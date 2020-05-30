فرنسا تعلن مقتل زعيم تنظيم القاعدة في بلاد "المغرب الإسلامي"

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي اليوم (الجمعة 5 يونيو/ حزيران 2020) إن القوات الفرنسية قتلت زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال الأربعاء الماضي بشمال مالي.

وقالت بارلي على تويتر "في الثالث من يونيو قتلت قوات الجيش الفرنسي بدعم من شركاء محليين أمير القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال وعددا من أقرب معاونيه خلال عملية في شمال مالي".

وكان دروكدال من بين أكثر المتشددين خبرة في شمال أفريقيا وكان أحد أولئك الذين شاركوا في سيطرة الإسلاميين المتشددين على شمال مالي قبل أن يصدهم تدخل عسكري فرنسي في عام 2013 ويشتتهم في منطقة الساحل. ويعتقد أن دروكدال كان يختبئ في جبال شمال الجزائر. ويعمل التنظيم في شمال مالي والنيجر وموريتانيا والجزائر.

وقالت بارلي إن القوات الفرنسية، التي يبلغ قوامها نحو 5200 في المنطقة، اعتقلت أيضا في 19 مايو أيار محمد المرابط، وهو مقاتل وصفته بأنه مخضرم في المنطقة وعضو فيتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في الصحراء الكبرى. وأضافت بارلي "ستواصل قواتنا، بالتعاون مع شركائنا المحليين...تعقب هؤلاء (الأشخاص) بلا هوادة".

ص.ش (رويترز، أ ف ب)