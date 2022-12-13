فرنسا تنهي مغامرة "أسود الأطلس" وتتأهل لمواجهة الأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022

تأهل منتخب فرنسا لكرة القدم إلى نهائي كأس العالم بعد تفوقه على نظيره المغربي بهدفين مقابل لا شيء في نصف نهائي مونديال قطر في المباراة التي جرت على ملعب (البيت) الأربعاء (14 ديسمبر/ كانون الأول 2022).

وتقدمت فرنسا على المغرب بهدف مبكر عن طريق ثيو هيرنانديز في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء. وأضافت هدفا ثانيا عبر راندال كولو مواني في مرمى المغرب في الدقيقة 79 من المباراة.

التفاصيل بعد قليل...

ز.أ.ب/ع.ح (د ب أ)