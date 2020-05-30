 فرنسا تعلن مقتل زعيم تنظيم القاعدة في بلاد ″المغرب الإسلامي″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.06.2020

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أخبار

فرنسا تعلن مقتل زعيم تنظيم القاعدة في بلاد "المغرب الإسلامي"

قتلت القوّات الفرنسيّة في مالي الجزائريّ عبد المالك دروكدال، زعيم تنظيم القاعدة في بلاد "المغرب الإسلامي"، حسبما ذكرت وزيرة الدفاع الفرنسية، التي أضافت أن "العديد من المقرّبين" من دروكدال تمّ أيضاً "تحييدهم".

وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي (صورة من الأرشيف)

وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي (صورة من الأرشيف)

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي اليوم (الجمعة 5 يونيو/ حزيران 2020) إن القوات الفرنسية قتلت زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال الأربعاء الماضي بشمال مالي.

وقالت بارلي على تويتر "في الثالث من يونيو قتلت قوات الجيش الفرنسي بدعم من شركاء محليين أمير القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال وعددا من أقرب معاونيه خلال عملية في شمال مالي".

وكان دروكدال من بين أكثر المتشددين خبرة في شمال أفريقيا وكان أحد أولئك الذين شاركوا في سيطرة الإسلاميين المتشددين على شمال مالي قبل أن يصدهم تدخل عسكري فرنسي في عام 2013 ويشتتهم في منطقة الساحل. ويعتقد أن دروكدال كان يختبئ في جبال شمال الجزائر. ويعمل التنظيم في شمال مالي والنيجر وموريتانيا والجزائر.

وقالت بارلي إن القوات الفرنسية، التي يبلغ قوامها نحو 5200 في المنطقة، اعتقلت أيضا في 19 مايو أيار محمد المرابط، وهو مقاتل وصفته بأنه مخضرم في المنطقة وعضو فيتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في الصحراء الكبرى. وأضافت بارلي "ستواصل قواتنا، بالتعاون مع شركائنا المحليين...تعقب هؤلاء (الأشخاص) بلا هوادة".

ص.ش (رويترز، أ ف ب)

  • Galerie - Timbuktu Manuskripte

    مخطوطات تمبكتو - محاولة لحفظ جزء من التاريخ

    مخطوطات مدينة تمبكتو المالية، التي كانت تشكل مركزا إفريقيا للدراسات الإسلامية، تحوز على قيمة تاريخية لا تقدر بثمن، فهي توثق نتائج أبحاث إسلامية لقرون.

  • Galerie - Timbuktu Manuskripte

    مخطوطات تمبكتو - محاولة لحفظ جزء من التاريخ

    عندما بدأ متشددون في 2012 بتدمير المدينة التاريخية بشمال مالي، قام عدد من الماليين بتهريب مئات الآلاف من المخطوطات من تمبكتو إلى العاصمة باماكو.

  • Galerie - Timbuktu Manuskripte

    مخطوطات تمبكتو - محاولة لحفظ جزء من التاريخ

    عبد القادر حيدرة، صاحب مكتبة عائلية، قام بالإشراف على عملية إنقاذ المخطوطات القديمة حتى لا تطالها أيدي المتطرفين وتدمر جزءا مهما من التاريخ الإسلامي.

  • Galerie - Timbuktu Manuskripte

    مخطوطات تمبكتو - محاولة لحفظ جزء من التاريخ

    وفي العاصمة باماكو يقوم عدد من الخبراء بحفظ المخطوطات رقميا من خلال تصوير كل صفحة على حدة، فحصها ثم تخزينها في كتالوغ خاص في الأرشيف المركزي المالي.

  • Galerie - Timbuktu Manuskripte

    مخطوطات تمبكتو - محاولة لحفظ جزء من التاريخ

    عملية التخزين الرقمي تهدف إلى إطالة عمر المخطوطات في حال تآكلت بسبب ارتفاع درجات الحرارة في باماكو، وكذلك إلى إتاحة المجال للجميع للاطلاع عليها.

  • Galerie - Timbuktu Manuskripte

    مخطوطات تمبكتو - محاولة لحفظ جزء من التاريخ

    بعد عملية التخزين الرقمي يتم حفظ المخطوطات في صناديق كرتونية خالية من الحموضة تم تصميمها باليد وفق مقاسات خاصة بهدف حماية هذا الإرث التاريخي.

  • Galerie - Timbuktu Manuskripte

    مخطوطات تمبكتو - محاولة لحفظ جزء من التاريخ

    لم يعد هناك ولو كتاب واحد في مكتبة "ذاكرة ماما حيدرة" في تمبكتو. ولا أحد يعرف ما إذا كانت هذه المكتبة ستأوي في رفوفها أي وثائق أو مخطوطات تذكر.

  • Galerie - Timbuktu Manuskripte

    مخطوطات تمبكتو - محاولة لحفظ جزء من التاريخ

    معهد أحمد بابا، الذي مولته السعودية ومؤسسة آغا خان وأموال من جنوب إفريقيا والمجهز بمكتبة وأرشيف وآلات خاصة لحفظ المخطوطات، فارغ اليوم والغبار يغطيه.

  • Galerie - Timbuktu Manuskripte

    مخطوطات تمبكتو - محاولة لحفظ جزء من التاريخ

    عندما قدم الإسلاميون المتشددون إلى تمبكتو أرادوا أن يظهروا لليونسكو وللغرب قوتهم، فجمعوا عددا من المخطوطات في بهو معهد أحمد بابا وأضرموا فيها النار.

  • Galerie - Timbuktu Manuskripte

    مخطوطات تمبكتو - محاولة لحفظ جزء من التاريخ

    عندما فقدت تمبكتو القرن الماضي أهميتها الاقتصادية لم يبق لها سوى السياحة كمصدر للمداخيل، وبعد عام 2012 أصبحت مهددة أيضا بفقدان أهميتها الثقافية.

  • Galerie - Timbuktu Manuskripte

    مخطوطات تمبكتو - محاولة لحفظ جزء من التاريخ

    بعض المكتبات الخاصة، التي لا يتجاوز مخزونها بعض صفحات المخطوطات، مازالت قائمة. أحد سكان تمبكتو يظهر وبكل فخر واعتزاز بعض صفحات مخطوطات ورثها عن جدها.

  • Galerie - Timbuktu Manuskripte

    مخطوطات تمبكتو - محاولة لحفظ جزء من التاريخ

    الوضع السياسي في مالي لا يزال متوترا والجيش المالي ضعيف لضمان الأمن في البلاد. وفي 2012 فر العديد من سكان تمبكتو ولم يعودوا حتى اليوم إلى ديارهم.

    الكاتب: فيليب بروي/ شمس العياري


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