في باريس، التي تعرف بأسعارها الباهظة. أنت في أيد أمينة في حي ماريه، الحي اليهودي الأكثر شهرة في المدينة، حيث تجد في شارع دي روزرس أفضل فلافل. كما من الممتع التنزه في هذه المنطقة الهادئة بمحلاتها، ومقاهيها. إذ نجا هذا الحي إلى حد كبير من التطور الحديث بفضل إصرار سكانه على إبقائه على هذا النحو. آنا تيرمشيه/ ريم ضوا.


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