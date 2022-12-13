 فرنسا تنهي مغامرة ″أسود الأطلس″ وتتأهل لمواجهة الأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022 | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 14.12.2022

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رياضة

فرنسا تنهي مغامرة "أسود الأطلس" وتتأهل لمواجهة الأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022

نجح منتخب "الديوك" في تخطي حاجز منتخب "أسود الأطلس" بعد فوزه بهدفين مقابل لا شيء، ليلتقي بالأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022.

تقدم منتخب فرنسا على المغرب بهدف مبكر عن طريق ثيو هيرنانديز في الدقيقة الخامسة من المباراة

تقدم منتخب فرنسا على المغرب بهدف مبكر عن طريق ثيو هيرنانديز في الدقيقة الخامسة من المباراة

تأهل منتخب فرنسا لكرة القدم إلى نهائي كأس العالم بعد تفوقه على نظيره المغربي بهدفين مقابل لا شيء في نصف نهائي مونديال قطر في المباراة التي جرت على ملعب (البيت) الأربعاء (14 ديسمبر/ كانون الأول 2022).

وتقدمت فرنسا على المغرب بهدف مبكر عن طريق ثيو هيرنانديز في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء. وأضافت هدفا ثانيا عبر راندال كولو مواني في مرمى المغرب في الدقيقة 79 من المباراة.

التفاصيل بعد قليل...

ز.أ.ب/ع.ح (د ب أ)

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