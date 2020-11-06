 فرنسا تكشف نتائج تتبع المضامين الإسلامية على شبكات التواصل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.10.2021

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فرنسا تكشف نتائج تتبع المضامين الإسلامية على شبكات التواصل

في ذكرى مقتل المدرس باتي، خلصت وزارة الداخلية الفرنسية إلى غلبة المضامين "السلفية" و"المتطرفة" في المنشورات المتعلقة بالإسلام على شبكة التواصل. وقالت الوزارة إن الحملة ضد قيم الجمهورية استندت إلى معلومات كاذبة.

خلال تأبين المدرس في الذكرى السنوية لمقتله

خلال تأبين المدرس في الذكرى السنوية لمقتله

أفادت وزارة الداخلية الفرنسية أن "غالبية" المضامين المتعلقة بالإسلام على شبكات التواصل الاجتماعي في فرنسا "ترتبط بالمجال السلفي وتندرج ضمن التطرف الإسلامي، وهي بعيدة جداً عن المجال الروحي".

ورصدت "وحدة الخطاب الجمهوري المضاد" التي تم إنشاؤها في فرنسا لمحاربة التطرف الإسلامي بعد مقتل أستاذ التاريخ والجغرافيا صامويل باتي، حوالي عشرين من مؤلفي المحتوى الناطقين بالفرنسية - أشخاص أو منظمات - "ناشطين بشكل خاص"، باعتبارهم ناشرين رئيسيين لخطاب يدعو إلى الكراهية و"ينحدرون من الحركات الانفصالية"، بحسب ما أفاد مصدر في الوزارة الجمعة (15 أكتوبر/تشرين الأول).

وقالت وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيابا الجمعة للصحافيين "عزز مقتل سامويل باتي، الشعور بضرورة التحرك على مواقع التواصل الاجتماعي"، في إشارة إلى الحملة ضد المعلم على الإنترنت بالاستناد إلى معلومات كاذبة أدلت بها طالبة في مدرسته.

وأضافت شيابا "يجب علينا الرد على هذه الخطب" و"مساعدة الشباب الذين يطلعون على معلومات خاطئة في شبكات التواصل الاجتماعية على ممارسة إرادتهم الحرة من خلال إنتاج محتوى نظيف يروج لقيم الجمهورية".

ويتمثل دور "وحدة الخطاب الجمهوري المضاد"، وهو فريق مكون من حوالي خمسة عشر عضواً، في "المراقبة" و"الرد على المحتوى المتطرف" وتوفير التعليم عبر منشورات على تويتر وفيسبوك وانستغرام وتيك توك.

وأكدت وزارة الداخلية على أنه "من الضروري الوصول إلى الأجيال الجديدة ولكن أيضاً الأجيال الأخرى، لأن الجميع اليوم يكونون آراءهم عبر الشبكات".

مختارات

بعد تصريحات للرئيس التركي طالب فيها نظيره الفرنسي بـ"فحص صحته العقلية"، استدعت فرنسا سفيرها في تركيا. باريس اعتبرت أن "تصعيد اللهجة والبذاءة لا يمثلان نهجا في التعامل". في المقابل ارتفعت الدعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية.

أفاد مصدر مقرب من التحقيقات بأن عبدالله أنزوروف قاتل المدرس الفرنسي صامويل باتي كان على اتصال بجهادي في سوريا، فيما أعلنت النيابة الفرنسية أنها وجّهت إلى ستّة أشخاص تهمة "التآمر في ارتكاب جريمة قتل إرهابية".

رغم معارضة أبداها اليسار واليمين لاعتبارات مختلفة، ورغم التحفظات التي أبدتها منظمات إسلامية، إلّا أن البرلمان الفرنسي صوّت بشكل نهائي على القانون الذي يستهدف "الانفصالية"، وهو موجه تحديدا ضد الإسلام الراديكالي.

نفذت السلطات الفرنسية منذ عام 2017 "24 ألف عملية تفتيش و650 عملية إغلاق لأماكن يقصدها متشدّدون"، بحسب وزير الداخلية. ومع اقتراب دخول "عقد الالتزام الجمهوري" حيز التنفيذ ستكون هناك 10 جمعيات أخرى عرضة لإجراءات الحلّ.

تحقق السلطات القضائية الفرنسية مع عدة مشتبه بهم في مقتل المدرس صامويل باتي، بينهم شابين وشابة في عمر ما بين 17 و18، في القضية التي حركت الرأي العام الفرنسي وساهمت في تداعيات واسعة تخطت حدود البلد.

ويتركز عمل الوحدة على "التهديد الضاغط للتطرف الإسلامي" و"الأشكال الأخرى للانفصالية"، مثل اليمين المتطرف. واتخذت باريس عدة إجراءات لمواجهة ما أسمته بـ"الإسلام المتطرف".

وتحيي فرنسا اليوم السبت (16 أكتوبر/تشرين الأول) ذكرى مرور عام على مقتل مدرس التاريخ، صامويل باتي، وسيرفع الستار عن لوحة تذكارية له، في وزارة التعليم في باريس، كما ستطلق المدينة في حفل أمام جامعة اسمه على أحد الميادين.

وسيلتقي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء، جان كاستكس، أسرة الرجل القتيل. وستقام مراسم تأبين في الضاحية، التي قتل فيها باتي، في باريس، بالإضافة إلى مسقط رأسه السابق.

يذكر أنه في 16 تشرين أول/أكتوبر 2020، قُتل باتي، ثم قطعت رأسه من قبل مهاجم في إحدى ضواحي باريس. واعتبرت الجريمة عملا إرهابيا. وقتلت قوات الأمن المشتبه به وهو شاب، يبلغ 18 عاما من أصول روسية شيشانية.

وقبل الهجوم، كان المدرس يعرض رسوما كاريكاتيرية، للنبي محمد على الإنترنت، خلال حصة حول حرية التعبير. ويجرى تحقيق بشأن القضية.

ووقف المدرسون والعاملون والتلاميذ دقيقة صمت في المدارس الفرنسية، أمس الجمعة، في ذكرى مقتل باتي. وخصص المدرسون في مختلف أنحاء البلاد درسا عن زميلهم القتيل.

ع.ا/ه.د ( أ ف ب، د ب أ)

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