 فرنسا تعلن قرب رفع السرية عن أرشيف حرب الجزائر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.12.2021

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فرنسا تعلن قرب رفع السرية عن أرشيف حرب الجزائر

في خطوة جديدة تبتغي من خلالها مصالحة تاريخية أكبر مع الجزائر، تتجه باريس إلى رفع السرية عن أرشيف التحقيقات القضائية لقوات الدرك والشرطة حول حرب الجزائر.

أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو عن قرب رفع السرية عن أرشيف "التحقيقات القضائية" للحرب الجزائرية (1954-1962) بعد حوالى 60 عاما بينما تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية أزمة منذ أشهر.

وقالت باشلو لمحطة "بي اف ام تي في" اليوم الجمعة (10 ديسمبر/ كانون الأول 2021): "أفتح قبل 15 عاما أرشيف التحقيقات القضائية لقوات الدرك والشرطة حول حرب الجزائر".

وجاءت هذه التصريحات بعد يومين على زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان للعاصمة الجزائرية. وأضافت "أريد ذلك بخصوص هذه المسألة - المزعجة والمثيرة للغضب وفيها مزورون للتاريخ يعملون - أن نكون قادرين على مواجهتها. لا يمكن بناء رواية تاريخية على كذب".

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 وتابعت الوزيرة أن "التزوير هو الذي يجلب كل الأخطاء والمشكلات وكل الكراهية. في اللحظة التي تطرح فيها الحقائق على الطاولة ويتم الاعتراف بها وتحليلها، من تلك اللحظة فقط يمكننا أن نبني تاريخا آخر ومصالحة".

مختارات

في 13 من فيبراير/ شباط 1960، أجرت فرنسا، القوة الاستعمارية آنذاك، أول تجربة نووية لها في الصحراء الجزائرية. اليوم، وبعد ستة عقود، لا تزال المنطقة تعاني من آثار تلك التجربة التي لم تُوثق بشكل كاف، وتجعل الجرح غير مندمل.

اعتبر نشطاء أن تحميل قائد شرطة باريس موريس بابون وحده المسؤولية عم حدث قبل 60 عاما غير كاف. وفي الذكرى الستين لقمع مظاهرة جزائريين في باريس، مازال عدد الضحايا غير معروف وما زال هناك شهود على "وحشية رجال الشرطة والدرك".

وقالت باشلو "لدينا أشياء يجب إعادة بنائها مع الجزائر ولا يمكن إعادة بنائها إلا بناء على الحقيقة". وردّاً على سؤال عن تداعيات هذا القرار لا سيما التأكيد المقبل لحدوث أعمال تعذيب ارتكبها الجيش الفرنسي في الجزائر، قالت روزلين باشلو "من مصلحة البلاد الاعتراف بها".

يأتي هذا الإعلان في إطار سياسة مصالحة الذاكرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اعترف عام 2018 بأن اختفاء عالم الرياضيات والناشط الشيوعي موريس أودان في 1957 في العاصمة الجزائرية كان من فعل الجيش الفرنسي ووعد عائلته بإمكانية الوصول إلى الأرشيف.

وأعلن رئيس الدولة في التاسع من آذار/مارس 2021 في إطار سياسة "الخطوات الصغيرة" التي يتبعها، عن تبسيط الوصول إلى إجراءات رفع السرية عن الوثائق السرية التي يزيد عمرها على 50 عاما، مما يجعل من الممكن تقصير فترات الانتظار المرتبطة بهذا الإجراء.

ع.ا/و.ب (أ ف ب )

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