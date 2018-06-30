فرنسا تطيح بأورغواي بهدفين وتحجز مقعدها في المربع الذهبي

صعد المنتخب الفرنسي إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا بعدما تغلب على منتخب أوروغواي 2 / صفر اليوم الجمعة (السادس من تموز/يوليو 2018) على ملعب "نيجني نوفجورود" في افتتاح منافسات دور الثمانية بالبطولة.

وافتتح المدافع رافاييل فاران التسجيل للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 40 ثم أضاف النجم أنطوان غريزمان الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 61، لتحجز فرنسا المقعد الأول في المربع الذهبي بالمونديال الروسي.

وافتقد منتخب أوروغواي خلال مباراة اليوم جهود النجم إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب الإصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة)، التي تعرض لها خلال المباراة أمام البرتغال في دور الستة عشر.

واقترب الفريق القادم من أمريكا الجنوبية من إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول من ضربة رأس لمارتن كاسيريس لكن هوجو لوريس حارس فرنسا تصدى لهذه المحاولة ببراعة. وارتكب موسليرا خطأ فادحا عندما حاول التصدي لتسديدة غريزمان من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 61 لتصطدم الكرة بيده وتسكن شباكه بغرابة شديدة. ولعب كريستيان ستواني، مهاجم جيرونا الإيطالي، إلى جانب النجم لويس سواريز في خط هجوم أوروغواي.

وتقدم المنتخب الفرنسي خطوة جديدة نحو منصة التتويج بلقب المونديال الذي أحرزه مرة واحدة سابقة في نسخة 1998 على أرضه، بينما تبددت أمام أوروغواي في التتويج باللقب الثالث بالمونديال بعد أن أحرزت بطولتي 1930 و1950 .

ويلتقي المنتخب الفرنسي في مباراته بالدور قبل النهائي في العاشر من تموز/ يوليو الجاري، الفائز في مباراة دور الثمانية المقررة في وقت لاحق اليوم بين منتخبي البرازيل وبلجيكا.

ح.ع.ح/ع.خ(د.ب.أ/أ.ف.ب/رويترز)